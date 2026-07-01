КУСТУ
Французские скульпторы, братья; сыновья лионского резчика по дереву Франсуа Кусту.
Гийом (29.11.1677, Лион – 22.2.1746, Париж), учился у своего дяди (по матери) А. Куазевокса. Жил в Риме (1697–1700?). Работал в Париже, Версале, Марли. Избран членом Королевской академии живописи и скульптуры (1704) за статую «Геркулес на погребальном костре» (мрамор, Лувр, Париж), проф. там же (с 1715; ректор с 1733; в 1735–38 директор). С 1707 скульптор короля. Участвовал в исполнении декора королевской капеллы Версальского дворца (с 1707), скульптуры для парка замка Марли (в т. ч. две мраморные группы «Укротители коней», 1739–45; позднее установлены у въезда на Елисейские Поля в Париже; ныне заменены копиями, оригиналы – в Лувре). Бурная динамика, характерная для барокко, сочетается у скульптора с логикой в распределении пластич. масс, композиц. ясностью и соразмерностью, выверенностью силуэта и декоративной живописностью. Среди др. работ – портрет Н. Кусту (терракота, ок. 1715), «Королева Мария Лещинска в образе Юноны» (мрамор, ок. 1731, оба – в Лувре), надгробия и др. Его сыновья – скульптор Гийом (младший) (1716–77) и арх. Шарль Пьер (1721–1797); среди учеников – Э. Бушардон.
Никола (крещён 9.1.1658, Лион – 1.5.1733, Париж), обучался первоначально у отца, с 1676 – у А. Куазевокса в Париже. В 1682 получил Рим. премию; в 1683–86 работал в Риме, где исполнял мраморные копии с антиков («Император Коммод в образе Геракла», 1683–86, парк в Версале). В 1687 вернулся в Париж. Чл. Королевской академии живописи и скульптуры (1693; проф. с 1702; ректор с 1720). В творчестве Никола элементы барочного классицизма сочетаются с чертами складывающегося рококо. Его работы в Париже – мраморные рельефы в интерьерах (1691–99) и статуя св. Людовика (по модели Ф. Жирардона, 1701–06) для фасада Дома инвалидов; «Пьета» (1712–25) – центр. группа композиции «Обет Людовика XIII» (фигура Людовика XIII выполнена Гийомом, Людовика XIV – Куазевоксом) в хоре собора Парижской Богоматери. Исполнял также скульптуру для дворцов и парков Версаля, Mapли (группа «Сена и Марна», 1699–1712, ныне – в Лувре; «Адонис, отдыхающий после охоты», 1708–10, ныне – в Лувре; «Мелеагр, сражающий вепря», 1703–06, ныне – в Версальском дворце); аллегорич. статуи («Людовик XV в образе Юпитера», 1726–31, Лувр; все – мрамор).
Автор статьи: В. В. Стародубова.