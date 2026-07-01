ЛА МОННЕ
Крупнейший оперный театр Бельгии.
Одна из самых престижных мировых оперных сцен. Первое здание театра возведено в 1700 (архитекторы Паоло и Пьетро Бецци) на месте монетного двора (отсюда назв. «Ла М.»). Совр. здание построено в 1819 (арх. Л. Дамем), после пожара 1855 реконструировано (арх. Ж. Пёлар), открыто в 1856, позднее неоднократно реставрировалось; совр. зал рассчитан на 1700 мест.
В 18–19 вв. ставились преим. французские, со 2-й пол. 19 в. также итал. оперы. Важным событием в истории театра была постановка оперы «Немая из Портичи» Д. Ф.Э. Обера (1830), воспринятая публикой как призыв к восстанию (см. Бельгийская революция 1830). В «Ла М.» впервые поставлены оперы: «Иродиада» Ж. Массне (1881), «Гвендолина» Э. Шабрие (1886), «Король Артур» Э. Шоссона (1903), «Чужестранец» (1903) и «Колокольный звон» (1912) В. д’Энди, «Несчастья Орфея» Д. Мийо (1926), «Антигона» А. Онеггера (1927), «Игрок» С. С. Прокофьева (1929). До национализации театра в 1963 все оперы ставились на франц. яз., затем – на языке оригинала. Наряду с классическими в репертуар входят совр. оперы (напр., «Смерть Клингхоффера» Дж. Адамса, 1991). С нач. 1990-х гг. постановки барочных опер осуществляются в духе аутентичного исполнительства (в т. ч. под упр. Р. Якобса).
Балеты в 18 в. ставились в осн. на музыку франц. и итал. композиторов. Большое значение имела деятельность Ж. А. Петипа (1-я пол. 19 в.), который пополнил репертуар и основал в 1826–1827 Консерваторию танца. Среди постановок: «Маскарад пленных принцесс» Дж. Ф. Малипьеро (1924, хореограф А. Прюньер), «Франческа да Римини» на музыку П. И. Чайковского (1956, хореограф А. Леклер), «Чудесный мандарин» Б. Бартока (1961, хореограф Д. Парлич). Новый этап связан с творчеством М. Бежара; после премьеры в 1959 «Весны священной» И. Ф. Стравинского его постановки, созданные для труппы «Балет XX века», шли в «Ла М.» ок. 20 лет.
На сцене «Ла М.» гастролируют известные певцы, симфонич. оркестры, танцевальные коллективы, камерные ансамбли. Среди муз. руководителей театра – А. Паппано (1992–2002), Кадзуси Оно (2002–07).