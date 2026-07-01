ЛА-ПАС
ЛА-ПАС - город в Боливии, фактическая столица страны.
Население 896,8 тысяч человек (2010 год); с городами Эль-Альто, Виача и др. образует агломерацию с населением около 2,4 млн. человек. Расположен в Андах, у подножия хребта Кордильера-Реаль, в долине реки Ла-Пас, на высоте около 3700 м. Важный транспортный узел. Через Ла-Пас проходит Панамериканское шоссе. Железнодорожное сообщение с тихоокеанскими портами Арика и Антофагаста (Чили), Мольендо (Перу), Гуаки (на озере Титикака) и с Буэнос-Айресом (Аргентина). Международный аэропорт Эль-Альто (свыше 800 тысяч пассажиров в год).
Основан в 1548 году испанским конкистадором А. де Мендосой. Назван в знак примирения (испанский paz - мир) враждовавших между собой предводителей конкистадоров. Впоследствии центр крупных выступлений индейского населения (в 1781 году во время восстания осаждался индейцами более 3 мес). В 1809 году в Ла-Пасе вспыхнуло восстание против испанского господства. В период Войны за независимость в Латинской Америке в 1825 году освобождён от испанцев войсками А. Х. де Сукре. С 1898 года фактическая столица Боливии (официальная столица - город Сукре). В апреле 1952 года в Ла-Пасе произошло восстание, положившее начало Боливийской революции 1952 года.
В старых кварталах Ла-Паса сохранилась регулярная прямоугольная планировка (разработанная Х. Гутьересом да Паниагуа) с традиционными 2-этажными домами. В центре города - площадь Мурильо с собором Нуэстра-Сеньора-де-Ла-Пас (1830-е годы, архитектор М. Санауха), зданием Конгресса (1900-1908 годы, архитектор А. Кампоново), Дворцом правительства (1845-1853 годы, архитектор Х. Нуньес дель Прадо).
В городе сохранились церкви Сан-Агустин (1668 год), Санто-Доминго (1726 год, фасад 1760 год), Сан-Франсиско (3-нефная базилика; заложена в 1743-1744 годах, освящена в 1784 году; колокольня - 1885 год), Сан-Хуан-де-Диос (закончена в 1752 году), Сан-Педро (1790 год) в индейском квартале, Эль-Кармен (XVIII век), Ла-Мерсед (перестраивалась в 1830-е годы), Ла- Реколета (1884-1894 годы).
Другие памятники архитектуры: дворцы Вильяверде (1755 год), Диес-де-Медина (1775 год; ныне Национальный художественный музей) и Правосудия (1919 год, архитектор А. Санчес); городской театр «Альберто Сааведра» (XIX век, архитектор Х. Нуньес дель Прадо; реконструирован в 1909 и 1961 годах); Центральный банк Боливии, госпиталь (1930 год) и университет «Сан-Андрес» (1940-1948 годы) - все архитектор Э. Вильянуэва. Среди построек современной архитектуры - многоэтажное здание «Hansa» (1975 год), Министерство транспорта и коммуникаций (1975-1890 годы), Почтамт (1983 год; все - архитектор Х. К. Кальдерон), «Каса Буитраго» в духе брутализма (1982 год, архитектор Г. Медейрос).
Ла-Пас - главный научный и культурный центр Боливии. Среди научных учреждений - Боливийская академия лингвистики (1927 год), Боливийская академия истории (1929 год), Национальная АН Боливии (1960 год); институты: статистики (1936 год), военной географии (1936 год), нефти (1959 год), лингвистики (1965 год), археологии (1975 год), ядерной науки и технологии (1983 год) и др.
Крупные вузы: Национальная академия изящных искусств (1926 год), Боливийский главный университет «Сан-Андрес» (1930 год), Боливийский католический университет «Сан-Пабло» (1966 год), Университет «Нуэстра сеньора» (1992 год), Университет Лойолы (1995 год), Салезианский университет (1998 год), Королевский университет (1999 год), филиалы ряда др. университетов Боливии; Национальная консерватория (1907 год), Архит.ектурный институт (1940 год), Военно-инженерная школа (1950 год).
Библиотеки: департамента культуры (1832 год), публичная «Марискаль Андрес де Санта Крус» (1838 год), Конгресса (1912 год).
Музеи: Национальный археологический «Тиауанако» (1846 год), Национальный художественный (1964 год), «Хуан де Варгас» (1979 год, история города), золота и драгоценных металлов (1983 год), современного искусства, естественной истории, этнографии и фольклора, музыкальных инструментов, военной истории, коки и др. Дом-музей боливийского патриота Педро Доминго Мурильо (1950 год, колониальное искусство). Муниципальный театр, Экспериментальный театр Ла-Паса и др. Национальный симфонический оркестр (1945 год). В Ла-Пасе дважды проводились матчи Кубка Америки по футболу (1963, 1997 годы).
Крупнейший промышленный центр страны (здесь производится около 2/3 стоимости продукции обрабатывающих отраслей). В городе сконцентрирована б. ч. ведущих предприятий текстильной, швейной («La Polonesa», BENTEX, «Sonatex», «Tejidos Arco») и пищевой (мукомольной, сахарной, плодоконсервной; производство пива, прохладительных напитков, табачных изделий и др.) промышленности. Производство стройматериалов (в т. ч. цемента - «Sociedad Boliviana de Cemento»), кожевенно-обувных изделий (компании «Manaco», «Тeca»), промышленного оборудования (в т. ч. для пищевой - «Naturex», «Metalurgias Vencio», текстильной отраслей, обработки мрамора), полиграфической продукции, мебели.
Близ Ла-Пас расположена самая высокогорная в мире горнолыжная база Чакалтая (на высоте около 5400 м); в 72 км к западу от города - руины древнего города Тиауанако (включены в список Всемирного наследия).