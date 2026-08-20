ЛАБРУС Эрнест Камиль
ЛАБРУС ЭРНЕСТ КАМИЛЬ - французский историк.
Изучал историю и право в Парижском университете, работал журналистом газете «L’Humanité». С 1920 года член Французской коммунистической партии, с 1925 года член Французской социалистической партии.
После защиты в 1932 году докторской диссертации и до 1967 года преподавал в Практической школе высших исследований. В 1945-1965 годах возглавлял Институт экономической и социальной истории в Сорбонне.
По взглядам близок Ф. Броделю. Труды Лабруса посвящены экономической и социальной истории Франции XVIII - I половины XIX веков.
Особое внимание обращал на изучение экономических циклов, которые рассматривал в качестве факторов, определяющих изменения социальных структур, идеологии и культуры.
Исследуя причины французских революций XVII - XIX веков, выдвинул теорию так называемых кризисов старого типа, понимая под ними периодические кризисы экономики аграрного общества, вызванные неурожаями, ростом цен на хлеб и прочим.
Оказал значительное влияние на развитие французской историографии II половины XX века; среди учеников Лабруса - П. Губер, Э. Ле Руа Ладюри, Ж. Дюби, А. Корбен.
По инициативе и при участии Лабруса созданы: Центр по изучению истории синдикализма, Французский институт социальной истории, журнал «Le Mouvement Social».
Лабрус – сопредседатель Международной комиссии по истории социальных движений и социальных структур, представитель Общества по истории Революции 1848 года. Офицер ордена Почётного легиона.
Сочинения:
Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIII siècle. P., 1933. Vol. 1–2;
La crise de l’économie française à la fin de l’ancien régime et au début de la revolution. P., 1944. Vol. 1;
Le mouvement ouvrier et les idées sociales en France de 1815 á la fin du XIX siècle. P., 1949;
Aspects de la crise et de la depression de l’économie française au milieu du XIX si ̀ecle 1846–1851 / Sous la dir de E. Labrousse. P., 1956.