КЫРГЫЗЫ ЕНИСЕЙСКИЕ
КЫРГЫЗЫ ЕНИСЕЙСКИЕ - принятое в историографии обозначение древнего и средневекового тюркоязычного населения бассейна Енисея.
В источниках упоминаются только как «кыргызы»; этимология наименования неясна. Впервые кыргызы - древнейшая из известных тюркоязычных народностей - упоминаются около 201 года до нашей эры в числе племён, покорённых хунну. Археологически древности кыргызов связываются с переходным тагарско-таштыкским этапом. Согласно описанию китайских (позднее арабских и персидских) источников, а также погребальным портретным маскам таштыкской культуры, они были европеоидами (рыжие волосы, голубые глаза). По данным китайским источников (Ю-ян цзацзу), обожествляли первопредка, рождение которого возводили к соитию бога с коровой в пещере. У кыргызов, в отличие от других тюркоязычных народов (за исключением хакасов), бытовал обряд трупосожжения, сближающий их с индоевропейцами. Во II-I веках до нашей эры, поэтапно переселяясь на Средний Енисей, вероятно из Северо-Западной Монголии, кыргызы смешались с динлинами, в результате чего образовался новый народ - древние хакасы (что отражает появление единой таштыкской культуры).
С I веке до нашей эры кыргызы представляли собой высший на Саяно-Алтае правящий род (вплоть до 1930-х годов). Они считали себя наследниками власти хунну над Южной Сибирью. Вплоть до начала XVIII века князья-кыргызы, с доменом в верховьях Чулыма, владели землями от Оби до Уды и Чуны и от Кети до Ка-Хема. Присоединение «Киргизской земли» к России длилось с 1596 года до 1718 года: правящая верхушка была готова платить ясак с подданных, но не желала давать его сама, соглашаясь быть принятой на военную службу. Понимая роль династийного рода, джунгары в 1703 году угнали с Енисея большую группу кыргызов, разрушив управление этой территорией, что открыло путь к её вхождению в состав России. Вплоть до начала XXI века род «кыргызов» продолжает существовать в составе алтайцев, хакасов, тувинцев, дархатов и др.
Политоним «кыргыз» распространился далеко с Енисея уже к середине IX века, когда войны привели к созданию обширного Древнехакасского государства - последней тюркской державы, владевшей Монголией (смотри Кыргызский каганат; Тюхтятская культура и Аскизская культура). После уничтожения Древнехакасского государства Чингисидами (1207-1293 годы) термин «кыргызы» стал употребляться на территории от Волги и Амударьи до Лены и обозначал: 1) новый этноним ряда тюркских народов Азии (киргиз-кайсаков, части кочевых узбеков, киргизов Тянь-Шаня), 2) название элитных социальных групп узбеков и восточных туркмен. Прилагательное «кыргызский» присутствует в обозначениях народами Сибири памятников ранее жившего здесь населения: монгольско-бурятское - хиргисийн ур («кыргызские могилы»; керексуры), якутское - кыргыс öтöх («кыргызские стоянки»).