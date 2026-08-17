КУСТАНАЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Административно-территориальная единица на севере Киргизской АССР РСФСР.

Об­ра­зо­ва­на по­ста­нов­ле­ни­ем Пре­зи­диу­ма ВЦИК от 28 мая1921 года и дек­ре­том ВЦИК от 8 декабря 1921 года в ре­зуль­та­те раз­де­ле­ния Орен­бур­го-Тур­гай­ской гу­бер­нии.

Административный центр - город Кус­та­най (ны­не Кос­та­най). Площадь 239,56 тысяч квадратных километров (1921 год), 120,86 тысяч квадратных километров (1924 год). Население 438,4 тысяч человек (1921 год), 461,7 тысяч человек (1924 год). Де­ли­лась на рай­оны: Ада­мов­ский, Бо­ров­ский, Все­х­свят­ский (с 1923 года Уриц­кий), Де­ни­сов­ский, Кус­та­най­ский, Се­ми­озёр­ский (Се­ми­озёр­ный), Тур­гай­ский, Фё­до­ров­ский. В но­ябре 1923 года Тур­гай­ский район пе­ре­дан в со­став Ак­тю­бин­ской гу­бер­нии. Дек­ре­том ВЦИК от 14 января 1924 года ут­вер­жде­но но­вое де­ле­ние Кустанайской губернии на 5 уез­дов: Бо­ров­ский, Де­ни­сов­ский, Кус­та­най­ский, Уриц­кий и Фё­до­ров­ский. По­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК от 7 августа 1924 года Бо­ров­ский уезд ли­к­ви­ди­ро­ван. 21 сентября 1925 года Кустанайская губерния пре­об­ра­зо­ва­на в Кус­та­най­ский уезд на ос­но­ва­нии по­ста­нов­ле­ния ЦИК Киргизской АССР от 3 марта 1925 года. На ос­но­ва­нии по­ста­нов­ле­ния ВЦИК от 14 сентября 1925 года Кус­та­най­ский уезд пре­об­ра­зо­ван в Кус­та­най­ский округ Ка­зак­ской АССР.

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