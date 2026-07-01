ЛА-ГАЛЬГАДА

ЛА-ГАЛЬГАДА - древ­ний об­ще­ст­вен­но-ри­ту­аль­ный центр с мо­ну­мен­таль­ной ар­хи­тек­ту­рой (около 2700 года - 1400 год до нашей эры).

Часть па­мят­ни­ка раз­ру­ше­на; ис­сле­до­ван американским ар­хео­ло­гом Т. Гри­де­ром в 1976-1980 годах. Ос­тат­ки ар­хитектурных со­ору­же­ний, об­ра­зую­щие всхолм­ле­ния, тя­нут­ся по бе­ре­гам Таб­ла­ча­ки на 1 км (высота 1100 м над уров­нем мо­ря). В цен­тре ис­сле­до­ван­ных уча­ст­ков-всхолм­ле­ний на­хо­ди­лись несколько зда­ний об­щест­вен­но-ри­ту­аль­но­го на­зна­че­ния (вы­яв­ле­ны на не­сколь­ких стро­ительных го­ри­зон­тах, от­но­ся­щих­ся к III-му тысячелетию до н. э.).

Ран­ние постройки сло­же­ны из круп­ных реч­ных га­лек на рас­тво­ре из гли­ны, по­кры­ты гли­ня­ной шту­ка­тур­кой; по­сле 2300 года до н. э. - из час­тич­но об­би­то­го кам­ня пу­тём че­ре­до­ва­ния сло­ёв круп­ных пря­мо­уголь­ных бло­ков и мел­ких пли­ток. Зда­ния в пла­не пря­мо­уголь­но-оваль­ные (со скруг­лён­ны­ми уг­ла­ми); без пе­ре­го­ро­док; ши­ри­ной 3-5 м. В цен­тре по­ла ка­ж­до­го зда­ния - уг­луб­лён­ный круг­лый (ред­ко - пря­мо­уголь­ный) очаг с иду­щим под по­лом вен­ти­ля­ци­он­ным ка­на­лом; вдоль стен по пе­ри­мет­ру - гли­ня­ная ска­мья и пря­мо­уголь­ные ни­ши над ней. На по­лу во­круг оча­гов от­ме­че­ны ос­тат­ки бе­лых, оран­же­вых, зе­лё­ных, крас­ных перь­ев, чи­лий­ско­го пер­ца.

Пе­ред строи­тель­ст­вом но­вых зда­ний ста­рые за­пол­ня­лись щеб­нем (сте­ны со­хра­ня­лись на высоте до 2 м) и вклю­ча­лись в оче­ред­ную тер­ра­су пря­мо­уголь­но-оваль­ной в пла­не сту­пен­ча­той пи­ра­ми­ды с ве­ду­щей на­верх ши­ро­кой ле­ст­ни­цей и ис­поль­зуе­мы­ми строе­ния­ми на верх­ней тер­ра­се-плат­фор­ме. Со­ору­же­ния та­ко­го же ти­па об­на­ру­же­ны на се­ве­ре Пе­ру: в Ко­тош (вер­хо­вья реки Уаль­я­га; департамент Уа­ну­ко), Уа­ри­ко­то (вер­хо­вья реки Сан­та в до­ли­не Каль­е­хон- де-Уай­лас; департамент Ан­каш). Их и Ла-Гальгада объ­е­ди­ня­ют в куль­тур­ную общ­ность «ре­ли­ги­оз­ная тра­ди­ция Ко­тош».

Около 2000 года до н. э. на­чи­на­ют стро­ить U-об­раз­ные в пла­не зда­ния, по­яв­ля­ет­ся гру­бая ке­ра­ми­ка. Не­ко­то­рые по­ме­ще­ния пе­ред за­пол­не­ни­ем щеб­нем ис­поль­зо­ва­лись как по­гре­баль­ные ка­ме­ры; су­дя по со­хра­нив­ше­му­ся пе­ре­кры­тию од­ной из них, кры­ши бы­ли пло­ски­ми, из об­ма­зан­ных гли­ной брё­вен. Ран­ние за­хо­ро­не­ния - вы­тя­ну­тые на спи­не, с 2000 года до н. э. - си­дя­чие скор­чен­ные, в ка­ме­рах с шах­той, ве­ду­щей к по­верх­но­сти (в Ла-Гальгада пред­став­ле­ны древ­ней­шие в Южной Аме­ри­ке за­хо­ро­не­ния та­ко­го ти­па).

Сре­ди на­хо­док в мо­ги­лах - из­де­лия из кам­ня и ра­ко­вин, кос­тя­ные бу­лав­ки и дис­ки, ко­то­рые при­ши­ва­ли к оде­ж­де, ос­тат­ки кор­зин и тка­ни (фраг­мен­ты на­ки­док и су­мо­чек, в ран­них ком­плек­сах есть уз­кие поя­са) из хлоп­ко­во­го во­лок­на. Стиль вы­ткан­ных гео­мет­рических фигур и гео­мет­ри­зированных изо­бра­же­ний (по­ка­за­тель­ны со­чле­не­ния ли­ний под уг­ла­ми 60 и 120°) ха­рак­те­рен для пе­ру­ан­ско­го по­бе­ре­жья III-II-го тысячелетия до н. э. Пи­ра­ми­ды ок­ру­жа­ли по­строй­ки, пред­по­ло­жи­тель­но свя­зан­ные с жиль­ём (об­щее чис­ло оби­та­те­лей Ла-Гальгада оце­ни­ва­ет­ся в 1 тысячу человек). Жи­те­ли, по-ви­ди­мо­му, кон­тро­ли­ро­ва­ли об­мен ме­ж­ду по­бе­режь­ем и гор­ны­ми рай­она­ми, за­ни­ма­лись зем­ле­де­ли­ем в пой­ме ре­ки (фа­соль обык­но­вен­ная и лим­ская, бо­бы-ка­на­ва­лия, ара­хис, аво­ка­до, хло­пок).

Ла-Гальгада (тра­ди­ция Ко­тош) и ряд др. па­мят­ни­ков IV-II-го тысячелетия до н. э. на тер­ри­то­рии современного Пе­ру (гор­ные, для ко­то­рых по­ка­за­тель­ны уг­луб­лён­ные оча­ги, и при­бреж­ные, где из­вест­ны ог­ром­ные U-об­раз­ные хра­мы, как в Лас-Аль­дас) объ­еди­ня­ют схо­жие ико­но­гра­фические сти­ли; от­ме­ча­ют­ся их свя­зи с куль­ту­ра­ми на тер­ри­то­рии современного Эк­ва­до­ра. Во II-м тысячелетии до н. э. на­се­ле­ние, про­дол­жав­шее тра­диции, близ­кие Ла-Гальгада, пе­ре­жи­ло эпо­ху войн, около 900 года до н. э. - ка­та­ст­ро­фу, ви­ди­мо, свя­зан­ную с при­род­ны­ми фак­то­ра­ми (цу­на­ми или др.), по­сле че­го цен­тры куль­тур­но­го раз­ви­тия сме­сти­лись в гор­ные об­лас­ти (Ча­вин, Кун­тур-Уа­си).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)