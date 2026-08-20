КУТУЗОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

КУТУЗОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ - русский переводчик.

Дво­ря­нин. Учил­ся в Па­же­ском кор­пу­се в Санкт-Пе­тер­бур­ге вме­сте с А. Н. Ра­ди­ще­вым (позд­нее по­свя­тив­шим Кутузову «Пу­те­ше­ст­вие из Пе­тер­бур­га в Мо­ск­ву»), от­ку­да в чис­ле луч­ших уче­ни­ков оба бы­ли от­прав­ле­ны в Лейп­циг­ский университет (1767-1771 годы). По воз­вра­ще­нии со­сто­ял на стат­ской и во­ен­ной (с 1773 года) служ­бе; по­сле вы­хо­да в от­став­ку (1783 год) по­се­лил­ся в Мо­ск­ве.

С 1777 года со­труд­ни­чал в ма­сон­ских жур­на­лах Н. И. Но­ви­ко­ва («Ут­рен­ний свет», «Мо­с­ков­ское еже­ме­сяч­ное из­да­ние»), в 1782 году всту­пил в ор­ден ма­со­нов-ро­зен­крей­це­ров («мо­с­ков­ских мар­ти­ни­стов»), уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти Пе­ре­во­дче­ской се­ми­на­рии и «Дру­же­ско­го учё­но­го об­ще­ст­ва» , соз­дан­ных при Московском университете.

В 1787 году по де­лам ор­де­на по­слан в Бер­лин; пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе, в Па­ри­же стал оче­вид­цем со­бы­тий Французской ре­во­лю­ции XVIII в. Из-за аре­ста Ра­ди­ще­ва и на­чав­ших­ся в 1791 го­не­ний на «мар­ти­ни­стов» не ре­шил­ся вер­нуть­ся на ро­ди­ну, не­смот­ря на тя­жё­лое ма­те­ри­аль­ное по­ло­же­ние.

По­ми­мо пе­ре­во­дов ма­сон­ских со­чи­не­ний [«Та­ин­ст­во кре­ста Ии­су­са Хри­ста и чле­нов его» Ду­зе­та­на (совместно с М. И. Баг­рян­ским, 1784 год); «Хи­ми­че­ская псал­тирь Па­ра­цель­са» Б. Г. Пе­но (1784 год) и другие], Кутузову при­над­ле­жат про­за­ические пе­ре­во­ды «Ноч­ных раз­мыш­ле­ний» Э. Юн­га (1778-1780 годы; отдельно издан под названием «Плач, или Ноч­ные раз­мыш­ле­ния о жиз­ни, смер­ти и бес­смер­тии Эду­ар­да Юн­га», 1785 год) и «Мес­сиа­ды» Ф. Г. Клоп­што­ка (под названием «Мес­сия», части 1-2, 1785-1787 годы), вы­со­ко оце­нён­ные со­вре­мен­ни­ка­ми Кутузова и по­вли­яв­шие на ста­нов­ле­ние пред­ро­ман­тиз­ма и сен­ти­мен­та­лиз­ма в русской литературе ру­бе­жа XVIII-XIX веков.