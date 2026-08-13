КУЗНЕЦОВ Николай Герасимович

Советский военачальник и государственный деятель.

Родился в крестьянской семье в деревне Медведки Вологодской губернии (ныне Котласский район Архангельской области). С 1919 г. добровольцем, прибавив себе два года, начал службу на Красном флоте. Во время Гражданской войны воевал матросом в составе Северо-Двинской флотилии. В 1925 г. вступил в ВКП(б). В 1926 г. с отличием окончил Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе, а в 1932 г.— также с отличием оперативный факультет Военно-морской академии. В 1936-1937 гг. Кузнецов находился на военно-дипломатической работе в Испании: был военно-морским атташе, главным военно-морским советником республиканского правительства и возглавлял группу советских военных моряков, направленных для противодействия фашистам в условиях Гражданской войны в Испании. В 1937-1939 гг. занимал должность заместителя командующего, затем командующего Тихоокеанским флотом. В 1939 г. назначен народным комиссаром ВМФ СССР, главнокомандующим флотом. Сам Кузнецов свое столь стремительное восхождение по служебной лестнице впоследствии объяснял результатом чисток в армии и на флоте в 1937-1938 гг., когда Вооруженные Силы СССР потеряли многих командиров и комиссаров самого высокого ранга. В июне 1941 г.— адмирал. Благодаря своевременным действиям Кузнецова флот встретил 22 июня 1941 г. в состоянии боевой готовности № 1 и не понес в этот день серьезных потерь. Летом 1941 г. Кузнецов выступил одним из инициаторов нанесения бомбовых ударов по Берлину силами морской авиации, базирующейся на Балтике. В августе-сентябре 1941 г. морские летчики совершили 52 само-лето-вылета и сбросили на Берлин 36 тонн фугасных бомб и 34 бомбы с листовками. Хотя материальный урон столице Третьего рейха был нанесен не слишком большой, политическое и морально-психологическое значение этих бомбардировок вполне очевидно. Всю войну Кузнецов был бессменным главкомом Военно-Морского Флота и членом Ставки ВГК. Ок. 20 раз он выезжал на различные флоты, руководя операциями ВМФ и координируя их с действиями сухопутных войск не только из кабинета, но и в боевой обстановке. Особенно это проявилось при разработке и проведении ряда десантных операций: Керченско-Феодосийской, Новороссийской, Керченско-Эльтингенской, Петсамо-Киркенесской и др. Постоянно изучал опыт боевого применения кораблей и оперативно доводил его до флотских командиров. Много сделал для взаимодействия сил флота и армии в осуществлении как оборонительных, так и наступательных операций. Кузнецов был одним из инициаторов создания нахимовских училищ и школ. В 1945 г. участвовал в Крымской и Берлинской конференциях лидеров «Большой тройки» — СССР, США и Великобритании. После победы над Японией, для достижения которой советский флот также внес существенный вклад, Кузнецов был удостоен звания Героя Советского Союза. После окончания войны находился на разных должностях и перенес две опалы. Первая опала (сталинская) продолжалась с 1947 по 1951 гг. В 1947 г. Кузнецов был освобожден от руководства флотом, а в 1948 г. вместе с тремя адмиралами был обвинен в передаче иностранцам документов, составляющих военную тайну (о парашютной торпеде), и понижен в звании до контр-адмирала. В 1951 г., когда Сталин решил восстановить наркомат (теперь — министерство) ВМФ, опала с Кузнецова была снята. Он стал военно-морским министром. Ему повторно было присвоено звание вице-адмирал, потом адмирал, а затем и Адмирал Флота. В 1953-1956 гг. Кузнецов был заместителем министра обороны СССР — главнокомандующим ВМС. Вторая опала (хрущевская) произошла в 1956 г. В 1955 г. на рейде в Севастополе по невыясненным до сих пор причинам взорвался линкор «Новороссийск». Комиссия по расследованию катастрофы вины Кузнецова не обнаружила, но, поскольку он решительно возражал против линии Н. С. Хрущева на свертывание программы строительства крупных кораблей, его сняли с поста главкома под предлогом неудовлетворительного руководства ВМФ, понизили в звании до вице-адмирала и отправили в отставку. В отставке Кузнецов написал 5 книг воспоминаний и ряд статей. В 1988 г. по инициативе группы ветеранов Великой Отечественной войны ему было посмертно восстановлено звание Адмирал Флота Советского Союза.