ЛА-ПАС

ЛА-ПАС - го­род в Бо­ли­вии, фак­ти­че­ская сто­ли­ца стра­ны.

Население 896,8 тысяч человек (2010 год); с го­ро­да­ми Эль-Аль­то, Виа­ча и др. об­ра­зу­ет аг­ло­ме­ра­цию с населением около 2,4 млн. человек. Рас­по­ло­жен в Ан­дах, у под­но­жия хреб­та Кор­диль­е­ра-Ре­аль, в до­ли­не реки Ла-Пас, на высоте около 3700 м. Важ­ный транс­порт­ный узел. Че­рез Ла-Пас про­хо­дит Пан­аме­ри­кан­ское шос­се. Железнодорожное со­об­ще­ние с ти­хо­оке­ан­ски­ми пор­та­ми Ари­ка и Ан­то­фа­га­ста (Чи­ли), Моль­ен­до (Пе­ру), Гуа­ки (на озере Ти­ти­ка­ка) и с Бу­энос-Ай­ре­сом (Ар­ген­ти­на). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Эль-Аль­то (свыше 800 тысяч пас­са­жи­ров в год).

Ос­но­ван в 1548 году испанским кон­ки­ста­до­ром А. де Мен­до­сой. На­зван в знак при­ми­ре­ния (испанский paz - мир) вра­ж­до­вав­ших ме­ж­ду со­бой пред­во­ди­те­лей кон­ки­ста­до­ров. Впо­след­ст­вии центр круп­ных вы­сту­п­ле­ний ин­дей­ско­го на­селе­ния (в 1781 году во вре­мя вос­ста­ния оса­ж­дал­ся ин­дей­ца­ми бо­лее 3 мес). В 1809 году в Ла-Пасе вспых­ну­ло вос­ста­ние про­тив испанского гос­под­ства. В пе­ри­од Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Ла­тин­ской Аме­ри­ке в 1825 году ос­во­бо­ж­дён от ис­пан­цев вой­ска­ми А. Х. де Сук­ре. С 1898 года фак­тическая сто­ли­ца Бо­ли­вии (официальная сто­ли­ца - город Сук­ре). В апреле 1952 года в Ла-Пасе про­изош­ло вос­ста­ние, по­ло­жив­шее на­ча­ло Бо­ли­вий­ской ре­во­лю­ции 1952 года.

В ста­рых квар­та­лах Ла-Паса со­хра­ни­лась ре­гу­ляр­ная пря­мо­уголь­ная пла­ни­ров­ка (раз­ра­бо­тан­ная Х. Гуть­е­ре­сом да Па­ниа­гуа) с тра­диционными 2-этаж­ны­ми до­ма­ми. В цен­тре го­ро­да - площадь Му­ри­льо с со­бо­ром Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра-де-Ла-Пас (1830-е годы, архитектор М. Са­нау­ха), зда­ни­ем Кон­грес­са (1900-1908 годы, архитектор А. Кам­по­но­во), Двор­цом пра­ви­тель­ст­ва (1845-1853 годы, архитектор Х. Нунь­ес дель Пра­до).

В го­ро­де со­хра­ни­лись церк­ви Сан-Агу­стин (1668 год), Сан­то-До­мин­го (1726 год, фа­сад 1760 год), Сан-Фран­си­ско (3-не­фная ба­зи­ли­ка; за­ло­же­на в 1743-1744 годах, ос­вя­ще­на в 1784 году; ко­ло­коль­ня - 1885 год), Сан-Ху­ан-де-Ди­ос (за­кон­че­на в 1752 году), Сан-Пед­ро (1790 год) в ин­дей­ском квар­та­ле, Эль-Кар­мен (XVIII век), Ла-Мер­сед (пе­ре­страи­ва­лась в 1830-е годы), Ла- Ре­ко­ле­та (1884-1894 годы).

Другие па­мят­ни­ки ар­хи­тек­ту­ры: двор­цы Вилья­вер­де (1755 год), Ди­ес-де-Ме­ди­на (1775 год; ны­не Национальный ху­дожественный му­зей) и Пра­во­су­дия (1919 год, архитектор А. Сан­чес); городской те­атр «Аль­бер­то Саа­вед­ра» (XIX век, архитектор Х. Нунь­ес дель Пра­до; ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1909 и 1961 годах); Центральный банк Бо­ли­вии, гос­пи­таль (1930 год) и университет «Сан-Ан­д­рес» (1940-1948 годы) - все архитектор Э. Виль­я­ну­эва. Сре­ди по­стро­ек современной ар­хи­тек­ту­ры - мно­го­этаж­ное зда­ние «Hansa» (1975 год), Министерство транс­пор­та и ком­му­ни­ка­ций (1975-1890 годы), Поч­тамт (1983 год; все - архитектор Х. К. Каль­де­рон), «Ка­са Бу­ит­ра­го» в ду­хе бру­та­лиз­ма (1982 год, архитектор Г. Ме­дей­рос).

Ла-Пас - главный на­уч­ный и куль­тур­ный центр Бо­ли­вии. Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Бо­ли­вий­ская ака­де­мия лин­гвис­ти­ки (1927 год), Бо­ли­вий­ская ака­де­мия ис­то­рии (1929 год), Национальная АН Бо­ли­вии (1960 год); институты: ста­ти­сти­ки (1936 год), во­енной гео­гра­фии (1936 год), неф­ти (1959 год), лин­гвис­ти­ки (1965 год), ар­хео­ло­гии (1975 год), ядер­ной нау­ки и тех­но­ло­гии (1983 год) и др.

Круп­ные ву­зы: Национальная ака­де­мия изящ­ных ис­кусств (1926 год), Бо­ли­вий­ский глав­ный университет «Сан-Ан­д­рес» (1930 год), Бо­ли­вий­ский ка­то­лический университет «Сан-Паб­ло» (1966 год), Университет «Нуэ­стра сень­о­ра» (1992 год), Университет Лой­о­лы (1995 год), Са­ле­зи­ан­ский университет (1998 год), Ко­ро­лев­ский университет (1999 год), фи­лиа­лы ря­да др. университетов Бо­ли­вии; Национальная кон­сер­ва­то­рия (1907 год), Ар­хит.ектурный институт (1940 год), Во­енно-инженерная шко­ла (1950 год).

Биб­лио­те­ки: департамента куль­ту­ры (1832 год), пуб­лич­ная «Ма­ри­скаль Ан­д­рес де Сан­та Крус» (1838 год), Кон­грес­са (1912 год).

Му­зеи: Национальный ар­хео­ло­гический «Ти­ау­а­на­ко» (1846 год), Национальный ху­до­же­ст­вен­ный (1964 год), «Ху­ан де Вар­гас» (1979 год, ис­то­рия го­ро­да), зо­ло­та и дра­го­цен­ных ме­тал­лов (1983 год), современного искусства, ес­тественной ис­то­рии, эт­но­гра­фии и фольк­ло­ра, музыкальных ин­ст­ру­мен­тов, во­енной ис­то­рии, ко­ки и др. Дом-му­зей бо­ли­вий­ско­го пат­рио­та Пед­ро До­мин­го Му­ри­льо (1950 год, ко­ло­ни­аль­ное искусство). Му­ни­ци­паль­ный те­атр, Экс­пе­риментальный те­атр Ла-Па­са и др. Национальный сим­фо­нический ор­кестр (1945 год). В Ла-Пасе два­ж­ды про­во­ди­лись мат­чи Куб­ка Аме­ри­ки по фут­бо­лу (1963, 1997 годы).

Круп­ней­ший промышленный центр стра­ны (здесь про­из­во­дит­ся около 2/3 стои­мо­сти про­дук­ции об­ра­ба­ты­ваю­щих от­рас­лей). В го­ро­де скон­цен­три­ро­ва­на б. ч. ве­ду­щих пред­при­ятий тек­стиль­ной, швей­ной («La Po­lonesa», BENTEX, «So­natex», «Te­ji­dos Arco») и пи­ще­вой (му­комоль­ной, са­хар­ной, пло­до­кон­серв­ной; про­изводство пи­ва, про­хла­ди­тель­ных на­пит­ков, та­бач­ных из­де­лий и др.) промышленности. Про­изводство строй­ма­те­риа­лов (в т. ч. це­мен­та - «So­ciedad Boliviana de Ce­men­to»), ко­же­вен­но-обув­ных из­де­лий (ком­па­нии «Manaco», «Тeca»), промышленного обо­ру­до­ва­ния (в т. ч. для пи­щевой - «Na­turex», «Meta­lur­gias Ven­cio», тек­стиль­ной от­рас­лей, об­ра­бот­ки мра­мо­ра), по­ли­гра­фической про­дук­ции, ме­бе­ли.

Близ Ла-Пас рас­по­ло­же­на са­мая вы­со­ко­гор­ная в ми­ре гор­но­лыж­ная ба­за Ча­кал­тая (на высоте около 5400 м); в 72 км к за­па­ду от го­ро­да - руи­ны древ­не­го горо­да Тиау­а­на­ко (вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)