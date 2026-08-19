ЛА-ШЕЗ-ДЬЁ

ЛА-ШЕЗ-ДЬЁ - бенедиктинский монастырь в одноименном городе во Франции.

Мо­на­стырь ос­но­ван в 1043 году святым. Ро­бе­ром де Тюр­лан­дом, бе­не­дик­тин­ским мо­на­хом, про­шед­шим по­слу­ша­ние в Клю­ни и став­шим пер­вым аб­ба­том Ла-Шез-Дьё (ка­но­ни­зи­ро­ван в 1070 году). Мо­на­хом Ла-Шез-Дьё был Па­па Рим­ский Кли­мент VI (1342-1352).

В XI-XVII веках Ла-Шез-Дьё был цен­тром кон­гре­га­ции, вклю­чав­шей в пе­ри­од рас­цве­та (вторая половина XIII века) бо­лее 300 мо­на­сты­рей во Фран­ции, Ис­па­нии и Ита­лии. Мо­на­стырь ут­ра­тил ав­то­но­мию в 1640 году, став ча­стью кон­гре­га­ции святого Мав­ра (см. Мав­ри­сты ), и был уп­разд­нён в 1790 году; во­зоб­нов­лён в 1980-х годах.

Мо­на­стыр­ская церковь Святого Ро­бе­ра в фор­мах «лан­ге­док­ской го­ти­ки» бы­ла воз­ве­де­на на мес­те ро­ман­ско­го хра­ма по рас­по­ря­же­нию Кли­мен­та VI в 1344-1352 годах (ар­хи­тек­то­ры Ю. Мо­рель, П. де Се­ба­за); в её ин­терь­е­ре - ал­тар­ный об­раз «Рас­пя­тие» со ста­туя­ми XV и начала XVII веков, в хо­ре - над­гро­бие Кли­мен­та VI (скульп­тор П. Бу­ай, 1349-1351) и 14 фламандских го­бе­ле­нов на еван­гель­ские сю­же­ты (начало XVI века); в северном нефе - фре­ска «Та­нец смер­ти» (около 1470); к западному пор­та­лу ве­дёт «боль­шая ле­ст­ни­ца» (начало XVIII века). К хо­ру церк­ви по ука­за­нию па­пы Рим­ско­го Гри­го­рия XI, пле­мян­ни­ка Кли­мен­та VI, бы­ла при­строе­на баш­ня Кле­ман­тин (конец XIV века). К югу от церк­ви рас­по­ло­жен клу­атр в сти­ле пламенеющей го­ти­ки (конец XIV-XV и XVI века), а так­же ке­льи, по­кои аб­бата и др. С 1966 года в Ла-Шез-Дьё еже­год­но про­во­дит­ся музыкальный фес­ти­валь.

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