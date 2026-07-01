КЮН ГЕНРИХ
КЮН ГЕНРИХ - немецкий фотограф.
Занимался микрофотографией в связи с медицинскими гистологическими и бактериологическими исследованиями в институте Р. Коха в Берлине. В 1888 году переехал в Инсбрук, где всецело посвятил себя фотографии. Участвовал в Международной выставке фотографии в Вене (1891 год); в 1895 году стал членом венского «Kamera- Klub», выставлялся совм. с Х. Ватцеком и Г. Хеннебергом.
На творчество Кюна повлияли мастера венского Сецессиона, а позднее группа «Linked Ring» (член группы с 1896 года). Использовал технику многократной экспозиции в гуммиарабиковой печати, позволявшей добиться максимально насыщенной тональной гаммы (принято считать, что эти опыты привели к рождению новой фотографической техники - изогелии). В своих статьях доказывал принадлежность фотографии к изящным искусствам.
Наиболее известные работы Кюна (пейзажи, портреты, ню) созданы в 1900-е годы. В 1906 году Кюн основал портретное фотоателье в Инсбруке и занялся экспериментами в области цветной фотографии на основе автохромных пластинок братьев Люмьер. В 1908 году в журнале «Studio» были опубликованы его цветные отпечатки на основе 3-цветного процесса.
В 1923-1930 годах сотрудничал с журналом «Das Deutsche Lichtbild». Занимался химическими и оптическими экспериментами по заказу фотографических компаний. Среди его изобретений - камера со съёмным задником, мягкофокусный объектив, «анастигмат Кюна» (1928 год; продавался под названием «Imagon») и плёнка для двойной экспозиции.
Сочинения:
Technik der Lichtbildnerei. Halle, 1921.