ЛАБУТИНА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА

Родилась в 1946 г. Окончила Московский государственный педагогический институт в 1968 г.

Кандидатская диссертация : Политическая борьба в Англии в период Реставрации Стюартов (1660-1681) (Москва, 1977).

Докторская диссертация : У истоков современной демократии. Политическая мысль английского Просвещения (1689-1714) (Москва, 1995).

Доктор исторических наук. Работала ведущим научным сотрудником Института российской истории РАН, профессор исторического факультета Московского педагогического государственного университета.

Область интересов : Новая история Англии, гендерная история, европейское Просвещение, англо-русские культурные связи XVII – XVIII вв.

Сочинения: Автор 200 печатных работ, в том числе 7 монографий.

Политическая борьба в Англии в период Реставрации Стюартов (1660-1681 гг.). М., 1982 ;

У истоков современной демократии. Политическая мысль английского Просвещения (1689-1714). М.,1994;

Воспитание и образование англичанки в ХVII веке. М., 2001; Англия нового времени // Энциклопедия Аванта +. Т. 1. Всемирная история. М.,1993;

Английская революция и феминизм // Переходные эпохи в социальном измерении. История и современность. М., 2002;

Джонатан Свифт и женщины // Россия и Британия. Вып. 3. В мире английской истории. М., 2003.

«Культура и власть в эпоху Просвещения» (М., «Наука», 2005),

«Англичане в допетровской России» (СПб., «Алетейя», 2011),

«Английские просветители: Взгляды на воспитание и образование подрастающего поколения» (Lambert Academic Publishing. 2012),

«Английское Просвещение: Общественно-политическая и педагогическая мысль» (в соавторстве с Д.В.Ильиным) (СПб., «Алетейя», 2012)