КУЮСАЙСКАЯ КУЛЬТУРА
КУЮСАЙСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура раннего железного века в древней Присарыкамышской дельте реки Амударья.
Названа по поселению Куюсай 2 (Ташаузская область, Туркмения), которое открыто Б.В. Андриановым в 1953 году, исследовано Б. И. Вайнберг в 1970-1971 годах. На материалах этого поселения и по результатам изучения могильников Тумек-Кичиджик, Тарымкая в 1-й половине 1970-х годов Вайнберг выделена Куюсайская культура.
Открытые поселения. Наземные дома столбовой конструкции, стены из прутьев обмазаны глиной (полностью изучен дом площадью около 100 м2, вход с юга, в центре - очаг, устроенный в центральной части прямоугольной в плане площадки размером 1×1,8 м, огороженной невысоким глиняным валиком); частично раскопана овальная в плане землянка (глубина 3 м), в которую вёл вход-коридор длиной 1,5 м с 3 высокими ступенями.
Жилищно-хозяйственные комплексы включали также ямы и небольшие постройки столбовой конструкции. Зафиксированы следы меднолитейного производства (слитки меди, бракованные изделия), чёрной металлургии (крицы и куски ошлакованного металла), обработка бирюзы и изготовление из неё и других поделочных камней ювелирных изделий.
Для раннего этапа (VII-V века до нашей эры) характерны одиночные трупоположения (вытянутые на спине, чаще головой на запад) - в неглубоких овальных в плане ямах, иногда перекрытых камышовым настилом на деревянных жердях под небольшим курганом; встречены захоронения на древнем горизонте и трупосожжения.
На позднем этапе (рубеж V-IV и IV веков до нашей эры) распространяется захоронение очищенных костей в оссуариях под курганом. Среди инвентаря - предметы конской упряжи, однолезвийные железные ножи; 1 (реже 2) сосуд, поставленный у головы; в женских захоронениях бывают зернотёрки, тёрочники, немногочисленные украшения из бронзы и полудрагоценных камней; найден небольшой каменный алтарь с отбитыми ножками.
Местная керамика лепная, в основном красного или красно-бурого цвета, с примесью в тесте шамота, иногда толчёных раковин. Преобладают горшки, в том числе крупные, предназначенные для хранения продуктов, кухонные ср. размеров с цилиндрическим носиком-сливом, есть чаши, миски, цилиндрические бокалы. Импортная посуда (в некоторых комплексах до 17%) происходит из Маргианы (цилиндроконические бокалы розоватого или кремового цвета и с высветленной поверхностью) и архаического Дахистана (историческая область на территории юго-запада Туркмении и северо-востока Ирана) - полусферические чаши на 3 ножках, сероглиняные лощёные сосуды закрытых форм, прежде всего кувшины.
В основе хозяйства - скотоводство (в основном крупный рогатый скот, лошади, верблюды), подсобное земледелие. В антропологических материалах представителен долихокранный компонент, известный на памятниках бронзового века с территории Южной Туркмении. По одной из версий, носители Куюсайской культуры мигрировали из района стыка культур Дахистана и культуры Яз-Депе (в пределах современной Южной Туркмении и Северного Ирана), по другой - Куюсайская культура сложилась на основе местной культуры сако-массагетского круга культур и мигрантов, связанных с земледельческими культурами юго-западных областей Средней Азии. Куюсайская культура стала одним из компонентов культуры государства Хорезм.