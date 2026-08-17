КЮСТИН АСТОЛЬФ ЛУИ ЛЕОНОР МАРКИЗ ДЕ

КЮСТИН АСТОЛЬФ ЛУИ ЛЕОНОР МАРКИЗ ДЕ - французский литератор и путешественник.

Из ари­сто­кра­тической се­мьи. Дед и отец Кюстина бы­ли каз­не­ны в пе­ри­од яко­бин­ской дик­та­ту­ры. В 1810 году вме­сте с ма­терью по­ки­нул Фран­цию. Вер­нул­ся на ро­ди­ну по­сле кру­ше­ния на­по­ле­о­нов­ской им­пе­рии . По­лу­чил от­лич­ное до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние, но не смог най­ти при­ме­не­ния сво­им спо­соб­но­стям ни в ар­мии, ни на ди­пло­ма­тической служ­бе (ко­рот­кое вре­мя был од­ним из сек­ре­та­рей Ш.М. Та­лей­ра­на). Ре­шив по­про­бо­вать се­бя на литературном по­при­ще, со­чи­нил дра­му и несколько ро­ма­нов из свет­ской жиз­ни («Ало­ис», 1829 год; «Свет как он есть», 1835 год; «Этель», 1839 год; «Ро­му­альд», 1848 год), но они не при­нес­ли ему из­вест­нос­ти.

Бoльшего ус­пе­ха до­бил­ся как ав­тор пу­те­вых за­ме­ток. Пер­вая кни­га Кюстина «За­пис­ки и пу­те­ше­ст­вия» (1830 год) бы­ла по­свя­ще­на по­езд­кам в Швей­ца­рию, Ита­лию и Ве­ли­ко­бри­та­нию, вто­рая - пу­те­ше­ст­вию в Ис­па­нию («Ис­па­ния при Фер­ди­нан­де VII», 1838 год). Ев­ропейскую из­вест­ность Кюстину при­нес­ло его сочинение «Рос­сия в 1839 го­ду» (1843 год), на­пи­сан­ное под впе­чат­ле­ни­ем 2-ме­сяч­но­го пу­те­ше­ст­вия по Российской им­пе­рии.

Убе­ж­дён­ный ле­ги­ти­мист, про­тив­ник ли­бе­раль­ной Июль­ской мо­нар­хии , Кюстин вер­нул­ся из Рос­сии сто­рон­ни­ком пред­ста­ви­тель­но­го прав­ле­ния, пол­но­стью раз­оча­ро­вав­шим­ся в са­мо­дер­жав­ном ре­жи­ме Ни­ко­лая I. Пер­вым из ино­стран­цев, по­бы­вав­ших в Рос­сии, Кюстин по­пы­тал­ся рас­се­ять «рус­ский ми­раж», соз­дан­ный во Фран­ции про­све­ти­те­ля­ми XVIII века - друзь­я­ми Ека­те­ри­ны II. Кюстин на­ри­со­вал весь­ма не­при­вле­ка­тель­ный об­раз «цар­ст­ва фа­са­дов», ка­ко­вым ему пред­ста­ви­лась Рос­сия, став ос­но­во­по­лож­ни­ком ру­со­фоб­ско­го те­че­ния во французской по­ли­тической мыс­ли.

Кни­га Кюстина, прак­ти­че­ски за­бы­тая во 2-й половине XIX века, ког­да Рос­сия ра­зи­тель­но пе­ре­ме­ни­лась в ре­зуль­та­те ре­форм Алек­сан­д­ра II , ока­за­лась вос­тре­бо­ва­на на За­па­де в пе­ри­од «хо­лод­ной вой­ны». Кри­ти­ки СССР по­черп­ну­ли из неё многие ар­гу­мен­ты, пы­та­ясь об­на­ру­жить в боль­ше­ви­ст­ском ре­жи­ме, ус­та­нов­лен­ном в 1917 году, не­кие «на­след­ст­вен­ные чер­ты», под­ме­чен­ные Кюстином в Рос­сии эпо­хи Ни­ко­лая I.

Сочинения:

Рос­сия в 1839 го­ду. 3-е изд. СПб., 2008.