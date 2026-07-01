КЫЗЫЛ-ТУРА
КЫЗЫЛ-ТУРА - средневековый город на берегу Иртыша, столица государства Тайбугидов.
К концу XVI века завоёван и разрушен русскими отрядами. Описан С.У. Ремезовым как «город царя Иртышака». Отождествляется с комплексом у деревни Красноярка в 4,5 км восточнее устья реки Ишим (Усть-Ишимский район Омской области, Россия), включающим городище, укреплённое 3 рядами валов и рвов, селище, курганный могильник. Известен с 1938 года.
Раскопки В.А. Могильникова в 1960-е годы, Е.М. Данченко с 1991 года (с перерывами). Исследовано около 4 тысяч м2; материалы относятся к мезолиту, неолиту, позднему бронзовому веку (сузгунская и красноозёрская культуры; контакты с черкаскульской культурой), раннему железному веку (первые оборонительные сооружения на мысу; богочановская культура, контакты с кулайской культурой и саргатской культурой), Средневековью (карымская культура, потчевашская культура, бакальская культура, усть-ишимская культура), в том числе позднему (город татар сибирских, погребения с элементами мусульм. обряда). Среди находок - оружие, украшения из цветных металлов, импортные изделия и др.