ЛА-ШЕЗ-ДЬЁ
ЛА-ШЕЗ-ДЬЁ - бенедиктинский монастырь в одноименном городе во Франции.
Монастырь основан в 1043 году святым. Робером де Тюрландом, бенедиктинским монахом, прошедшим послушание в Клюни и ставшим первым аббатом Ла-Шез-Дьё (канонизирован в 1070 году). Монахом Ла-Шез-Дьё был Папа Римский Климент VI (1342-1352).
В XI-XVII веках Ла-Шез-Дьё был центром конгрегации, включавшей в период расцвета (вторая половина XIII века) более 300 монастырей во Франции, Испании и Италии. Монастырь утратил автономию в 1640 году, став частью конгрегации святого Мавра (см. Мавристы), и был упразднён в 1790 году; возобновлён в 1980-х годах.
Монастырская церковь Святого Робера в формах «лангедокской готики» была возведена на месте романского храма по распоряжению Климента VI в 1344-1352 годах (архитекторы Ю. Морель, П. де Себаза); в её интерьере - алтарный образ «Распятие» со статуями XV и начала XVII веков, в хоре - надгробие Климента VI (скульптор П. Буай, 1349-1351) и 14 фламандских гобеленов на евангельские сюжеты (начало XVI века); в северном нефе - фреска «Танец смерти» (около 1470); к западному порталу ведёт «большая лестница» (начало XVIII века). К хору церкви по указанию папы Римского Григория XI, племянника Климента VI, была пристроена башня Клемантин (конец XIV века). К югу от церкви расположен клуатр в стиле пламенеющей готики (конец XIV-XV и XVI века), а также кельи, покои аббата и др. С 1966 года в Ла-Шез-Дьё ежегодно проводится музыкальный фестиваль.
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