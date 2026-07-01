КУСТУ

Французские скульпторы, братья; сыновья лионского резчика по дереву Франсуа Кусту.

Гий­ом (29.11.1677, Ли­он – 22.2.1746, Па­риж), учил­ся у сво­его дя­ди (по ма­те­ри) А. Куа­зе­вок­са. Жил в Ри­ме (1697–1700?). Ра­бо­тал в Па­ри­же, Вер­са­ле, Мар­ли. Из­бран чле­ном Ко­ро­лев­ской ака­де­мии жи­во­пи­си и скульп­ту­ры (1704) за ста­тую «Гер­ку­лес на по­гре­баль­ном ко­ст­ре» (мра­мор, Лувр, Па­риж), проф. там же (с 1715; рек­тор с 1733; в 1735–38 ди­рек­тор). С 1707 скульп­тор ко­роля. Уча­ст­во­вал в ис­пол­не­нии де­ко­ра ко­ро­лев­ской ка­пел­лы Вер­саль­ско­го двор­ца (с 1707), скульп­ту­ры для пар­ка зам­ка Мар­ли (в т. ч. две мра­мор­ные груп­пы «Ук­ро­ти­те­ли ко­ней», 1739–45; позд­нее ус­та­нов­ле­ны у въез­да на Ели­сей­ские По­ля в Па­ри­же; ны­не за­ме­не­ны ко­пия­ми, ори­ги­на­лы – в Лув­ре). Бур­ная ди­на­ми­ка, ха­рак­тер­ная для ба­рок­ко , со­че­та­ет­ся у скульп­то­ра с ло­ги­кой в рас­пре­де­ле­нии пла­стич. масс, ком­по­зиц. яс­но­стью и со­раз­мер­но­стью, вы­ве­рен­но­стью си­лу­эта и де­ко­ра­тив­ной жи­во­пис­но­стью. Сре­ди др. ра­бот – порт­рет Н. Кус­ту (тер­ра­ко­та, ок. 1715), «Ко­ро­ле­ва Ма­рия Ле­щин­ска в об­ра­зе Юно­ны» (мра­мор, ок. 1731, оба – в Лув­ре), над­гро­бия и др. Его сы­но­вья – скульп­тор Гий­ом (млад­ший) (1716–77) и арх. Шарль Пьер (1721–1797); сре­ди уче­ни­ков – Э. Бу­шар­дон.

Ни­ко­ла (кре­щён 9.1.1658, Ли­он – 1.5.1733, Па­риж), обу­чал­ся пер­во­на­чаль­но у от­ца, с 1676 – у А. Куа­зе­вок­са в Па­ри­же. В 1682 по­лу­чил Рим. пре­мию; в 1683–86 ра­бо­тал в Ри­ме, где ис­пол­нял мра­мор­ные ко­пии с ан­ти­ков («Им­пе­ра­тор Ком­мод в об­ра­зе Ге­рак­ла», 1683–86, парк в Вер­са­ле). В 1687 вер­нул­ся в Па­риж. Чл. Ко­ро­лев­ской ака­де­мии жи­во­пи­си и скульп­ту­ры (1693; проф. с 1702; рек­тор с 1720). В твор­че­ст­ве Ни­ко­ла эле­мен­ты ба­роч­но­го клас­си­циз­ма со­че­та­ют­ся с чер­та­ми скла­ды­ваю­ще­го­ся ро­ко­ко. Его ра­бо­ты в Па­ри­же – мра­мор­ные рель­е­фы в ин­терь­е­рах (1691–99) и ста­туя св. Лю­до­ви­ка (по мо­де­ли Ф. Жи­рар­до­на, 1701–06) для фа­са­да До­ма ин­ва­ли­дов; «Пье­та» (1712–25) – центр. груп­па ком­по­зи­ции «Обет Лю­до­ви­ка XIII» (фи­гу­ра Лю­до­ви­ка XIII вы­пол­не­на Гий­о­мом, Лю­до­ви­ка XIV – Куа­зе­вок­сом) в хо­ре со­бо­ра Па­риж­ской Бо­го­ма­те­ри . Ис­пол­нял так­же скульп­ту­ру для двор­цов и пар­ков Вер­са­ля, Mapли (груп­па «Се­на и Мар­на», 1699–1712, ны­не – в Лув­ре; «Адо­нис, от­ды­хаю­щий по­сле охо­ты», 1708–10, ны­не – в Лув­ре; «Ме­ле­агр, сра­жаю­щий веп­ря», 1703–06, ны­не – в Вер­саль­ском двор­це); ал­ле­го­рич. ста­туи («Лю­до­вик XV в об­ра­зе Юпи­те­ра», 1726–31, Лувр; все – мра­мор).

Автор статьи: В. В. Ста­ро­ду­бо­ва.

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