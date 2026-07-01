КЯФИР
КЯФИР - немусульманин как понятие и категория идейной полемики в исламе.
Кяфиром становятся за отказ принять ислам и отход от его установлений, в том числе за многобожие, колдовство, самоубийство, пьянство, блуд, азартные игры. По учению ислама, кяфир обречён на вечные муки.
Единого мнения о критериях неверия (куфр) и отношении к нему нет. Отсутствие в исламе ортодоксии не раз давало основание мусульманам различных толков объявлять кяфирами своих противников. Крайнюю позицию в споре о куфре занимали хариджиты, относившие к кяфирам всех мусульман, не принявших их учения. Умеренных взглядов в VII-VIII веках держались мурджииты, считавшие осуждение кяфиров прерогативой Аллаха, отложенной Им до Судного дня. У мутазилитов мусульмане, умершие в состоянии смертного греха (кабира), стоят между верующими и кяфирами как временно отвергнутые Богом (фасик).
Полемика вокруг кяфиров способствовала выработке понятий мусульманского богословия и права о справедливости Аллаха, природе человеческой греховности, отношения к неправедному мусульманскому правителю.