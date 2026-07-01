КУЮСАЙСКАЯ КУЛЬТУРА

КУЮСАЙСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура раннего железного века в древней Присарыкамышской дельте реки Амударья.

На­зва­на по по­се­ле­нию Кую­сай 2 (Та­ша­уз­ская область, Турк­ме­ния), ко­то­рое от­кры­то Б.В. Ан­д­риа­но­вым в 1953 году, ис­сле­до­ва­но Б. И. Вайн­берг в 1970-1971 годах. На ма­те­риа­лах это­го по­се­ле­ния и по ре­зуль­та­там изу­че­ния мо­гиль­ни­ков Ту­мек-Ки­чид­жик, Та­рым­кая в 1-й половине 1970-х годов Вайн­берг вы­де­ле­на Куюсайская культура.

От­кры­тые по­се­ле­ния. На­зем­ные до­ма стол­бо­вой кон­ст­рук­ции, сте­ны из пруть­ев об­ма­за­ны гли­ной (пол­но­стью изу­чен дом площадью около 100 м2, вход с юга, в цен­тре - очаг, уст­ро­ен­ный в центральной час­ти пря­моуголь­ной в пла­не пло­щад­ки раз­ме­ром 1×1,8 м, ого­ро­жен­ной не­вы­со­ким гли­ня­ным ва­ли­ком); час­тич­но рас­ко­па­на оваль­ная в пла­не зем­лян­ка (глу­би­на 3 м), в ко­то­рую вёл вход-ко­ри­дор дли­ной 1,5 м с 3 вы­со­ки­ми сту­пе­ня­ми.

Жи­лищ­но-хо­зяйственные ком­плек­сы вклю­ча­ли так­же ямы и не­боль­шие по­строй­ки стол­бовой кон­ст­рук­ции. За­фик­си­ро­ва­ны сле­ды мед­но­ли­тей­но­го про­изводства (слит­ки ме­ди, бра­ко­ван­ные из­де­лия), чёр­ной ме­тал­лур­гии (кри­цы и кус­ки ош­ла­ко­ван­но­го ме­тал­ла), об­ра­бот­ка би­рю­зы и из­го­тов­ле­ние из неё и других по­де­лоч­ных кам­ней юве­лир­ных из­де­лий.

Для ран­не­го эта­па (VII-V века до нашей эры) ха­рак­тер­ны оди­ноч­ные тру­по­по­ло­же­ния (вы­тя­ну­тые на спи­не, ча­ще го­ло­вой на за­пад) - в не­глу­бо­ких оваль­ных в пла­не ямах, ино­гда пе­ре­кры­тых ка­мы­шо­вым на­сти­лом на де­ревянных жер­дях под не­боль­шим кур­га­ном; встре­че­ны за­хо­ро­не­ния на древ­нем го­ри­зон­те и тру­по­сож­же­ния.

На позд­нем эта­пе (ру­беж V-IV и IV веков до нашей эры) рас­про­стра­ня­ет­ся за­хо­ро­не­ние очи­щен­ных кос­тей в ос­суа­ри­ях под кур­га­ном. Сре­ди ин­вен­та­ря - пред­ме­ты кон­ской уп­ря­жи, од­но­лез­вий­ные же­лез­ные но­жи; 1 (ре­же 2) со­суд, по­став­лен­ный у го­ло­вы; в жен­ских за­хо­ро­не­ни­ях бы­ва­ют зер­но­тёр­ки, тё­роч­ни­ки, не­мно­го­численные ук­ра­ше­ния из брон­зы и по­лу­дра­го­цен­ных кам­ней; най­ден не­боль­шой ка­мен­ный ал­тарь с отбитыми но­ж­ка­ми.

Ме­ст­ная ке­ра­ми­ка леп­ная, в основном крас­но­го или крас­но-бу­ро­го цве­та, с при­ме­сью в тес­те ша­мо­та, ино­гда тол­чё­ных ра­ко­вин. Пре­об­ла­да­ют горш­ки, в том числе круп­ные, пред­на­зна­чен­ные для хра­не­ния про­дук­тов, ку­хон­ные ср. раз­ме­ров с ци­лин­д­рическим но­си­ком-сли­вом, есть ча­ши, мис­ки, ци­лин­д­рические бо­ка­лы. Им­порт­ная по­су­да (в не­ко­то­рых ком­плек­сах до 17%) про­ис­хо­дит из Мар­гиа­ны (ци­лин­д­ро­ко­нические бо­ка­лы ро­зо­ва­то­го или кре­мо­во­го цве­та и с вы­свет­лен­ной по­верх­но­стью) и ар­хаи­че­ско­го Да­хи­ста­на (ис­то­рическая об­ласть на тер­ри­то­рии юго-за­па­да Турк­ме­нии и се­ве­ро-вос­то­ка Ира­на) - по­лу­сфе­рические ча­ши на 3 нож­ках, се­рог­ли­ня­ные ло­щё­ные со­су­ды за­кры­тых форм, пре­ж­де все­го кув­ши­ны.

В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - ско­то­вод­ст­во (в основном круп­ный ро­га­тый скот, ло­ша­ди, верб­лю­ды), под­соб­ное зем­ле­де­лие. В ан­тро­по­ло­гических ма­те­риа­лах пред­ста­ви­те­лен до­лих­окран­ный ком­по­нент, из­вест­ный на па­мят­ни­ках брон­зо­во­го ве­ка с тер­ри­то­рии Южной Турк­ме­нии. По од­ной из вер­сий, но­си­те­ли Куюсайской культуры миг­ри­ро­ва­ли из рай­она сты­ка куль­тур Да­хи­ста­на и куль­ту­ры Яз-Де­пе (в пре­де­лах современной Южной Турк­ме­нии и Северного Ира­на), по дру­гой - Куюсайская культура сло­жи­лась на ос­но­ве ме­ст­ной куль­ту­ры са­ко-мас­са­гет­ско­го кру­га куль­тур и ми­гран­тов, свя­зан­ных с зем­ле­дельческими куль­ту­ра­ми юго-западных об­лас­тей Средней Азии. Куюсайская культура ста­ла од­ним из ком­по­нен­тов культуры государства Хо­резм.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)