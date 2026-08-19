КУТОН ЖОРЖ ОГЮСТ
КУТОН ЖОРЖ ОГЮСТ - французский государственный и политический деятель, один из лидеров Французской революции XVIII века.
Из семьи нотариуса. Изучал право в Университете Реймса в 1781-1782 годы. Тогда же тяжело заболел и потерял способность к самостоятельному передвижению. С середины 1780-х годов занимался адвокатской практикой в Клермон-Ферране, где обрёл популярность, защищая в судах простых людей. Там же вступил в масонскую ложу. В 1787 году избран в провинциальную ассамблею от третьего сословия.
Вдохновлённый событиями 1789 года в Париже, Кутон занялся созданием в Клермон-Ферране Народного общества друзей Конституции, ориентировавшегося на якобинцев. На начальном этапе революции придерживался конституционно-монархических взглядов (в 1791 году написал комедию «Обращённый аристократ», в которой защищал конституционную монархию), но после неудавшейся попытки бегства Людовика XVI за границу (так называемый Вареннский кризис лета 1791 года) перешёл на республиканские позиции.
В сентябре 1791 года избран в Законодательное собрание, на котором выступил одним из главных критиков монархической власти. В сентябре 1792 года избран в Конвент, где начал тесно сотрудничать с М. Робеспьером. Во время суда над королём решительно высказался за казнь монарха. В качестве члена Комитета общественного спасения участвовал в репрессивных кампаниях против жирондистов и других «врагов народа», проявляя при этом известную сдержанность. В декабре 1793 года занял высшую государственную должность в Республике - пост председателя Конвента, хотя главной фигурой в так называемом триумвирате, куда входил также Л. Сен- Жюст, оставался Робеспьер. Инициатор принятия закона против «подозрительных» - самого жестокого закона периода якобинской диктатуры. Во время Термидорианского переворота пытался покончить жизнь самоубийством, был гильотинирован.
Сочинения:
Избранные произведения 1793-1794. М., 1994 год