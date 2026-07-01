ЛАБДАКИДЫ

ЛАБДАКИДЫ (др.-греч. Λαβδακίδαι, лат. Labdacidae) - в древнегреческой мифологии потомки фиванского царя Лабдака .

Согласно античной традиции, горестная судьба Лабдакидов была предопределена родовым проклятьем. Из потомков Лабдака наиболее известным был Эдип , судьба которого была особенно трагичной.

Потомки Лабдака:

Лай, сын Лабдака; как было предсказано оракулом Аполлона в Дельфах, был убит своим сыном Эдипом (см. подробнее: Лай ).

Эдип, сын Лая; не подозревая о том, кто его подлинные родители, из-за случайной дорожной ссоры убил отца, а затем, воцарившись в Фивах после Лая, женился на своей матери Иокасие, от которой имел четырех детей (см. подробнее: Эдип ).

Этеокл и Полиник, сыновья Эдипа и Иокасты; вступив в междоусобную войну, погибли в сражении друг с другом (см. подробнее: Этеокл; Полиник).

Антигона, дочь Эдипа и Иокасты, по наиболее распространенному варианту предания, отважившись похоронить тело брата Полиника вопреки запрету царя Креота, Антигона была заточена в пещеры, где, желая избежать мучительной смерти от голода, покончила с собой (см. подробнее: Антигона).

Исмена, дочь Эдипа и Иокасты (см. подробнее: Исмена).

Некоторые античные авторы называют последним из Лабдакидов Терсандра, сын Полиника.

Иллюстрация :

Эдип и сфинкс. Краснофигурный килик. 480-470 гг. до н.э. Ватикан, Этрусский музей.