ЛИ
ЛИ - династия корейских правителей в 1392-1910 годах.
Родоначальником Ли считается Ли Сон Ге, свергнувший в 1392 году последнего вана Корё и основавший государство Чосон («Страна утренней свежести»). Внук Ли Сон Ге - Седжон Великий осуществил ряд важных реформ, направленных на укрепление политического и экономического положения нового государства. Была введена практика государственных экзаменов (к ним допускались только члены знатных семей), унифицирована судебная и административная системы. Государственной религией стало неоконфуцианство в трактовке Чжу Си.
С XVI веке власть Ли ослабла в связи с обострившейся борьбой в среде чосонской знати. Кризис центральной власти усугубила Имчжинская война 1592-1598 годов. После вторжения маньчжуров в 1627 и 1636 годах ван Инчжо (1623-1649 годы) признал себя вассалом маньчжурской династии Цин. Во 2-й половине XVIII века правители династии Ли, воспользовавшись ослаблением маньчжурского влияния, провели ряд социально-экономических преобразований. Поощрялось проникновение торгового капитала в производство, разработка месторождений золота, серебра и меди. В 1750-1751 годах вступил в силу закон об уравнении повинностей («Кюнёк поп»), снижавший размер военного налога, в 1785 году издан полный свод «Великого уложения» («Тэйчжон тхонпхён»).
Позиции центральной власти заметно окрепли в период правления вана Тэвонгуна (1863-1873 годы), инициировавшего проведение денежной, военной и налоговой реформ и отразившего попытки военной агрессии со стороны Франции (1866) и США (1871). Однако с вступлением на престол его сына Коджона власть фактически была передана в руки соперничавших придворных группировок, ориентировавшихся на иностранные державы (главным образом Японию и Российскую империю). В 1897 году после отказа Китая от сюзеренитета над Кореей (смотри Симоносекский договор) Коджон принял императорский титул. В 1905 году по корея-японскому договору о протекторате Ли лишились права на проведение самостоятельной политики; корейское правительство было поставлено под контроль японских властей. В 1907 году под давлением Японии император передал власть своему сыну Сунчжону, который 22.8.1910 года отрёкся от престола в пользу японского императора.