ЛАБДАК

ЛАБДАК (др.-греч. Λάβδακος, лат. Labdacus) - в древнегреческой мифологии фиванский царь, внук Кадма , отец Лая.

Лабдак – сын фиванского царя Полидора и его супруги Никтеиды (Hdt., V, 59; Eurip. Phoen., 8; Paus., IX, 5, 4). Аполлодор сообщает, что он воевал с афинским царем Пандионом (Apollod., III, 5, 5).

Лабдак был родоначальником рода Лабдакидов, горестная судьба которых была предопределена родовым проклятьем. Из его потомков наиболее известным был Эдип , судьба которого была особенно трагичной.

В поздней античной традиции сообщается, что Лабдак погиб, подобно Пенфею, от рук разъяренных вакханок (Apollod., III, 5, 5).

Иллюстрация :

Эдип и сфинкс. Краснофигурный килик. 480-470 гг. до н.э. Ватикан, Этрусский музей.