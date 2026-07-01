КУТЮМЫ (франц. coutumes, букв. «обычаи»)

Основа местного традиционного обычного права в средневековой Франции .

На севере Франции до XIII в. кутюмы существовали в устной форме, на юге, где сохранялись позднеантичные правовые традиции, кутюмы записывались.

В северных регионах кутюмы в значительной степени представляли собой смесь канонического права, обычаев и решений, основанный на судебной практике. На юге Франции, кутюмы были основаны, как правило, на римском праве .

В XIII в. появляются сборники кутюмов, которые являются важнейшими историческими источниками. Наиболее известны «Кутюмы Бовези», записанные Филиппом де Бомануаром ок. 1280 г., «Кутюмы Орлеана», «Великие Кутюмы Нормандии» (сер. XIII в.), «Парижская Кутюма», записанная д’Аблежем в XIV в.

Кутюмы касались многих сфер жизни общества, но особенное внимание уделялось в них судебной практике. Так, например, в «Кутюмах Бовези» был зафиксирован принцип презумпции невиновности, было введено понятие умысла, зависимости меры ответственности от тяжести поступка.

В 1453 г. Карл VII предписал своим ордонансом начать работу по записи и систематизации обычного права регуляции его применения. Эта работа не была завершена. К. были полностью отменены лишь в 1804 г. Наполеоном.

Иллюстрации:

Людовик дает кутюмы свом вассалам.

Исторические источники:

Перевод кутюмов Бовези // Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. пер. Э.И. Лисохиной. М, 1961.

Автор статьи: Г. А. Шмидт