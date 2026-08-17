КУСТАНАЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ
Административно-территориальная единица на севере Киргизской АССР РСФСР.
Образована постановлением Президиума ВЦИК от 28 мая1921 года и декретом ВЦИК от 8 декабря 1921 года в результате разделения Оренбурго-Тургайской губернии.
Административный центр - город Кустанай (ныне Костанай). Площадь 239,56 тысяч квадратных километров (1921 год), 120,86 тысяч квадратных километров (1924 год). Население 438,4 тысяч человек (1921 год), 461,7 тысяч человек (1924 год). Делилась на районы: Адамовский, Боровский, Всехсвятский (с 1923 года Урицкий), Денисовский, Кустанайский, Семиозёрский (Семиозёрный), Тургайский, Фёдоровский. В ноябре 1923 года Тургайский район передан в состав Актюбинской губернии. Декретом ВЦИК от 14 января 1924 года утверждено новое деление Кустанайской губернии на 5 уездов: Боровский, Денисовский, Кустанайский, Урицкий и Фёдоровский. Постановлением ВЦИК от 7 августа 1924 года Боровский уезд ликвидирован. 21 сентября 1925 года Кустанайская губерния преобразована в Кустанайский уезд на основании постановления ЦИК Киргизской АССР от 3 марта 1925 года. На основании постановления ВЦИК от 14 сентября 1925 года Кустанайский уезд преобразован в Кустанайский округ Казакской АССР.