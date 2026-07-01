КЫМЫТВАЛЬ АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА
КЫМЫТВАЛЬ АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА - чукотская поэтесса, переводчица, собирательница фольклора.
Окончила Анадырское педагогическое училище (1958 год), Высшие литературные курсы в Москве (1967 год). Печатается с 1957 года.
Первый сборник стихов - «Песня сердца» (1960 год). Поэзия Кымытваль отмечена тонким лиризмом, тесно связана с фольклорной образностью: сборники «Тебе» (1967 год), «Слушая музыку» (1972 год), «Мой любимый цветок» (1982 год), «Полярная муза» (1987 год) и др. Автор произведений для детей: сборники стихов «Кто это?» (1968 год), «Непоседа» (1974 год), «О чём поёт бубен» (1977 год), «Это праздник весёлый - кильвей» (1980 год) и др.
Собирает и публикует чукотский фольклор: «Чукотские сказки» (1987 год). Перевела на чукотский язык произведения Х.К. Андерсена, В. Гауфа, И.Я. Франко, А.Л. Барто, К.Д. Ушинского и др.
Сочинения:
Как построить ярангу: Сказки, рассказы, стихи. М., 1987;
Голоса тундры: Стихи. Магадан, 1990;
Избранное. Анадырь, 2005.