КЮХЕЛЬБЕКЕР ВИЛЬГЕЛЬМ КАРЛОВИЧ
КЮХЕЛЬБЕКЕР ВИЛЬГЕЛЬМ КАРЛОВИЧ - русский писатель, критик.
Сын саксонского дворянина. Детство провёл в Эстляндии - в отцовском имении Авинорм и (с 1808 года) в частном пансионе в городе Верро. В 1811 году поступил в Царскосельский лицей, где ближайшими его друзьями стали А.С. Пушкин и А.А. Дельвиг. С 1815 года помещал свои стихотворения в журналах «Амфион» и «Сын отечества». Окончив лицей с серебряной медалью (1817 год), поступил на службу в Главный архив Иностранной коллегии, преподавал в Благородном пансионе при Главном педагогическом институте в Санкт-Петербурге. Проникшись либеральным умонастроением, через своего родственника Ф.Н. Глинку сблизился с будущими декабристами, в 1819 году стал членом связанной с ними масонской ложи «Избранный Михаил» и Вольного общества любителей российской словесности. На ссылку Пушкина в 1820 году откликнулся стихотворением «Поэты», выразившим вольнолюбивые устремления дружеского «союза поэтов» (в который, кроме Кюхельбекера, входили Пушкин, Дельвиг, Е.А. Боратынский). В 1820-1821 годах путешествовал по Европе (Германия, Франция, Италия); в Париже в апреле-мае 1821 года читал лекции о русском языке и литературе в антимонархическом обществе «Атеней», после чего российским посольством ему было рекомендовано вернуться на родину.
Осенью 1821 - весной 1822 годов Кюхельбекер служил на Кавказе чиновником особых поручений при А.П. Ермолове, подружился с А.С. Грибоедовым, под влиянием которого стал убеждённым «архаистом», сторонником высокого славянизированного стиля в поэзии, соответствующего высокой гражданской или религиозной тематике. В своих программных стихотворениях - «Пророчество» (1822 год), «Смерть Байрона» (1824 год) и др. - Кюхельбекер пытался обновить жанр оды, вернуть ему былую актуальность, соединяя библейскую образность и архаический слог со злободневной политич. проблематикой (война греков за независимость и др.). Поселившись в Москве, Кюхельбекер в 1823-1825 годах вместе с В.Ф. Одоевским издавал альманах «Мнемозина» (всего вышло 4 части). Здесь опубликованы повести Кюхельбекера «Адо» и «Земля безглавцев», цикл писем о европейских впечатлениях «Путешествие» и др. Статья «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» (1824 год), в которой Кюхельбекер выступил с критикой «элегической школы» и апологией одической поэзии как истинно романтической, стала значительным событием в литературной жизни.
Радикальные политические убеждения Кюхельбекера этого времени, отразившиеся, в частности, в тираноборческой трагедии на античный сюжет «Аргивяне» (1-я редакция - 1822-1823 годы, опубликована в 1967 году; 2-я редакция - 1825 год, полностью опубликована в 1939 году), обусловили его участие в восстании декабристов 14(26) декабря 1825 года (незадолго до этого Кюхельбекер был принят К.Ф. Рылеевым в члены Северного общества). На Сенатской площади Кюхельбекер пытался стрелять в великого князя Михаила Павловича и генерала А.Л. Воинова (оба раза пистолет дал осечку). После восстания бежал из Санкт-Петербурга, был пойман в Варшаве и доставлен в Петропавловскую крепость. Осуждён по 1-му разряду (смертная казнь заменена на 15 лет одиночного заключения и пожизненную ссылку в Сибирь). С июля 1826 года по декабрь 1835 года находился в крепостях Кексгольм, Шлиссельбург, Динабург, Ревель, Свеаборг. С января 1836 года на поселении в Сибири (в городе Баргузин Иркутской губернии, с 1839 года - в станице Акша, с 1844 года - в городе Курган, последние полгода - в Тобольске).
Творчество Кюхельбекера в заключении и ссылке отличалось необыкновенной интенсивностью. С 1831 года почти до конца дней он вёл «Дневник» (опубликован с купюрами в 1929 году, полностью в 1979 году) - свидетельство напряжённой духовной жизни узника, включающее молитвенные воззвания к Богу, суждения о литературе и языке и др. В поздней лирике Кюхельбекер преобладают христианские мотивы самоотречения, смирения и покаяния, парадоксально сочетающиеся с утверждением героической миссии поэта в мире, собственной правоты и верности прежним идеалам; воспоминания об умерших друзьях соседствуют с жалобами на бытовые тяготы, физичкую немощь и др. В поэмах и драмах Кюхельбекер также преобладает религиозно-философская проблематика, иногда осложнённая сатирическими бытописательными и автобиографическими элементами. Поэма «Давид» (1826-1829 годы; опубликована не полностью в 1939 и 1967 годах) - религиозная эпопея в 10 книгах (песнях), поэтическое изложение истории ветхозаветного царя и пророка. На библейский сюжет написана поэма «Зоровавель» (1831 год; опубликована в 1836 году), на основе христианской легенды - поэма «Семь спящих отроков» (начало 1830-х годов), на сюжет древнерусской «Повести о Тверском Отроче монастыре» - поэма «Юрий и Ксения» (1832-1835 годы, полностью опубликована в 1939 году). Жизни провинциального мещанства и небогатых дворян посвящена бытописательная, полушуточная поэма «Сирота» (1833-1834 годы, полностью опубликована в 1939 году). Последняя и важнейшая поэма Кюхельбекера - «Агасвер» («Вечный жид») (1832-1846 годы, опубликована в 1878 году) повествует о ключевых моментах истории христианства и пронизана эсхатологичесими мотивами.
В трагедии «Прокофий Ляпунов» (1834 год, опубликована в 1938 году) о событиях Смутного времени и в драматической сказке «Иван, купецкий сын» (1832-1842 годы, опубликована в 1939 году) о нравах и суевериях русского простонародья Кюхельбекер попытался осмыслить проблемы национальной истории и характера. В драме о древнегреческом поэте «Архилох» (1845-1846 годы, не окончена; опубликована в 1939 году) отразились судьба и психический склад самого Кюхельбекера. Крупнейшее драматическое произведение Кюхельбекера - мистерия «Ижорский» (части 1-2 опубликованы в 1835 году; часть 3 написана в 1841 году, опубликована в 1939 году), итог размышлений писателя о романтическом герое, мятежные порывы которого сменяются охлаждением и скукой. Полемизируя с европейской и русской литературной традицией (от Дж. Байрона и А.С. Пушкина до «Героя нашего времени» М.Ю. Лермонтова), Кюхельбекер трактует душевную жизнь современного человека, его «рефлексию» как борьбу в нём Божественного и дьявольского начал, исход которой зависит не столько от сознательных усилий самого человека, сколько от его готовности безоговорочно принять спасение из рук Искупителя-Христа. Те же идеи по-иному отразились в романтической «философской» повести Кюхельбекера «Последний Колонна» (1832-1845 годы, опубликована в 1937 году) - наиболее значительном его прозаическом сочинении. Произведения Кюхельбекера, написанные после 1825 года, при жизни автора почти не издавались; бо́льшая их часть собрана и издана Ю.Н. Тыняновым.
Сочинения:
Сочинения: В 2 т. Л., 1939;
Избр. произведения: В 2 т. М.;
Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979; Сочинения. Л., 1989.