КУВЕЙТ (ГОСУДАРСТВО КУВЕЙТ) - I

Часть 1 - Кувейт до Второй мировой войны. Список литературы - см. во второй части.

Кувейт (Государство Кувейт) — государство в Юго-Зап. Азии.

Площадь — 17,8 тыс. кв. км. Численность населения — 4,2 млн человек (2016); 30 % — кувейтские арабы (потомки тех, кто поселился на территории К. до 1920); 13 % — выходцы в 1-м или 2-м поколении из других арабских стран (прежде всего из Египта, Ливана, Ирака, Палестины, Йемена); остальные — эмигранты из Ирана, Пакистана и Индии, а также Филиппини прочих государств Юго-Вост. Азии (этнические курды , персы , армяне, малаяли, панджабцы и другие). Государственный язык — арабский; разговорный — сиро-месопотамские диалекты, широко распространен английский. Официальная религия — ислам, который исповедует 85 % населения (60—65 % — приверженцы суннизма мазхабов маликитов и ханбалитов, 35—40 % — приверженцы шиизма течения имамитов ); среди остальных 12 % приходится на долю христианства(прежде всего католицизма), 3 % — на долю индуизма, буддизма, сикхизма, бахаизма и зороастризма. Столица — Эль-Кувейт ; крупнейшие города — Мина-эль-Ахмади, Хавалли, Джалиб-эш-Шуюх, Эс-Салимийя, Эль-Фухайхиль. Административное деление — 6 провинций-мухафаз.

К. до конца XVIII в. Небольшой участок малопригодной для обработки земли на изменчивых берегах Персидского залива и в низовьях Тигра и Евфрата весьма выгодно расположен на сухопутных и морских путях, связывавших Аравию с Ираном, Месопотамией и Индией, и относительно равноудален от основных военно-политических центров Ближнего Востока. Его крупнейший остров, Файлака, в III—I тысячелетиях до н. э. служил торговым перекрестком Шумера и Индской цивилизации и видел на своих берегах фактории купцов Аккада . Греческая колония существовала на Файлаке, по-видимому, еще при Ахеменидах в VI—V вв. до н. э., но в античной литературе ее впервые упоминает Арриан в «Анабасисе Александра» как «остров Икара». С конца IV в. до н. э. укрепленное поселение-клерухия вокруг храма Артемиды и порт на острове служили оплотом владычества Селевкидов , чью администрацию в III—II вв. до н. э. вытеснили арабские племена. Созданное ими княжество Харакена , со столицей в Спасину-Хараксе, простиралось на весь северо-восток Аравийского п-ова и с рубежа II—I вв. до н. э. признавало верховенство Парфии .

В начале III — начале VII в. нижнее Двуречье подчинялось Сасанидам : сюда упиралась цепь оборонительных сооружений, протянувшаяся в IV—V вв. от среднего Приевфратья, для защиты от набегов арабов, которые, тем не менее, к VI в. почти полностью освоили область, получившую от них название Хаджар. В 630-е Хаджар, или, как ее отныне именовали, Казима, подчинилась Халифату: при Омейядах и Аббасидах ее гавань была удобнее и доступнее из открытого моря, нежели Басра. В XIII—XV вв. шайхи приморских округов Месопотамии, известных тогда как Курайн, формально признавали власть Чингисидов , но с XIV в. сюда двинулись из Неджда мударитские ( кайситы ) племена бану-хаджар, бану-мутайр и бану-каб.

Наивысшего могущества к концу XV в. достигли бану-халид из конфедерации анайза, чьи эмиры в следующем столетии успешно лавировали между Османской империей и Португалией. Род Ааль Хамид, правивший из Курайна всей Эль-Хасой , формально признал османское верховенство, что помогало ему отстаивать свои прерогативы перед лицом как Сефевидов , так и Англии и Нидерландов, которые в начале XVII в. вытеснили португальцев. Восстановление прямого управления из Стамбула в середине XVII в. оказалось недолговременным: халид вновь возобладали здесь при шайхах из Ааль Хамид — Барраке ибн Гурайре (1669—1682) и Садуне ибн Мухаммаде (1691—1722) — и фактически обособились от Порты около 1672.

Тем временем, племенной состав населения на побережье между р. Шатт-эль-Араб и Катаром постепенно менялся, по мере того как сюда, после засух и эпизоотий XVI в., продвигались со своей недждийской прародины новые конфедерации. Так, племя бану-утба, из той же конфедерации анайза, перекочевало в Эль-Хасу, а оттуда перебралось к Эль-Фурайхе, на Катарском п-ове, где встало под покровительство халидийских эмиров из дома Ааль Мусаллам и встроилось в местный хозяйственный уклад, занявшись ловлей рыбы и жемчуга и морскими перевозками. Однако вскоре оно вступило в соперничество со старожилами и со своими покровителями и под их давлением в 1670-е переправилось морем на северо-запад.

Около 1701 бану-утба, с соизволения османского вали, осели возле Басры, а затем спустились к Курайну, где разделились на несколько ветвей, одна из которых, под предводительством родов Ааль Сабах, Ааль Халифа и Ааль Джалахима, обосновалась в окрестностях Умм-Касра. Их пиратские вылазки и разбойничьи набеги привели к тому, что в начале XVIII в. османцы выдавили их на юг, к Эс-Сабийе, откуда они и переместились в К., в конце правления Садуна Ааль Хамида. Ок. 1716 Ааль Сабах получили от него Курайн в качестве пожалования, а Ааль Халифа и, через несколько лет, Ааль Джалахима двинулись на юго-восток и только в 1766 остановились уже в катарской Эз-Зубаре.

Около 1752, пользуясь ослаблением халид в противостоянии с приверженцами ваххабизма, Ааль Сабах завладели Эль-Кувейтом и в 1756 избрали вождем Абу Абдаллаха Сабаха ибн Джабира, который и считается основоположником кувейтской государственности. Его сын Абдаллах (1758—1814) к 1760—1762 объединил все племена Курайна (Grane, как именовали эти края европейцы). Ааль Сабах успешно подвизались и в качестве купцов. Их отличие от других владетельских домов Залива, в основном промышлявших пиратством или грабительским поборами, заключалось в предпочтении «мягкой силе» и общей дружественности Великобритании(впервые отмеченной уже около 1770). В конце XVIII в. кувейтцы славились как одни из самых искусных корабелов в Заливе и даже значительной части Аравийского моря. Их суда бороздили всю западную половину Индийского океана — от Южн. Азии до Вост. Африки.

К. в колониальную эпоху (XIX — середина XX в.). С ослаблением Порты в 1760-х на аравийское побережье Залива проникла английская Ост-Индская компания (ОИК), которая в 1777 заручилась благосклонностью шайха Абдаллаха, а в 1793, из-за конфликта с Портой, перенесла свою басрийскую факторию в Эль-Кувейт, чтобы монополизировать торговлю в этом уголке Персидского залива, но уже через два года вернула ее на прежнее место, во многом потому, что К. стали угрожать ополчения Саудидов . Однако им нанесла решительный удар армия Мухаммада Али , в 1817—1819 завоевавшая Неджд и Эль-Хасу.

Некоторое время наследник Абдаллаха ибн Сабаха, Джабир (1814—1859), правил, очевидно, под эгидой египетской военной администрации. В 1826 его флотилия пришла на помощь Басре, осажденной окрестными племенами. В 1831 население шайхства оценивалось в 4 тыс. человек, а в 1836 здесь отмечалось присутствие чиновников-египтян. Ввиду того, что эль-кувейтский порт, очевидно, использовался войсками Мухаммада Али, британцы в 1839 провели рекогносцировку на Файлаке, с замыслом обустроить там базу своего флота, но после эвакуации египетских сил в следующем году оставили эти планы.

Примечательно, что договоры о прекращении пиратства и борьбе против работорговли, навязанные Лондоном другим владетелям Залива, не касались Джабира ибн Абдаллаха: корсаров он не привечал, а в том, что касается торга невольниками, на княжество формально распространялось османское законодательство, запретившее его уже в 1830-е. С шайхом Джабиром в 1841 было заключено особое соглашение о безопасности на море.

С середины XIX в. западные промышленники и финансисты выдвигали идею о проведении железнодорожной линии от Средиземного моря до Персидского залива, но прокладка Суэцкого канала, завершившаяся к 1869, заставила отложить эти проекты в долгий ящик. При сыне Джабира, Сабахе (1859—1866), К. процветал, обслуживая, в том числе, внешнюю торговлю эмирата Джебель-Шаммар в Сев. Аравии, откуда, для дальнейшего сбыта в Индию, пригонялись табуны породистых скакунов. В 1870-е влияние Стамбула в Аравии временно укрепилось: в 1871 вторжение султанских войск в К. провалилось благодаря вмешательству Лондона, но в 1875 сын шайха Сабаха, Абдаллах (1866—1892), все же формально получил пост управителя-каиммакама казы (уезда) Басрского вилайета. На транспортах кувейтцев османские регулярные подразделения перебрасывались в Эль-Хасу и на Катар.

При брате шайха Абдаллаха Мухаммаде (1892—1896) англо-индийское правительство и его клиенты из туземного купечества все чаще присылали своих агентов. Под контроль негоциантов-индийцев перешла и ловля жемчуга. Личные капиталы шайха помещались в банки Бомбея, а его зять и фактический правитель княжества Юсуф Ибрахим считался ставленником Стамбула.

Попытки шайха Мухаммада лавировать между двумя державами стоили ему жизни. После его гибели в мае 1896 ему наследовал сводный брат (и, предположительно, организатор убийства) — Мубарак Старший (аль-Кабир, нередко переводится как «Великий»). Чтобы укрепить свой авторитет среди Ааль Сабах и примирить британские и османские интересы, он в 1897, подняв султанское знамя над своей резиденцией, признал верховную власть Порты как каиммакам. Поначалу шайх Мубарак выступил как противник британцев, а те сделали ставку на бежавшего в Индию Юсуфа Ибрахима, но скоро уяснили, что с легкостью устранить нового кувейтского правителя не удастся.

Обстановку резко обострил конфликт интересов Германской и Британской империй. Первая добилась от султана Абдул-Хамида II предоставления Дойче Банку предварительной концессии на завершение Багдадской железной дороги , конечным пунктом которой планировалось кувейтское побережье. Вторая жаждала обустроить в Кувейтской бухте военно-морскую базу. В 1898 специальная миссия генерального консула Германии в Стамбуле Штемриха добивалась уступки части кувейтской территории под железнодорожные объекты. С собственным концессионным проектом строительства железной дороги из К. к Средиземноморью выступил и российский негоциант граф Капнист.

Чтобы бесповоротно вовлечь шайха Мубарака в «особые отношения», бомбейская администрация, через посредство Юсуфа и катарского шайха Касима Ааль Тани, спровоцировала нападение на К. эмира Джебель-Шаммара Абд аль-Азиза Ааль Рашида. Османская интервенция, организованная под предлогом спасения казы от шаммаров, вынудила Мубарака ибн Сабаха, по секретному соглашению от января 1899, предоставить англо-индийским властям исключительные полномочия, в том числе руководство внешними сношениями и безопасностью К. В обмен на субсидии Ааль Сабах отказывались от продажи, уступки, сдачи в аренду или наем и какого-либо иного вида передачи своих земель иностранным гражданам или правительствам без одобрения из Бомбея. Поэтому немецкие инженеры, с ноября 1899 обследовавшие устья Шатт-эль-Араба и прилежащее побережье северо-восточной Аравии на предмет вывода сюда железнодорожной магистрали, натолкнулись на препоны, выставленные шайхом Мубараком, который заподозрил в них султанских агентов.

Осенью 1900 британцы втянули Мубарака ибн Сабаха в противостояние шаммарского и недждийского эмиров Абд аль-Азиза Ааль Рашида и Абд ар-Рахмана Ааль Сауда. Последний, вместе со своим сыном Абд аль-Азизом, нашел прибежище в К. и, получив помощь, в январе 1901 отбил у шаммаров Эр-Рияд, а затем почти весь центр Аравийского п-ова, но в марте потерпел поражение под Хаилем. В апреле османские войска, под предлогом разблокирования Эль-Кувейта, осажденного Ааль Рашид, попытались занять его. Но в его порту бросили якорь британские военные корабли, и шайх Мубарак тайно обратился с просьбой о покровительстве кРоссии, которая в мае отклонила ее, не желая обострять отношений с Великобританией. Летом Стамбул, при прямом подстрекательстве Берлина, вновь попробовал ввести сюда свои силы, но когда в августе османский корвет появился в Кувейтской бухте, там уже стоял британский крейсер, который угрозой применения оружия заставил его удалиться. Назревавший международный кризис временно разрешил в сентябре обмен нотами между Лондоном и Стамбулом: шайхство оставалось самоуправляющейся казой Басрского вилайета, при сохранении британских позиций и османского сюзеренитета.

В 1902 османское правительство при поддержке II Рейха вновь потребовало от Мубарака ибн Сабаха признания своей верховной власти и согласия на размещение в его владениях гарнизона. В 1903 Великобритания предприняла ответный шаг — поставила свои суда на рейд Эль-Кувейта, а ее министр иностранных дел лорд Г. Ч. Лэнсдаун впервые официально огласил содержание договора 1899. Для его соблюдения в 1904 сюда был назначен политический агент, а Лондон получил право на обслуживание почтовой связи в княжестве. Завершающий участок Багдадской дороги так и не был достроен.

При шайхе Мубараке в К. открылись почтовое и телеграфное отделения, госпиталь и светская школа (Мубаракийя, с 1911); для обучения воинов приглашались османские армейские инструкторы, а в экономике доминировал британский капитал, которому принадлежала 1/7 обрабатываемых земель. Княжество уже вступало в длительную полосу кризиса, связанного с тем, что источники его былого процветания уходили в прошлое, а относительно свободная ранее торговля сковывалась ограничениями и блокадами нового времени. В 1911 резкое повышение налогов на транзитный вывоз жемчуга из Бахрейна сильно ударило по торговым связям К.

Обязательство Лондона и Стамбула соблюдать статус-кво в К. подтвердила и конвенция о Персидском заливе июля 1913, которая определяла сухопутные границы автономной казы, но осталась не ратифицированной. В октябре шайх Мубарак предоставил Великобритании исключительные права на разработку, добычу и транспортировку нефти, открытой в его владениях в 1910. К этому времени Абдель Азиз Ааль Сауд вытеснил османские отряды из Эль-Хасы, и владения Ааль Сабах оказались с юга и запада окружены территориями, подконтрольными ваххабитам.

В июне 1914 Германия уступила Великобритании право на строительство участка Багдадской дороги между Басрой и Эль-Кувейтом, а в ноябре, после вступления Османской империи в Первую мировую войну на стороне Центральных держав, «правительство его величества» признало К. «независимым шайхством под британским протекторатом», а затем присоединило к нему некоторые приграничные местности Басрского вилайета. После нападения британцев на кувейтское судно под османским флагом Мубарак Великий ввел в употребление и собственное знамя. Тогда же, в 1914, появление первых опреснительных установок дало старт технологической модернизации княжества.

В ноябре 1915 Эль-Укайрские соглашения между Великобританией и Недждом гарантировали неприкосновенность пределам К. Последовавшая вскоре смерть шайха Мубарака вызвала междоусобицы его отпрысков: сначала наследником провозгласил себя старший сын — Джабир аль-Мубарак, но после его кончины в феврале 1917 ему наследовал младший — Салим аль-Мубарак. Он предоставил османскому командованию возможность использовать эль-кувейтскую гавань для перевозок провианта и фуража, что заставило британцев с февраля по ноябрь 1918 блокировать Эль-Кувейт с моря.

После окончания мировой войны Великобритания использовала Салима для нажима на Абдель Азиза Ааль Сауда: небольшую войну 1919—1920 спровоцировал напор вооруженных поселенцев-ваххабитов — «братьев» (ихван), которые создавали в приграничных районах укрепленные деревни-«исходы» (хиджра), где жили и вели хозяйство. Одну из них, Эль-Карья-эль-Ула, заселенную выходцами из бану-мутайр, Ааль Сабах относили к своим владениям, при том, что Абдель Азиз оспаривал их южные рубежи. Весной 1920 шайх Салим аль-Мубарак двинулся на Эль-Карья-эль-Ула, но на подступах к ней, при Хамде, в апреле потерпел поражение от «братьев» под началом Файсала ибн Султана ад-Давиша, который в октябре того же года напал на оазис Эль-Джахра, находившийся в руках Салима, но был отбит.

Хотя на правах протектора Великобритания прислала в зону столкновения 2 воздушных и 2 морских судна, ихван продвинулись до Эз-Зубайра в Ираке, т. е. захватили большую часть шайхства, спровоцировав полномасштабную интервенцию британцев. Завязались переговоры, в которых К. представлял дружественно настроенный к Ааль Сауд сын покойного шайха Джабира Ахмад, наследовавший в феврале 1921 своему дяде Салиму. Ему пришлось решать и пограничный конфликт с Ираком, назревший еще в 1918 — до возникновения этой мандатной территории. В то же время он должен был стремительно создавать базовые институты для своего княжества: в апреле был учрежден первый Консультативный совет при эмире, заседавший в Эль-Кувейте.

В декабре 1922 — январе 1923 послы Саудидов и Хашимитов (в отсутствие послов К.), при посредничестве сэра Перси Кокса, провели в Эль-Укайре переговоры, которые увенчались соглашением о передаче части Неджда К. и Ираку и созданием между ними свободных пограничных зон для кочевников. Площадь кувейтско-недждийской зоны составила 5200 кв. км, а общая площадь княжества сократилась по сравнению с границами 1913. Набеги ихван на кувейтские рубежи продолжались и без санкции Саудовского дома, который, правда, изменил к ним свое отношение, а в 1930 и вовсе подавил движение как мятежное. Однако сами Саудиды до 1937 держали К. в торговой блокаде, тревожа его пределы периодическими налетами, с расчетом ослабить его и отторгнуть в свою пользу спорные земли, составлявшие от половины до двух третей его площади.

В этих условиях шайх Ахмад аль-Джабир, сочтя британский протекторат недостаточно эффективным, отказал в предоставлении единой концессии Англо-Персидской нефтяной компании (АПНК) и настоял на ее паритетном разделе с одной из американских корпораций. Чтобы задобрить шайха, британцы, в ущерб подмандатной территории Ирак, в апреле 1923 включили в состав его владений Варбу, Бубиян и еще 6 островов в устье Шатт-эль-Араба. Так, обретя свои современные границы (кроме южных), княжество с 1927 фактически превратилось в британскую колонию. В 1928 публицист Абд аль-Азиз ар-Рашид, автор первой «Истории Кувейта» (1926), приступил к выпуску первого периодического издания в стране — англоязычного «Кувейт мэгэзин», за которым вскоре последовал арабоязычный литературный журнал «Ал-Кувайт».

В 1910—1920-е закладывался фундамент будущего К., где сравнительно рано (не без прямого содействия британцев) задумались о развитии современной инфраструктуры. На исходе 1920-х он, как и его соседи по Заливу, балансировал на грани катастрофы, вызванной, с одной стороны, эффектом мирового экономического кризиса 1929—1933 , а с другой — изобретением технологии искусственного производства жемчуга, которое положило конец его добыче в береговых водах княжества. Спрос на натуральные перлы, которые ранее сотнями судов доставлялись в Европу и Америку, резко упал, вместе с ценами на все прочие ювелирные изделия. Оживленные пути сухопутного и морского транзита, на которых выросло шайхство, окончательно стали достоянием прошлого. Единственный источник обогащения для кувейтских моряков — контрабанда золота в Британскую Индию — никак не мог восполнить потери важнейших статей дохода. К этому времени множество состоятельных торговцев покинули княжество, не в силах противостоять обнищанию и деградации своего многовекового промысла.

С открытием в конце 1920-х — начале 1930-х колоссальных нефтяных месторождений Персидского залива началось противоборство британских и американских монополий. В 1927, несмотря на свою в целом пробританскую ориентацию, Ахмад аль-Джабир передал концессию на добычу «черного золота» американской компании «Истерн Галф Ойл». Великобритания, под давлением США, пошла на учреждение на паритетных началах («Галф ойл» и АПНК) акционерной «Кувейт ойл компани» (КОК), которая в 1934 получила монополию на нефтеразведку и нефтедобычу на землях шайхства. В 1937 она открыла громадные запасы нефти в Бургане, к освоению которых приступила через год, но доходы от продаж сначала не покрывали даже расходную часть бюджета.

Иностранная гегемония и отголоски мирового экономического кризиса стимулировали антизападные настроения, которые сформулировали здесь «младокувейтцы», из местных интеллектуалов, обучавшихся за границей. В 1938 произошла первая в истории страны забастовка. Шайх Ахмад в июне этого года даровал конституцию — первую во всей истории Аравии, которая существенно урезала его всевластие в пользу формальных органов — Законодательного и Консультативного совета. Однако в начале 1939, при активной поддержке Великобритании, протекторат которой он теперь признал официально, шайх пересмотрел основной закон, вернув себе право роспуска Законодательного совета и вето на все его решения, после чего обрушил на младокувейтцев кровавые репрессии. В том же году шайх Ахмад принял титул эмира, а в следующем Саудовская Аравия признала К. формально независимым государством под британским протекторатом.