КУЗНЕЦОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Родился 13.12.1952, п. Шиес Ленского р-на Архангельской обл. Окончил исторический факультет Дальневосточного государственного университета в 1974 г.

Кандидатская дисертация : Каменный век Юго-Западного Приморья (Ленинградском отделении Института археологии АН СССР, 1981).

Докторская диссертация : Проблема микропластинчатой индустрии в каменном веке Дальнего Востока и Восточной Сибири (Институт истории материальной культуры РАН, 1997).

Профессор кафедры международных отношений Восточного института - Школы региональных и международных исследований Дальневосточного федерального университета.

Учителя : З.А. Абрамова, Л.С. Клейн, В.П. Любин, Ю.А. Молчанов.

Область интересов : теория и методология международных отношений, политологии, этнополитологии, в том числе вопросы применения системной парадигмы в указанных областях; постмодернистский вызов социально-гуманитарному знанию и его преодоление; теория политической системы, теория этноса и этничности, научное наследие С.М. Широкогорова; общие вопросы этнической политики, политика мультикультурализма и ее проблемы, общие вопросы изучения национализма и этнонационализма, общие проблемы нациестроительства в современных условиях, антропология международных отношений, нетрадиционные аспекты безопасности в АТР.

Сочинения:

Поздний палеолит Приморья. Владивосток. Издательство ДВГУ. 1993

Этнонациональная политика и современные проблемы нациестроительства в Китае. Владивосток. Изд-во ДВГУ. 2009.

Кузнецов А.М., Золотухин И.Н. Этнополитическая история АТР в ХХ — начале ХХ1 вв. Владивосток. Издательство ДВФУ. 2010.