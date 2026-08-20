КУЗНЕЦКАЯ КРЕПОСТЬ, МУЗЕЙ

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость».

На Вознесенской горе, над Новокузнецком расположен замечательный памятник истории и архитектуры, один из интереснейших и красивых музеев страны - Кузнецкая крепость. Она является архитектурным символом города Новокузнецк​а и представляет собой выдающийся образец военно-инженерного искусства.

Кузнецкая крепость остается единственной в своём роде за Уралом. Муниципальное бюджетное учреждение культуры музей-заповедник «Кузнецкая крепость» расположен на горе Вознесенской - части Становой гривы, возвышающейся над Кузнецким районом города Новокузнецка.

Музей основан в 1991 году для изучения, сохранения и пропаганды замечательного памятника истории, культуры и фортификации - Кузнецкой крепости. Постановлением Совета Министров РСФСР № 1237 от 30.08.1960 года Кузнецкая крепость отнесена к числу объектов культурного наследия федерального значения. Музей занимает территорию около 21 га.

Здесь расположена не только сама крепость, но множество других исторических и природных памятников, включая настоящий водопад в узком каньоне рядом с местом Верхотомского редута Кузнецкой крепости. В состав музея входит более десятка военно-фортификационных и архитектурных объектов разной степени сохранности. На территории музея имеется несколько археологических памятников разных типов. Сотрудники музея продолжают археологические и архивные исследования Кузнецкой крепости, работают над обновлением экспозиции. Экспозиции представляют военную историю региона, материалы раскопок Кузнецкого острога, историю укрепленных «линий», историю Кузнецкого тюремного замка, располагавшегося на территории крепости. Музей активно сотрудничает с самым широким спектром общественных объединений, работающих в области пропаганды военно- патриотических традиций, фольклора, народной культуры.

На территории крепости проводятся городские мероприятия и праздники. Согласно цели создания музея - сохранение Кузнецкой крепости и восстановление уникального военно-инженерного комплекса - основным направлением в комплектовании коллекций было выбрано отражение военной истории города, его окрестностей и всего юга Сибири на период до начала XX века.

Основными источниками пополнения коллекций ИАМ «Кузнецкая крепость» являются археологические и историко-бытовые экспедиции, дары от населения. Большую роль в складывании фондов сыграли целенаправленные закупки предметов старины у коллекционеров и населения, которые проводились музеем в 1990-е годы. Благодаря активному сбору предметов городского быта конца XIX - начала XX веков уже в 1996 году появилась первая постоянная экспозиция, посвященная жизни кузнечан перед 1917 годом, которая разместилась в архитектурном памятнике - доме купца Фонарева (улица Водопадная, 19).

Своеобразным итогом коллекционирования предметов, характеризующих историю образования в дореволюционной России , стало создание раздела постоянной экспозиции «Учебный класс» (в доме купца Фонарева - бывшем здании музея), рассказывающего о преподавании в старой школе города Кузнецка. Проводимая музеем собирательская работа позволила в 1998 году открыть в восстановленных помещениях Кузнецкой крепости разделы постоянной экспозиции: «Военная история региона» и «Кузнецкий тюремный замок». К 2000 году в музее сформировались: фонд старых фотографий, коллекции оружия, декоративно-прикладных изделий, этнографии, бытовой утвари и техники конца XIX - первой половины XX веков 2000-е годы музей начал комплектование коллекции предметов военной формы и обмундирования советской и российской армий XX-XXI веков, наград этого времени.

Существенно пополнялись фонды музея и за счет дарений. Например, в 2006 году депутатом городского совета Е.Н. Крюковым была подарена музею личная коллекция.

Иллюстрации:

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость».