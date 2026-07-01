КЫМЫТВАЛЬ АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА

КЫМЫТВАЛЬ АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА - чукотская поэтесса, переводчица, собирательница фольклора .

Окон­чи­ла Ана­дыр­ское пе­да­го­гическое училище (1958 год), Выс­шие литературные кур­сы в Мо­ск­ве (1967 год). Пе­ча­та­ет­ся с 1957 года.

Пер­вый сборник сти­хов - «Пес­ня серд­ца» (1960 год). По­эзия Кымытваль от­мече­на тон­ким ли­риз­мом, тес­но свя­за­на с фольк­лор­ной об­раз­но­стью: сборники «Те­бе» (1967 год), «Слу­шая му­зы­ку» (1972 год), «Мой лю­би­мый цве­ток» (1982 год), «По­ляр­ная му­за» (1987 год) и др. Ав­тор про­из­ве­де­ний для де­тей: сборники сти­хов «Кто это?» (1968 год), «Не­по­се­да» (1974 год), «О чём по­ёт бу­бен» (1977 год), «Это празд­ник ве­сё­лый - киль­вей» (1980 год) и др.

Со­би­ра­ет и пуб­ли­ку­ет чу­котский фольк­лор: «Чу­кот­ские сказ­ки» (1987 год). Пе­ре­ве­ла на чукотский язык про­из­ве­де­ния Х.К. Ан­дер­се­на, В. Гау­фа , И.Я. Фран­ко, А.Л. Бар­то, К.Д. Ушин­ско­го и др.

Сочинения:

Как по­стро­ить яран­гу: Сказ­ки, рас­ска­зы, сти­хи. М., 1987;

Го­ло­са тун­д­ры: Сти­хи. Ма­га­дан, 1990;

Из­бран­ное. Ана­дырь, 2005.