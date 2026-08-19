КВИСЛИНГ ВИДКУН АБРАХАМ ЛЁУРИЦ ЙОНСЁН

Квислинг (нор. Quisling), Видкун Абрахам Лёуриц Йонссён (18.07.1887, Фюресдаль — 24.10.1945, Осло) — норвежский политический и государственный деятель.

Из семьи священника, закончил военное училище (1911). В апреле — декабре 1918 военный атташе в РСФСР, в 1919—1921 — в Финляндии. В 1921—1923 — сотрудник миссии Ф. Нансена в России и на Украине, в 1925—1929 занимал различные должности в норвежских фирмах и дипломатическом представительстве Норвегии в Армении и в Москве. В 1931—1933 — министр обороны. В 1933 создал ультраправую партию «Национальное согласие» (Nasjonal Samling), идеология которой была близка к национал-социализму . Партия в 1930-е оставалась маргинальной (на парламентских выборах 1933 получила 2,2 % голосов, в 1936 — 1,8 %). В декабре 1939 К. встретился с А. Гитлером . После того как 9 апреля 1940 начался захват Норвегии германской армией, К. возглавил государственный переворот и объявил о взятии власти в Осло, провозгласив себя премьер-министром и сформировав правительство из своих сторонников, которое было распущено германскими оккупационными властями 15 апреля 1940. После неудачной попытки немцев под эгидой назначенного Гитлером рейхскомиссара Й. Тербовена создать руководство страны из представителей норвежской элиты, 1 февраля 1942 было создано «национальное правительство», во главе с К. как министром-президентом. Национальное согласие осталась единственной не запрещенной в Норвегии партией. Пытаясь укрепить свои позиции, 16 августа 1943 К. объявил войну СССР. После капитуляции германских войск в Норвегии 9 мая 1945 К. был арестован, судим и 24 октября 1945 расстрелян в крепости Акерсхюс. В годы Второй мировой войны в Европе имя «К.» стало нарицательным для обозначения предателя.

Ист.: StraffesakmotVidkunAbrahamLauritzJonnssønQuisling. Oslo, 1946.

Лит.: Dahl H. F. Quisling: en norsk tragedie. Oslo, 2004; Idem. Quisling: a Study in Treachery. Cambridge, 1999.