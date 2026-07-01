КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА ЕЛИЗАВЕТА ЮРЬЕВНА

Поэтесса, публицист, общественный деятель, православная монахиня.

Дореволюционные годы

Отец – юрист Юрий Дмитриевич Пиленко, мать – София Борисовна Делоне. Елизавета имела младшего брата Дмитрия. В 1895 году семейство перебралось в анапское имение, доставшееся отцу по наследству. Здесь Юрий Дмитриевич всерьез занялся виноградарством, что в итоге привело его в 1905 году к руководству ялтинским Императорским Никитским ботаническим садом и связанным с ним училищем. В Ялту переехала вся семья Пиленко. Здесь Лиза училась в женской гимназии. Однако уже через год ее отец получил новое назначение, теперь уже в российской столице, однако не успел к нему приступить, неожиданно скончавшись. Это событие стало тяжелым испытанием для девушки и ее веры.

Все же Пиленко перебрались в Петербург. Елизавета проходила обучение в местных женских гимназиях, выпустившись в 1909 году с отличием. Тогда же она стала учащейся историко-филологического факультета высших женских Бестужевских курсов. Чуть ранее девушка встретилась с поэтом Александром Блоком , с которым их связала продолжительная переписка.

В 1910 году Елизавета Юрьевна сочеталась браком с юристом Дмитрием Кузьминым-Караваевым, бывшим революционером и знакомцем многих русских поэтов и писателей. Благодаря ему девушка бывала в «Башне» Вячеслава Иванова и на заседаниях Религиозно-философского общества , познакомилась с цветом поэтического Петербурга ( Гумилевым , Ахматовой , Мандельштамом и др.). Она даже сама начала писать. Так, в 1912 году (тогда же Елизавета окончила курсы) свет увидел ее стихотворный сборник «Скифские черепки», который был признан критиками. Однако вскоре начинающая поэтесса оставила салонный Петербург, навещая Германию и Крым, где общалась с Максимилианом Волошиным , Алексеем Толстым и др.

На следующий год Кузьмина-Караваева оставила мужа (разведутся они в 1916 году) и обосновалась в Анапе. Здесь родилась ее старшая дочь Гаяна. В 1914-м Елизавета Юрьевна составила поэтический сборник «Дорога», первым читателем которого стал Блок (возможно, и последним, так как книга не была напечатана). Именно в тот период молодая женщина стала вновь постепенно обращаться к вопросам веры и задумываться в этом контексте о своем жизненном пути. В 1915-1916 годах вышли ее повесть «Юрали», навеянная Евангелием, а также книга стихотворений «Руфь».

Кузьмина-Караваева приветствовала революционные события февраля 1917 года . Вскоре после них она примкнула к эсерам. Эту партию она представляла и на посту заместителя городского головы Анапы в том же 1917 году. На следующий год она уже сама стала главой города. После Октябрьской революции и установления новой власти в Анапе стала местным комиссаром по здравоохранению и народному образованию, хотя и не была близка большевикам. Весной 1918 году была в Москве на съезде правых эсеров, участвуя в деятельности против большевиков. В том же году в Анапе подверглась аресту как комиссар со стороны деникинцев, однако вынесенный в 1919 году приговор благодаря многим усилиям обязывал ее только к двум неделям в тюрьме. В печати Кузьмину-Караваеву защищали Максимилиан Волошин, Алексей Толстой и др.

Эмиграция. Монашество

В том же году Елизавета Юрьевна стала женой руководителя Кубанской рады Д. Скобцова. В 1920 году она со всей семьей смогла перебраться в Грузию, где родила сына Юрия, а затем из Турции в Сербию, где в 1922 году родилась младшая дочь Анастасия. Через два года она обосновалась в Париже, где помогала эмигрантам из числа казаков. Не оставила женщина и литературу, публикуясь в различных журналах. В середине 20-х свет увидели ее повести «Равнина русская» и «Клим Семенович Барынькин», очерки «Как я была городским головой» и «Друг моего детства», эссе «Последние римляне». В 1926 году от болезни скончалась дочь Елизаветы Настя, что окончательно подтолкнуло безутешную мать к богу.

Вернувшись к православию, Скобцова стала активно работать в Русском студенческом христианском движении. Она посещала с выступлениями эмигрантов по всей Франции, печатала очерки по теме. Помимо этого, она заочно отучилась в парижском Свято-Сергиевском православном богословском институте, работала в семинаре с Николаем Бердяевым . В 1930 году Скобцова стала секретарем РСХД. В 1932 году Елизавета Юрьевна, получив церковный развод с мужем, приняла постриг от митрополита Евлогия, возглавлявшего Западноевропейский экзархат русских приходов Константинопольского патриархата. Получила имя Мария в честь Марии Египетской. Духовником монахини был протоиерей Сергий Булгаков . Он благословил Марию на работу в качестве проповедницы и благотворительницы.

Мать Мария путешествовала с миссиями по прибалтийским странам и Финляндии, состояла в Союзе русских безработных. Важным ее делом стало основание во французской столице общежития для одиноких женщин. Здесь заседала Лига православной культуры, проводились курсы богословия. При этом основную работу по поддержанию быта выполняла мать Мария, она же обустраивала и церковь организации. В 1930-е последняя поменяла адрес на улицу Лурмель, к тому же сняв под Парижем в Нуази-ле-Гран помещения для лечебницы для больных чахоткой. Именно в ней в 1942 году умер Бальмонт, а затем мать самой монахини, ее муж (в 1962 году). В середине 30-х при общежитии стали действовать миссионерские курсы, тогда же заработала благотворительная и просветительская организация «Православное дело». Ее членами были Н. Бердяев, Г. Федотов, С. Булгаков и др. В 1935 году Гаяна, дочь Елизаветы Юрьевны, вернулась на родину, а через год умерла. Тогда же Мария вошла в совет РСХД. В конце30-х – начале 40-х она много выступала с лекциями в академии Бердяева, писала очерки. В 1942 году стала сотрудничать с Комитетом помощи русским душевнобольным. При всем этом она не оставляла поэзию, выпустив в 1937 году книгу «Стихи», чуть позднее создав пьесы «Анна», «Семь чаш», «Солдаты».

В период оккупации Парижа немецкими войсками мать Мария и ее организация поддержали движение Сопротивления , общежитие стало одним из ее штабов. Здесь монахиня организовала продажу продуктов по низким ценам, а затем стала принимать посылки для заключенных. Также ей принадлежит заслуга сохранения бунинского архива от разорения фашистами. В общежитии и туберкулезной лечебнице она прятала евреев и пленных, доставала для них новые документы.

В начале 1943 года Мария и ее сын Юрий были арестованы Гестапо . Юрий был отправлен в концлагерь Нордхаузен, там он и погиб. Мать Мария оказалась в лагере Равенсбрюк. Погибла в газовой камере в марте 1945 года.

В 1980-е годы мать Мария и ее труды были отмечены рядом званий и наград. В 1992 году представители разных ветвей христианства обратились к патриарху Алексию II с прошением о прославлении монахини. Однако канонизация Марии в ранге преподобномученицы состоялась не в Московском, а в Константинопольском патриархате в 2004 году. Ее память также чтится и католической церковью.