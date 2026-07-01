КЮН ГЕНРИХ

КЮН ГЕНРИХ - немецкий фотограф.

За­ни­мал­ся мик­ро­фо­то­гра­фи­ей в свя­зи с медицинскими гис­то­ло­гическими и бак­те­рио­ло­гическими ис­сле­до­ва­ния­ми в институте Р. Ко­ха в Бер­ли­не. В 1888 году пе­ре­ехал в Ин­сб­рук, где все­це­ло по­свя­тил се­бя фо­то­гра­фии. Уча­ст­во­вал в Ме­ж­ду­народной вы­став­ке фо­то­гра­фии в Ве­не (1891 год); в 1895 году стал чле­ном вен­ско­го «Kame­ra- Klub», вы­став­лял­ся совм. с Х. Ват­це­ком и Г. Хен­не­бер­гом.

На твор­че­ст­во Кюна по­влия­ли мас­те­ра вен­ско­го Се­цес­сио­на, а позд­нее груп­па «Linked Ring» (член груп­пы с 1896 года). Ис­поль­зо­вал тех­ни­ку мно­го­крат­ной экс­по­зи­ции в гум­миа­ра­би­ко­вой пе­ча­ти, по­зво­ляв­шей до­бить­ся мак­си­маль­но на­сы­щен­ной то­наль­ной гам­мы (при­ня­то счи­тать, что эти опы­ты при­ве­ли к ро­ж­де­нию но­вой фо­то­гра­фической тех­ни­ки - изо­ге­лии). В сво­их стать­ях до­ка­зы­вал при­над­леж­ность фо­то­гра­фии к изящ­ным ис­кус­ст­вам.

Наи­бо­лее из­вест­ные ра­бо­ты Кюна ( пей­за­жи , порт­ре­ты , ню) соз­да­ны в 1900-е годы. В 1906 году Кюн ос­но­вал порт­рет­ное фо­то­ате­лье в Ин­сб­ру­ке и за­нял­ся экс­пе­ри­мен­та­ми в об­лас­ти цвет­ной фо­то­гра­фии на ос­но­ве ав­то­хром­ных пла­сти­нок братьев Люмь­ер. В 1908 году в журнале «Stu­dio» бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны его цвет­ные от­пе­чат­ки на ос­но­ве 3-цвет­но­го про­цес­са.

В 1923-1930 годах со­труд­ни­чал с журналом «Das Deutsche Lichtbild». За­ни­мал­ся хи­мическими и оп­тическими экс­пе­ри­мен­та­ми по за­ка­зу фо­то­гра­фических ком­па­ний. Сре­ди его изо­бре­те­ний - ка­ме­ра со съём­ным зад­ни­ком, мяг­ко­фо­кус­ный объ­ек­тив, «ана­стиг­мат Кю­на» (1928 год; про­да­вал­ся под названием «Ima­gon») и плён­ка для двой­ной экс­по­зи­ции.

Сочинения:

Technik der Lichtbildnerei. Halle, 1921.