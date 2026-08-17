ЛАБИНСКИЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ

Лабинский музей истории и краеведения имени Федора Ивановича Моисеенко.

Открытие Лабинского музея истории и краеведения состоялось 14 сентября 1991 года. Он был создан на базе материалов музея на общественных началах при клубе комбината «Лабводиндустрия».

В 1993-м году музею было присвоено имя Федора Ивановича Моисеенко - человека, который большую часть своей жизни беззаветно служил на благо современников и лабинской истории, сохраняя ее в документах, реликвиях и памятниках материальной культуры. С тех пор в Лабинском музее свершилось многое: сформировался современный вид экспозиций, выросли фонды, получили развитие большое количество инновационных проектов. В музее осуществляются экскурсионно-лекционная и экспозиционно-выставочная деятельности, атрибуция памятников материальной культуры, консультации научных специалистов…

Сегодня Лабинский музей предоставляет своим посетителям широкий спектр историко-краеведческих экспозиций: «Древнее прошлое Лабинской земли», «Родной природы уголок», «Возникновение и становление станицы Лабинской», «Казачья хата», «События, даты, судьбы… 1917-1940», «Зал боевой славы». Ежегодно в залах музея организуется более 10 передвижных выставок из различных уголков России, а также из собственных фондовых собраний, которые насчитывают более 22-х тысяч единиц хранения.

На протяжении многих лет ЛМИК участвует в подготовке документальных фильмов и книжных изданий, посвященных культурно-историческому наследию Лабинской земли: «170 лет Лабинску: исторические очерки», «Хранитель лабинской истории. К 100-летию со дня рождения Федора Ивановича Моисеенко», «Военный Лабинск. Оккупация», «Колодец Памяти», «Легенды Лабинска», «Хранители семейных тайн», «Исторические очерки о Лабинском районе» и другое.

Накопленный Лабинским музеем инновационный опыт работы неоднократно отмечался на краевом уровне. В 2014-м году он дважды становился победителем конкурса «Музейный Олимп Кубани». Лабинский музей ежегодно принимает более 26 тысяч посетителей, для которых проводится около 650 экскурсий и 170 лекций; организуются концерты, праздники, конкурсы и театрализованно-развлекательные мероприятия, реализуются международные проекты «Ночь музеев».

Иллюстрации:

Лабинский музей истории и краеведения имени Федора Ивановича Моисеенко.