ЛА-МИКОК
ЛА-МИКОК - многослойная стоянка нижнего и среднего палеолита близ современного города Тейяк, на юго-западе Франции (департамент Дордонь).
Раскопки проводили Ж. Шове и Э. Ривьер в 1895 году; Д. Пейрони в 1929-1932 годах; А. Лавий и Ж. Ф. Риго в 1970-е годы, в 1989-1997 годах - они же при участии А. Дебенат. Выделяются 3 пачки литологических слоёв. Нижняя содержит слои I-XII общей мощностью 2,5 м, выделенные Лавийем и Риго; средняя - слои А-М (по Пейрони) мощностью до 7 м.
В этих отложениях зафиксированы культурные слои, которые относятся к позднему Ашелю и содержат бесформенные, атипичные кремнёвые орудия. Подобные орудия, распространённые и в ряде других поселений того же времени, получили название тейякских по городу Тейяк, расположенному близ Ла-М. Для нижней и средней пачек получены электрон-спин-резонансные и уран-ториевые даты: соответственно 440-470 и 350-370 тысяч лет назад. Верхняя пачка отложений (мощность 2 м) содержит слои, относящиеся к концу Ашеля или раннему Мустье. Здесь найдено очень много костей диких лошадей, на которых охотились обитатели стоянки, и каменный инвентарь, относящийся к индустрии Микок, названной по Ла-Микок.