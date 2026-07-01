КЫЗЫЛ-ТУРА

КЫЗЫЛ-ТУРА - средневековый город на берегу Иртыша, столица государства Тайбугидов.

К концу XVI века за­воё­ван и раз­ру­шен русскими от­ря­да­ми. Опи­сан С.У. Ре­ме­зо­вым как «го­род ца­ря Ир­ты­ша­ка». Ото­жде­ст­в­ля­ет­ся с ком­плек­сом у деревни Крас­но­яр­ка в 4,5 км вос­точ­нее устья реки Ишим (Усть-Ишим­ский район Ом­ской области, Рос­сия), вклю­чаю­щим го­ро­ди­ще , ук­ре­п­лён­ное 3 ря­да­ми ва­лов и рвов, се­ли­ще, кур­ган­ный мо­гиль­ник. Из­вес­тен с 1938 года.

Рас­коп­ки В.А. Мо­гиль­ни­ко­ва в 1960-е годы, Е.М. Дан­чен­ко с 1991 года (с пе­ре­ры­ва­ми). Ис­сле­до­ва­но около 4 тысяч м2; ма­те­риа­лы от­но­сят­ся к ме­зо­ли­ту , не­оли­ту , позд­не­му брон­зо­во­му ве­ку (суз­гун­ская и крас­но­озёр­ская куль­ту­ры; кон­так­ты с чер­ка­скуль­ской куль­ту­рой), ран­не­му же­лез­но­му ве­ку (пер­вые обо­ро­нительные со­ору­же­ния на мы­су; бо­го­ча­нов­ская куль­ту­ра, кон­так­ты с ку­лай­ской куль­ту­рой и сар­гат­ской куль­ту­рой), Сред­не­ве­ко­вью (ка­рым­ская куль­ту­ра, пот­че­ваш­ская куль­ту­ра, ба­каль­ская куль­ту­ра, усть-ишим­ская куль­ту­ра), в том числе позд­не­му (го­род та­тар си­бир­ских, по­гре­бе­ния с эле­мен­та­ми му­сульм. об­ря­да). Сре­ди на­хо­док - ору­жие, ук­ра­ше­ния из цвет­ных ме­тал­лов, им­порт­ные из­де­лия и др.

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