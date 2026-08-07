ЛАБУТИНА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА
Родилась в 1946 г. Окончила Московский государственный педагогический институт в 1968 г.
Кандидатская диссертация: Политическая борьба в Англии в период Реставрации Стюартов (1660-1681) (Москва, 1977).
Докторская диссертация: У истоков современной демократии. Политическая мысль английского Просвещения (1689-1714) (Москва, 1995).
Доктор исторических наук. Работала ведущим научным сотрудником Института российской истории РАН, профессор исторического факультета Московского педагогического государственного университета.
Область интересов: Новая история Англии, гендерная история, европейское Просвещение, англо-русские культурные связи XVII – XVIII вв.
Сочинения: Автор 200 печатных работ, в том числе 7 монографий.
Политическая борьба в Англии в период Реставрации Стюартов (1660-1681 гг.). М., 1982 ;
У истоков современной демократии. Политическая мысль английского Просвещения (1689-1714). М.,1994;
Воспитание и образование англичанки в ХVII веке. М., 2001; Англия нового времени // Энциклопедия Аванта +. Т. 1. Всемирная история. М.,1993;
Английская революция и феминизм // Переходные эпохи в социальном измерении. История и современность. М., 2002;
Джонатан Свифт и женщины // Россия и Британия. Вып. 3. В мире английской истории. М., 2003.
«Культура и власть в эпоху Просвещения» (М., «Наука», 2005),
«Англичане в допетровской России» (СПб., «Алетейя», 2011),
«Английские просветители: Взгляды на воспитание и образование подрастающего поколения» (Lambert Academic Publishing. 2012),
«Английское Просвещение: Общественно-политическая и педагогическая мысль» (в соавторстве с Д.В.Ильиным) (СПб., «Алетейя», 2012)