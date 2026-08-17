КУЯВА, СЛАВИЯ, АРСАНИЯ

Куя́ва, Сла́вия, Арса́ния — наименования трех групп русов в сочинениях арабских географов X—XVI вв. Рассказ о трех группах русов впервые встречается в сочинении арабского ученого первой половины X в. ал-Истахри «Книга путей и государств» (Китаб ал-масалик ва-л-мамалик), который, вероятно, позаимствовал эти сведения у своего учителя ал-Балхи (ум. 934). Впоследствии этот рассказ приводили и многие другие арабо-персидские географы — Ибн Хаукал (2-я половина X в.), неизвестный автор персоязычного сочинения «Пределы мира» (Худуд ал-‘Алам, 982/983), ал- Идриси (1100—1165), Йакут (1-я треть XIII в.), ад-Димашки (1-я треть XIV в.), Ибн Ийас (начало XVI в.). По своему происхождению данные о трех группах русов были связаны со сферой международной торговли и восходили, по всей вероятности, ко 2-й половине IX — началу Х в.

Согласно этим источникам, правитель первой группы — ближайшей к Булгару на Волге — сидел в городе Куява (Куйаба). Резиденцией правителя второй группы русов был город Слав (Салав), а сама группа именовалась Славия (Салавиййа). Резиденцией правителя третьей группы русов — Арсании (Арсаниййа) — был город Арса. Куяву арабские авторы описывают как оживленный торговый город, а Арсу — как недоступную для купцов территорию из-за распространенного там обычая убивать иноземцев. Для ведения торговли купцы Арсы сами спускались по реке для продажи мехов (черных соболей и лисиц), свинца, ртути, а также мечей. Торговыми контрагентами русов названы Хазария, Византия, Волжская Булгария.

Сообщения исламских авторов о трех группах русов рассматриваются востоковедами как указание на существование в разных частях Вост. Европы трех больших территориальных объединений во главе со своими правителями. Группа русов с центром в Куяве локализуется в районе Киева; группа с центром в Славии — в области словен ильменских. Отождествление группы с центром в Арсе остается дискуссионным. Данные о ее местоположении имеются лишь в Худуд ал-‘Алам (где город помещается между Славой и Куявой, в бассейне «Реки русов», являющейся притоком Атила), а также у ал-Идриси, который пишет, что Арса расположена на горе, в четырех днях пути от Славии и в четырех дневных переходах от Куявы. Существующие версии локализации Арсы охватывают практически все области Вост. Европы, от Урала до Карпат и от Скандинавии до Тамани.

Ист. и лит. : Большаков О. Г. Ал-Истахри — Ибн Хаукаль // История татар с древнейших времен в семи томах. Казань, 2006. Т. II. С. 745—752; Коновалова И. Г. Рассказ о трех группах русов в сочинениях арабских авторов XII—XIV вв. // Древнейшие государства Восточной Европы. 1992—1993 гг. М., 1995. С. 139–148; Новосельцев А. П. Восточные источники о восточных славянах и Руси VI—IX вв. // Древнейшие государства Восточной Европы. 1998 г. М., 2000. С. 264—323.