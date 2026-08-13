КУТБ СЕЙИД Ибрахим Хусейн Шазили

Египетский писатель и общественный деятель, идеолог исламского фундаментализма.

Ро­дил­ся в обед­нев­шей се­мье круп­но­го зем­ле­вла­дель­ца. В 1920 пе­ре­ехал в Ка­ир, где окон­чил Пе­да­го­гич. ин-т Дар аль-Улюм (1933), по­сле че­го ра­бо­тал учи­те­лем, за­тем – чи­нов­ник Мин-ва про­све­ще­ния (до 1952). В юно­сти ис­пы­тал влия­ние егип. пи­са­те­ля и об­ществ. дея­те­ля Мах­му­да Аб­ба­са аль-Ак­ка­да, вы­сту­пав­ше­го за со­еди­не­ние идей су­физ­ма и зап. идеа­лиз­ма. К. С. ра­но за­нял­ся лит. тру­дом, опуб­ли­ко­вал эс­се «За­да­чи по­эта в жиз­ни и по­эзия со­вре­мен­но­го по­ко­ле­ния» (1933), сб. сти­хов «За­бы­тый бе­рег» (1935), сб. ста­тей «Кни­ги и лю­ди» (1946), ро­ман «Оча­ро­ван­ный го­род» (1946) и ав­то­био­гра­фич. по­весть «Ре­бё­нок из де­рев­ни» (1946). Об­ра­ще­ние К. С. к по­ли­тич. ис­ла­му про­изош­ло под влия­ни­ем ан­ти­аме­ри­кан­ских на­строе­ний, вы­не­сен­ных им из ста­жи­ров­ки в США (1948–50). Ра­ди­ка­ли­за­ции его взгля­дов спо­соб­ст­во­ва­ло по­ра­же­ние Егип­та в ара­бо-из­ра­иль­ской вой­не 1948–49 . В 1951 всту­пил в дви­же­ние Брать­ев- му­суль­ман, вско­ре воз­гла­вил От­дел ис­лам­ской про­па­ган­ды и ре­дак­цию га­зеты дви­же­ния. По­сле Еги­пет­ской ре­во­лю­ции 1952 на­зна­чен со­вет­ни­ком по куль­ту­ре в пра­ви­тель­ст­ве Г. А. На­се­ра, но ко­гда Бра­тья-му­суль­ма­не вста­ли в оп­по­зи­цию ре­жи­му, вме­сте с вер­ха­ми пар­тии в 1954 бро­шен в тюрь­му по об­вине­нию в по­ку­ше­нии на пре­зи­ден­та. В 1964 ос­во­бо­ж­дён, но 9.8.1965 вновь аре­сто­ван; по­ве­шен по при­го­во­ру во­ен. су­да, ин­кри­ми­ни­ро­вав­ше­го ему под­го­тов­ку гос. пе­ре­во­ро­та.

Наи­бо­лее зна­чит. труд К. С. – ком­мен­та­рий (таф­сир) «Под се­нью Ко­ра­на» в 30 то­мах (1952–60). По фор­ме он вы­дер­жан в ду­хе ср.-век. ис­лам­ской эк­зе­ге­ти­ки, по со­дер­жа­нию раз­ви­ва­ет по­ло­же­ния совр. фун­да­мен­та­лиз­ма. Взгля­ды К. С. на по­ли­ти­ку и ре­ли­гию из­ло­же­ны в со­чи­не­ни­ях «Со­ци­аль­ная спра­вед­ли­вость в ис­ла­ме» (1949) и «Ве­хи на пу­ти» (1964). В них он кри­ти­ко­вал совр. му­сульм. об­ще­ст­во как язы­че­ское (джа­хи­лия), при­зы­вал вер­нуть­ся к твёр­дым за­ко­нам ша­риа­та. По­ли­тич. ав­то­био­гра­фия К. С. из­ло­же­на в на­пи­сан­ных в тюрь­ме за­пис­ках «За что они каз­нят ме­ня?» (1965). От­рыв­ки из его ре­лиг. и пуб­ли­ци­стич. про­из­ве­де­ний пуб­ли­ко­ва­лись в пе­ре­во­дах на иностр. язы­ки, в т. ч. на осн. ев­ро­пей­ские и рус­ский. Взгля­ды К. С. оп­ре­де­ли­ли про­грам­му дей­ст­вий ра­ди­каль­ных ис­ла­ми­ст­ских груп­пи­ро­вок кон. 20 – нач. 21 вв.

Сочинения:

Фи зи­лал ал-Кур’ан. Бей­рут, 1978;

Под се­нью Ко­ра­на. М., 2003.

Автор статьи: Б. В. Дол­гов.