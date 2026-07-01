ЛА-ГАЛЬГАДА
ЛА-ГАЛЬГАДА - древний общественно-ритуальный центр с монументальной архитектурой (около 2700 года - 1400 год до нашей эры).
Часть памятника разрушена; исследован американским археологом Т. Гридером в 1976-1980 годах. Остатки архитектурных сооружений, образующие всхолмления, тянутся по берегам Таблачаки на 1 км (высота 1100 м над уровнем моря). В центре исследованных участков-всхолмлений находились несколько зданий общественно-ритуального назначения (выявлены на нескольких строительных горизонтах, относящихся к III-му тысячелетию до н. э.).
Ранние постройки сложены из крупных речных галек на растворе из глины, покрыты глиняной штукатуркой; после 2300 года до н. э. - из частично оббитого камня путём чередования слоёв крупных прямоугольных блоков и мелких плиток. Здания в плане прямоугольно-овальные (со скруглёнными углами); без перегородок; шириной 3-5 м. В центре пола каждого здания - углублённый круглый (редко - прямоугольный) очаг с идущим под полом вентиляционным каналом; вдоль стен по периметру - глиняная скамья и прямоугольные ниши над ней. На полу вокруг очагов отмечены остатки белых, оранжевых, зелёных, красных перьев, чилийского перца.
Перед строительством новых зданий старые заполнялись щебнем (стены сохранялись на высоте до 2 м) и включались в очередную террасу прямоугольно-овальной в плане ступенчатой пирамиды с ведущей наверх широкой лестницей и используемыми строениями на верхней террасе-платформе. Сооружения такого же типа обнаружены на севере Перу: в Котош (верховья реки Уальяга; департамент Уануко), Уарикото (верховья реки Санта в долине Кальехон- де-Уайлас; департамент Анкаш). Их и Ла-Гальгада объединяют в культурную общность «религиозная традиция Котош».
Около 2000 года до н. э. начинают строить U-образные в плане здания, появляется грубая керамика. Некоторые помещения перед заполнением щебнем использовались как погребальные камеры; судя по сохранившемуся перекрытию одной из них, крыши были плоскими, из обмазанных глиной брёвен. Ранние захоронения - вытянутые на спине, с 2000 года до н. э. - сидячие скорченные, в камерах с шахтой, ведущей к поверхности (в Ла-Гальгада представлены древнейшие в Южной Америке захоронения такого типа).
Среди находок в могилах - изделия из камня и раковин, костяные булавки и диски, которые пришивали к одежде, остатки корзин и ткани (фрагменты накидок и сумочек, в ранних комплексах есть узкие пояса) из хлопкового волокна. Стиль вытканных геометрических фигур и геометризированных изображений (показательны сочленения линий под углами 60 и 120°) характерен для перуанского побережья III-II-го тысячелетия до н. э. Пирамиды окружали постройки, предположительно связанные с жильём (общее число обитателей Ла-Гальгада оценивается в 1 тысячу человек). Жители, по-видимому, контролировали обмен между побережьем и горными районами, занимались земледелием в пойме реки (фасоль обыкновенная и лимская, бобы-канавалия, арахис, авокадо, хлопок).
Ла-Гальгада (традиция Котош) и ряд др. памятников IV-II-го тысячелетия до н. э. на территории современного Перу (горные, для которых показательны углублённые очаги, и прибрежные, где известны огромные U-образные храмы, как в Лас-Альдас) объединяют схожие иконографические стили; отмечаются их связи с культурами на территории современного Эквадора. Во II-м тысячелетии до н. э. население, продолжавшее традиции, близкие Ла-Гальгада, пережило эпоху войн, около 900 года до н. э. - катастрофу, видимо, связанную с природными факторами (цунами или др.), после чего центры культурного развития сместились в горные области (Чавин, Кунтур-Уаси).