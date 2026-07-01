ЛА-МИКОК

ЛА-МИКОК - мно­го­слой­ная сто­ян­ка ниж­не­го и сред­не­го па­лео­ли­та близ современного города Тей­як, на юго-за­па­де Фран­ции (департамент Дор­донь).

Рас­коп­ки про­во­ди­ли Ж. Шо­ве и Э. Ривь­ер в 1895 году; Д. Пей­ро­ни в 1929-1932 годах; А. Ла­вий и Ж. Ф. Ри­го в 1970-е годы, в 1989-1997 годах - они же при уча­стии А. Де­бе­нат. Вы­де­ля­ют­ся 3 пач­ки ли­то­ло­гических сло­ёв. Ниж­няя со­дер­жит слои I-XII об­щей мощ­но­стью 2,5 м, вы­де­лен­ные Ла­вий­ем и Ри­го; сред­няя - слои А-М (по Пей­ро­ни) мощ­но­стью до 7 м.

В этих от­ло­же­ни­ях за­фик­си­ро­ва­ны куль­тур­ные слои, ко­то­рые от­но­сят­ся к позд­не­му Аше­лю и со­дер­жат бес­фор­мен­ные, ати­пич­ные крем­нё­вые ору­дия. По­доб­ные ору­дия, рас­про­стра­нён­ные и в ря­де других по­се­ле­ний то­го же вре­ме­ни, по­лу­чи­ли название тей­як­ских по городу Тей­як, рас­по­ло­жен­но­му близ Ла-М. Для ниж­ней и сред­ней па­чек по­лу­че­ны элек­трон-спин-ре­зо­нанс­ные и уран-то­рие­вые да­ты: со­от­вет­ст­вен­но 440-470 и 350-370 тысяч лет на­зад. Верх­няя пач­ка от­ло­же­ний (мощ­ность 2 м) со­дер­жит слои, от­но­ся­щие­ся к кон­цу Аше­ля или ран­не­му Му­стье. Здесь най­де­но очень мно­го кос­тей ди­ких ло­ша­дей, на ко­то­рых охо­ти­лись оби­та­те­ли сто­ян­ки, и ка­мен­ный ин­вен­тарь, от­но­ся­щий­ся к ин­ду­ст­рии Ми­кок, на­зван­ной по Ла-Ми­кок.

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