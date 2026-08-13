КУТБ СЕЙИД Ибрахим Хусейн Шазили
Египетский писатель и общественный деятель, идеолог исламского фундаментализма.
Родился в обедневшей семье крупного землевладельца. В 1920 переехал в Каир, где окончил Педагогич. ин-т Дар аль-Улюм (1933), после чего работал учителем, затем – чиновник Мин-ва просвещения (до 1952). В юности испытал влияние егип. писателя и обществ. деятеля Махмуда Аббаса аль-Аккада, выступавшего за соединение идей суфизма и зап. идеализма. К. С. рано занялся лит. трудом, опубликовал эссе «Задачи поэта в жизни и поэзия современного поколения» (1933), сб. стихов «Забытый берег» (1935), сб. статей «Книги и люди» (1946), роман «Очарованный город» (1946) и автобиографич. повесть «Ребёнок из деревни» (1946). Обращение К. С. к политич. исламу произошло под влиянием антиамериканских настроений, вынесенных им из стажировки в США (1948–50). Радикализации его взглядов способствовало поражение Египта в арабо-израильской войне 1948–49 . В 1951 вступил в движение Братьев- мусульман, вскоре возглавил Отдел исламской пропаганды и редакцию газеты движения. После Египетской революции 1952 назначен советником по культуре в правительстве Г. А. Насера, но когда Братья-мусульмане встали в оппозицию режиму, вместе с верхами партии в 1954 брошен в тюрьму по обвинению в покушении на президента. В 1964 освобождён, но 9.8.1965 вновь арестован; повешен по приговору воен. суда, инкриминировавшего ему подготовку гос. переворота.
Наиболее значит. труд К. С. – комментарий (тафсир) «Под сенью Корана» в 30 томах (1952–60). По форме он выдержан в духе ср.-век. исламской экзегетики, по содержанию развивает положения совр. фундаментализма. Взгляды К. С. на политику и религию изложены в сочинениях «Социальная справедливость в исламе» (1949) и «Вехи на пути» (1964). В них он критиковал совр. мусульм. общество как языческое (джахилия), призывал вернуться к твёрдым законам шариата. Политич. автобиография К. С. изложена в написанных в тюрьме записках «За что они казнят меня?» (1965). Отрывки из его религ. и публицистич. произведений публиковались в переводах на иностр. языки, в т. ч. на осн. европейские и русский. Взгляды К. С. определили программу действий радикальных исламистских группировок кон. 20 – нач. 21 вв.
Сочинения:
Фи зилал ал-Кур’ан. Бейрут, 1978;
Под сенью Корана. М., 2003.
Автор статьи: Б. В. Долгов.