КЫРГЫЗЫ ЕНИСЕЙСКИЕ

КЫРГЫЗЫ ЕНИСЕЙСКИЕ - принятое в историографии обозначение древнего и средневекового тюркоязычного населения бассейна Енисея.

В ис­точ­ни­ках упо­ми­на­ют­ся толь­ко как «кыр­гы­зы»; эти­мо­ло­гия на­име­но­ва­ния не­яс­на. Впер­вые кыр­гы­зы - древ­ней­шая из из­вест­ных тюр­коя­зыч­ных на­род­но­стей - упо­ми­на­ют­ся около 201 года до нашей эры в чис­ле пле­мён, по­ко­рён­ных хун­ну. Ар­хео­ло­ги­че­ски древ­но­сти кыр­гы­зов свя­зы­ва­ют­ся с пе­ре­ход­ным та­гар­ско-таш­тык­ским эта­пом. Со­глас­но опи­са­нию ки­тай­ских (по­зд­нее араб­ских и пер­сид­ских) ис­точ­ни­ков, а так­же по­гре­баль­ным порт­рет­ным мас­кам таш­тык­ской куль­ту­ры, они бы­ли ев­ро­пео­и­да­ми (ры­жие во­ло­сы, го­лу­бые гла­за). По дан­ным китайским ис­точ­ни­ков (Ю-ян цзац­зу), обо­же­ст­в­ля­ли пер­во­пред­ка, ро­ж­де­ние ко­то­ро­го воз­во­ди­ли к сои­тию бо­га с ко­ро­вой в пе­ще­ре. У кыр­гы­зов, в от­ли­чие от других тюр­коя­зыч­ных на­ро­дов (за ис­клю­че­ни­ем ха­ка­сов), бы­то­вал об­ряд тру­по­сож­же­ния, сбли­жаю­щий их с ин­до­ев­ро­пей­ца­ми. Во II-I веках до нашей эры, по­этап­но пе­ре­се­ля­ясь на Средний Ени­сей, ве­ро­ят­но из Се­ве­ро-Западной Мон­го­лии, кыр­гы­зы сме­ша­лись с дин­ли­на­ми, в ре­зуль­та­те че­го об­ра­зо­вал­ся но­вый на­род - древ­ние ха­ка­сы (что от­ра­жа­ет по­яв­ле­ние еди­ной таш­тык­ской куль­ту­ры).

С I веке до нашей эры кыр­гы­зы пред­став­ля­ли со­бой выс­ший на Сая­но-Ал­тае пра­вя­щий род (вплоть до 1930-х годов). Они счи­та­ли се­бя на­след­ни­ка­ми вла­сти хун­ну над Южной Си­би­рью. Вплоть до начала XVIII века кня­зья-кыр­гы­зы, с до­ме­ном в вер­ховь­ях Чу­лы­ма, вла­де­ли зем­ля­ми от Оби до Уды и Чу­ны и от Ке­ти до Ка-Хе­ма. При­сое­ди­не­ние «Кир­гиз­ской зем­ли» к Рос­сии дли­лось с 1596 года до 1718 года: пра­вя­щая вер­хуш­ка бы­ла го­то­ва пла­тить ясак с под­дан­ных, но не же­ла­ла да­вать его са­ма, со­гла­ша­ясь быть при­ня­той на во­енную служ­бу. По­ни­мая роль ди­на­стий­но­го ро­да, джун­га­ры в 1703 году уг­на­ли с Ени­сея боль­шую груп­пу кыр­гы­зов, раз­ру­шив управ­ле­ние этой тер­ри­то­ри­ей, что от­кры­ло путь к её вхо­ж­де­нию в со­став Рос­сии. Вплоть до начала XXI века род «кыр­гы­зов» про­дол­жа­ет су­ще­ст­во­вать в со­ста­ве ал­тай­цев, ха­ка­сов, ту­вин­цев, дар­ха­тов и др.

По­ли­то­ним «кыр­гыз» рас­про­стра­нил­ся да­ле­ко с Ени­сея уже к середине IX века, ко­гда вой­ны при­ве­ли к соз­да­нию об­шир­но­го Древ­не­ха­кас­ско­го государства - по­след­ней тюркской дер­жа­вы, вла­дев­шей Мон­го­ли­ей (смотри Кыр­гыз­ский ка­га­нат; Тюх­тят­ская куль­ту­ра и Ас­киз­ская куль­ту­ра). По­сле унич­то­же­ния Древ­не­ха­кас­ско­го государства Чин­ги­си­да­ми (1207-1293 годы) тер­мин «кыр­гы­зы» стал упот­реб­лять­ся на тер­ри­то­рии от Вол­ги и Аму­да­рьи до Ле­ны и обо­зна­чал: 1) но­вый эт­но­ним ря­да тюркских на­ро­дов Азии (кир­гиз-кай­са­ков, час­ти ко­че­вых уз­бе­ков, кир­ги­зов Тянь-Ша­ня), 2) на­зва­ние элит­ных со­ци­аль­ных групп уз­бе­ков и восточных турк­мен. При­ла­га­тель­ное «кыр­гыз­ский» при­сут­ст­ву­ет в обо­зна­че­ни­ях на­ро­да­ми Си­би­ри па­мят­ни­ков ра­нее жив­ше­го здесь на­се­ле­ния: мон­голь­ско-бу­рят­ское - хир­ги­сийн ур («кыр­гыз­ские мо­ги­лы»; ке­рек­су­ры), якут­ское - кыр­гыс öтöх («кыр­гыз­ские сто­ян­ки»).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)