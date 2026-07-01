ЛА МОННЕ

Крупнейший оперный театр Бельгии.

Од­на из са­мых пре­стиж­ных ми­ро­вых опер­ных сцен. Пер­вое зда­ние те­ат­ра воз­ве­де­но в 1700 (ар­хи­тек­то­ры Пао­ло и Пьет­ро Бец­ци) на мес­те мо­нет­но­го дво­ра (от­сю­да назв. «Ла М.»). Совр. зда­ние по­строе­но в 1819 (арх. Л. Да­мем), по­сле по­жа­ра 1855 ре­кон­ст­руи­ро­ва­но (арх. Ж. Пё­лар), от­кры­то в 1856, позд­нее не­од­но­крат­но рес­тав­ри­ро­ва­лось; совр. зал рас­счи­тан на 1700 мест.

В 18–19 вв. ста­ви­лись пре­им. фран­цуз­ские, со 2-й пол. 19 в. так­же итал. опе­ры. Важ­ным со­бы­ти­ем в ис­то­рии те­ат­ра бы­ла по­ста­нов­ка опе­ры «Не­мая из Пор­ти­чи» Д. Ф.Э. Обе­ра (1830), вос­при­нятая пуб­ли­кой как при­зыв к вос­ста­нию (см. Бель­гий­ская ре­во­лю­ция 1830). В «Ла М.» впер­вые по­став­ле­ны опе­ры: «Иро­диа­да» Ж. Масс­не (1881), «Гвен­до­ли­на» Э. Шаб­рие (1886), «Ко­роль Ар­тур» Э. Шос­со­на (1903), «Чу­же­стра­нец» (1903) и «Ко­ло­коль­ный звон» (1912) В. д’Энди, «Не­сча­стья Ор­фея» Д. Мийо (1926), «Ан­ти­го­на» А. Онег­ге­ра (1927), «Иг­рок» С. С. Про­кофь­е­ва (1929). До на­цио­на­ли­за­ции те­ат­ра в 1963 все опе­ры ста­ви­лись на франц. яз., за­тем – на язы­ке ори­ги­на­ла. На­ря­ду с клас­си­че­ски­ми в ре­пер­ту­ар вхо­дят совр. опе­ры (напр., «Смерть Клинг­хоф­фе­ра» Дж. Адам­са, 1991). С нач. 1990-х гг. по­ста­нов­ки ба­роч­ных опер осу­ще­ст­в­ля­ют­ся в ду­хе ау­тен­тич­но­го ис­пол­ни­тель­ст­ва (в т. ч. под упр. Р. Якоб­са).

Ба­ле­ты в 18 в. ста­ви­лись в осн. на музы­ку франц. и итал. ком­по­зи­то­ров. Боль­шое зна­че­ние име­ла дея­тель­ность Ж. А. Пе­ти­па (1-я пол. 19 в.), ко­то­рый по­пол­нил ре­пер­ту­ар и ос­но­вал в 1826–1827 Кон­сер­ва­то­рию тан­ца. Сре­ди по­ста­но­вок: «Мас­ка­рад плен­ных прин­цесс» Дж. Ф. Ма­липь­е­ро (1924, хо­рео­граф А. Прюнь­ер), «Фран­че­ска да Ри­ми­ни» на му­зы­ку П. И. Чай­ков­ско­го (1956, хо­рео­граф А. Лек­лер), «Чу­дес­ный ман­да­рин» Б. Бар­то­ка (1961, хо­рео­граф Д. Пар­лич). Но­вый этап свя­зан с твор­че­ст­вом М. Бе­жа­ра; по­сле пре­мье­ры в 1959 «Вес­ны свя­щен­ной» И. Ф. Стра­вин­ско­го его по­ста­нов­ки, соз­дан­ные для труп­пы «Ба­лет XX ве­ка», шли в «Ла М.» ок. 20 лет.

На сце­не «Ла М.» га­ст­ро­ли­ру­ют из­вест­ные пев­цы, сим­фо­нич. ор­ке­ст­ры, тан­це­валь­ные кол­лек­ти­вы, ка­мер­ные ан­самб­ли. Сре­ди муз. ру­ко­во­ди­те­лей те­ат­ра – А. Пап­па­но (1992–2002), Кад­зу­си Оно (2002–07).

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