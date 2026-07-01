КЯФИР

КЯФИР - немусульманин как понятие и категория идейной полемики в исламе .

Кяфиром ста­но­вят­ся за от­каз при­нять ис­лам и от­ход от его ус­та­нов­ле­ний, в том числе за мно­го­бо­жие, кол­дов­ст­во, са­мо­убий­ст­во, пьян­ст­во, блуд, азарт­ные иг­ры. По уче­нию ис­ла­ма, кяфир об­ре­чён на веч­ные му­ки.

Еди­но­го мне­ния о кри­те­ри­ях не­ве­рия (куфр) и от­но­ше­нии к не­му нет. От­сут­ст­вие в ис­ла­ме ор­то­док­сии не раз да­ва­ло ос­но­ва­ние му­суль­ма­нам различных тол­ков объ­яв­лять кяфирами сво­их про­тив­ни­ков. Край­нюю по­зи­цию в спо­ре о куф­ре за­ни­ма­ли ха­рид­жи­ты, от­но­сив­шие к кяфирам всех му­суль­ман, не при­няв­ших их уче­ния. Уме­рен­ных взгля­дов в VII-VIII веках дер­жа­лись мурд­жии­ты, счи­тав­шие осу­ж­де­ние кяфиров пре­ро­га­ти­вой Ал­ла­ха, от­ло­жен­ной Им до Суд­но­го дня. У му­та­зи­ли­тов му­суль­ма­не, умер­шие в со­стоя­нии смерт­но­го гре­ха (ка­би­ра), сто­ят ме­ж­ду ве­рую­щи­ми и кяфирами как вре­мен­но от­верг­ну­тые Бо­гом (фа­сик).

По­ле­ми­ка во­круг кяфиров спо­соб­ст­во­ва­ла вы­ра­бот­ке по­ня­тий му­сульманского бо­го­сло­вия и пра­ва о спра­вед­ливо­сти Ал­ла­ха, при­ро­де че­ло­ве­че­ской гре­хов­но­сти, от­но­ше­ния к не­пра­вед­но­му му­сульманскому пра­ви­те­лю.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)