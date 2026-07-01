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ЛАБДАК
ЛАБДАК (др.-греч. Λάβδακος, лат. Labdacus) - в древнегреческой мифологии фиванский царь, внук Кадма, отец Лая.
Лабдак – сын фиванского царя Полидора и его супруги Никтеиды (Hdt., V, 59; Eurip. Phoen., 8; Paus., IX, 5, 4). Аполлодор сообщает, что он воевал с афинским царем Пандионом (Apollod., III, 5, 5).
Лабдак был родоначальником рода Лабдакидов, горестная судьба которых была предопределена родовым проклятьем. Из его потомков наиболее известным был Эдип, судьба которого была особенно трагичной.
В поздней античной традиции сообщается, что Лабдак погиб, подобно Пенфею, от рук разъяренных вакханок (Apollod., III, 5, 5).
Иллюстрация:
Эдип и сфинкс. Краснофигурный килик. 480-470 гг. до н.э. Ватикан, Этрусский музей.
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