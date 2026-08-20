КУВ ДЕ МЮРВИЛЬ МОРИС

Кув де Мюрвиль (фр. Couve de Murville), Морис (24.01.1907, Реймс — 24.12.1999, Париж) — французский государственный деятель и дипломат.

Выходец из протестантской семьи. Получил образование в лицее Людовика Великого, на факультете права Парижского университета и в Свободной школе политических наук. В 1930 начал службу в Инспекции финансов. В 1936—1937 — атташе по финансовым вопросам в посольстве Франции в Бельгии. В дальнейшем работал в центральном аппарате Министерства финансов. С сентября 1940 — в финансовом ведомстве режима Виши. В марте 1943 К. де М. покинул метрополию и перебрался в Алжир, где присоединился к Французскому комитету национального освобождения (ФКНО). Поначалу он ориентировался на сопредседателя ФКНО генерала А. Жиро, но вскоре сблизился с генералом Ш. де Голлем . 7 июня 1943 стал комиссаром ФКНО по финансовым вопросам, а в феврале 1945 вошел в состав Временного правительства Французской республики в качестве его представителя при правительстве Италии. В 1945—1958 — на различных дипломатических должностях: посол в Египте, постоянный представитель Франции в НАТО, посол в США, посол в ФРГ. После установления Пятой республики во Франции президент де Голль в июне 1958 назначил К. де М. министром иностранных дел. Этот пост он занимал в течение 10 лет, став одним из самых авторитетных дипломатов своего времени, проводником независимого внешнеполитического курса, провозглашенного президентом. С его именем связано заключение Елисейского договора 1963 , открывшего новую страницу в отношениях Франции и Германии, начало политики разрядки между Востоком и Западом через налаживание франко-советского диалога. После кратковременного руководства министерством экономики и финансов (31 мая 1968 — 10 июля 1968) К. де М. стал премьер-министром Франции (10 июля 1968 — 20 июня 1969). После ухода в отставку де Голля в апреле 1969 К. де М. продолжил политическую деятельность. В 1973—1986 — депутат Национального собрания, где в 1973—1981 возглавлял комиссию по иностранным делам. В 1986—1995 — сенатор. Ушел из политики в возрасте 88 лет.

Соч.: Une politique étrangère 1958—1969. Paris, 1971; Le Monde en face. Paris, 1989.

Лит.: Garate J.-P. de. Couve de Murville. Un Président impossible. Paris, 2007.