ЛАБРУС Эрнест Камиль

ЛАБРУС ЭРНЕСТ КАМИЛЬ - французский ис­то­рик.

Изу­чал ис­то­рию и пра­во в Па­риж­ском университете, ра­бо­тал жур­нали­стом газете «L’Humanité». С 1920 года член Французской ком­му­ни­стической пар­тии, с 1925 года член Французской со­циа­ли­стической пар­тии.

Пос­ле за­щи­ты в 1932 году док­тор­ской дис­сер­та­ции и до 1967 года пре­по­да­вал в Прак­тической шко­ле выс­ших ис­сле­до­ва­ний. В 1945-1965 годах воз­глав­лял Институт эко­но­мической и со­ци­аль­ной ис­то­рии в Сор­бон­не.

По взгля­дам бли­зок Ф. Бро­де­лю. Тру­ды Лабруса по­свя­ще­ны эко­но­мической и со­ци­аль­ной ис­то­рии Фран­ции XVIII - I половины XIX веков.

Осо­бое вни­ма­ние об­ра­щал на изу­че­ние эко­но­мических цик­лов, ко­то­рые рас­смат­ри­вал в ка­че­ст­ве фак­то­ров, оп­ре­де­ляю­щих из­ме­не­ния со­ци­аль­ных струк­тур, идео­ло­гии и куль­ту­ры.

Ис­сле­дуя при­чи­ны французских ре­во­лю­ций XVII - XIX веков, вы­дви­нул тео­рию так называемых кри­зи­сов ста­ро­го ти­па, по­ни­мая под ни­ми пе­рио­дические кри­зи­сы эко­но­ми­ки аг­рар­но­го об­ще­ст­ва, вы­зван­ные не­уро­жая­ми, рос­том цен на хлеб и прочим.

Ока­зал зна­чительное влия­ние на раз­ви­тие французской ис­то­рио­гра­фии II половины XX века; сре­ди уче­ни­ков Лабруса - П. Гу­бер, Э. Ле Руа Ла­дю­ри, Ж. Дю­би, А. Кор­бен.

По ини­циа­ти­ве и при уча­стии Лабруса соз­да­ны: Центр по изу­че­нию ис­то­рии син­ди­ка­лиз­ма, Французский институт со­ци­аль­ной ис­то­рии, журнал «Le Mou­ve­ment Social».

Лабрус – со­пред­се­да­тель Ме­ж­ду­народной ко­мис­сии по ис­то­рии со­ци­аль­ных дви­же­ний и со­ци­аль­ных струк­тур, представитель Общества по ис­то­рии Ре­во­лю­ции 1848 года. Офи­цер ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на.

Сочинения:

Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIII siècle. P., 1933. Vol. 1–2;

La crise de l’économie française à la fin de l’ancien régime et au début de la revolu­tion. P., 1944. Vol. 1;

Le mouvement ouvrier et les idées sociales en France de 1815 á la fin du XIX siècle. P., 1949;

Aspects de la crise et de la depression de l’économie française au milieu du XIX si ̀ecle 1846–1851 / Sous la dir de E. Lab­rousse. P., 1956.