КУСКО

Город в южной части Перу , административный центр департамента Куско.

Население 353,7 тысяч человек (2009 год). Рас­по­ло­жен на плос­ко­го­рье Пу­на (высота около 3400 метров), в до­ли­не реки Уа­та­най. Узел ав­то­до­рог. Железнодорожное со­об­ще­ние с Пу­но, Аре­ки­пой, Ма­чу-Пик­чу. Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт Але­хан­д­ро Ве­ла­ско Ас­те­те.

В 1438-1533 годах сто­ли­ца им­пе­рии ин­ков Та­уан­тин­суйу, круп­ней­ше­го го­су­дар­ст­ва до­ко­лум­бо­вой Аме­ри­ки. Со­глас­но уст­ной тра­ди­ции, до­ли­на Куско бы­ла за­хва­че­на пер­вым ми­фическим пра­ви­те­лем ин­ков Ман­ко Ка­па­ком II . До ин­ков здесь жи­ло несколько не­боль­ших эт­нических групп. В пе­ри­од Киль­ке (XI-XIV века) Куско из ря­до­вой де­ре­вуш­ки вы­рос до раз­ме­ров го­род­ка (0,5 квадратных километров), цен­тра ок­ру­ги ве­ли­чи­ной 40× 20 километров.

По­сле 1438 года су­ще­ст­вен­но рас­ши­рен и пе­ре­стро­ен. О пла­ни­ров­ке и со­ста­ве на­се­ле­ния из­вест­но по со­об­ще­ни­ям испанских хро­ни­стов, ко­то­рые срав­ни­ва­ли план Куско с фи­гу­рой пу­мы. Её «го­ло­ва» на­хо­ди­лась на се­ве­ро-за­па­де (кре­пость Сак­сау­а­ман), «хвост» - на юго-вос­то­ке, в мес­те слия­ния рек Уа­та­най и Туль­я­майо, ме­ж­ду ко­то­ры­ми, про­тя­нув­шись на 1,5 километров, на­хо­дил­ся центр го­ро­да. Здесь, со­глас­но од­но­му из опи­са­ний, на­счи­ты­ва­лось 4 тысячи до­мо­хо­зяйств, а по всей до­ли­не - 100 тысяч строе­ний. Зда­ния в цен­тре Куско бы­ли по­строе­ны из глад­ко об­ра­бо­тан­но­го кам­ня или име­ли сде­лан­ную из не­го ниж­нюю часть, ин­терь­е­ры обиль­но ук­ра­ша­ли зо­ло­том. Ули­цы - мо­щё­ные, пря­мые, с вы­долб­лен­ны­ми в пли­тах сто­ка­ми. Рус­ла рек бы­ли спрям­ле­ны, бе­ре­га ук­ре­п­ле­ны кам­нем. Главная пло­щадь Уа­кай­па­та, ок­ру­жён­ная с трёх сто­рон об­щественными зда­ния­ми, рас­по­ла­га­лась в це­нт­ре Куско. От­кры­тая с юго-за­па­да сто­ро­на бы­ла об­ра­ще­на к реке Уа­та­най, за ко­то­рой на­хо­ди­лась площадь Ку­си­па­та. Ком­плекс зда­ний Ки­су­ар­кан­ча к се­ве­ро-вос­то­ку от Уа­кай­па­ты был свя­зан с куль­том бо­га-соз­да­те­ля Ви­ра­ко­чи. В од­ном из зда­ний (Ку­юс­ман­ку), воз­мож­но, на­хо­ди­лась ре­зи­ден­ция Са­па Ин­ки. В зда­ни­ях к се­ве­ро-за­па­ду от Уа­кай­па­ты на­хо­дил­ся центр по со­хра­не­нию куль­то­вой и ис­то­рической тра­ди­ции. Близ восточного уг­ла пло­ща­ди рас­по­ла­гал­ся Ак­ль­яу­а­си - ком­плекс, где жи­ли «из­бран­ные де­вы» (на­бран­ные в про­вин­ци­ях жен­щи­ны, чья дея­тель­ность бы­ла свя­за­на с куль­том Солн­ца и из­го­тов­ле­ни­ем па­рад­ных тка­ней); с той же сто­ро­ны нахо­дил­ся Ама­ру­кан­ча («дом змей»), со­вер­шав­шие­ся в нём ри­туа­лы име­ли ка­кое-то от­но­ше­ние к пред­став­ле­ни­ям о пло­до­ро­дии зем­ли. Часть го­ро­да на юго- вос­ток от Уа­кай­па­ты от­но­си­лась к Урин Кус­ко (млад­шая фрат­рия, ас­со­ции­руе­мая с жре­ца­ми, жен­щи­на­ми, ино­пле­мен­ни­ка­ми), часть к се­ве­ро-за­па­ду - к Анан Кус­ко (муж­чи­ны, пра­ви­те­ли, вои­ны). В Урин Кус­ко, при­мер­но в 500 метрах от Уа­кай­па­ты, рас­по­ла­гал­ся главный храм Ко­ри­кан­ча («зо­ло­той двор»). На площади Уа­кай­па­та пе­ред Ки­су­ар­кан­ча на­хо­ди­лось круг­лое зда­ние Сун­ту­рау­са - ме­сто про­ве­де­ния ри­туа­лов, свя­зан­ных с куль­том Солн­ца; сю­да при­но­си­ли му­мии умер­ших пра­ви­те­лей (Ин­ков). На этой же пло­ща­ди рас­по­ла­гал­ся Уш­нью - сту­пен­ча­тая плат­фор­ма с тро­ном Ин­ки на­вер­ху (по другим све­де­ни­ям, соб­ст­вен­но Уш­нью - зо­ло­той столб).

В го­ро­де су­ще­ст­во­ва­ло мно­го свя­ти­лищ, свя­зан­ных с куль­том умер­ших пра­ви­те­лей и их жён, име­лась не­боль­шая ры­ноч­ная пло­щадь для ме­ст­но­го об­ме­на. У Куско не бы­ло оп­ре­де­лён­ных гра­ниц, сплош­ная за­строй­ка в цен­тре сме­ня­лась сельскохозяйственными тер­ра­са­ми и усадь­ба­ми на ок­раи­нах. На севере располагалась кре­по­сть Сак­сау­а­ман, имев­шая с северной сто­ро­ны 3 ря­да и с юж­ной - 1 ряд зиг­за­го­об­раз­ных в пла­не стен из цик­ло­пических ка­мен­ных бло­ков. На до­ро­гах, ве­ду­щих в Куско, там, от­ку­да впер­вые от­кры­вал­ся вид на го­род, рас­по­ла­га­лись хра­мы.

Основное на­се­ле­ние Куско со­став­ля­ла знать и об­слу­жи­ваю­щий её пер­со­нал; пред­ста­ви­те­ли про­винциальной зна­ти бы­ли обя­за­ны иметь в Куско свои до­ма и жить в них треть го­да. Об­слу­жи­ваю­щий пер­со­нал хра­мов мог дос­ти­гать 4 тысяч человек (например, Ко­ри­кан­ча). На­се­ле­ние снаб­жа­лось из государственных скла­дов, рас­пре­де­ле­ние про­до­воль­ст­вия про­ис­хо­ди­ло ка­ж­дые 4 дня.

В 1532 году в хо­де борь­бы за ин­кский пре­стол меж­ду Уаска­ром и Атау­аль­пой Куско был за­хва­чен по­след­ним. В но­ябре 1533 года раз­граб­лен и час­тич­но раз­ру­шен ис­пан­ца­ми во гла­ве с Ф. Пи­сар­ро; в мар­те 1534 года за­но­во от­стро­ен ими. По­сле ря­да по­жа­ров и зем­ле­тря­се­ний в XVII-XVIII веках не­од­но­крат­но пе­ре­страи­вал­ся. В 1780 году Куско - центр круп­ней­ше­го вос­ста­ния про­тив испанского гос­под­ства в ви­це-ко­ро­лев­ст­ве Пе­ру. С 1821 года в со­ста­ве не­за­ви­си­мо­го Пе­ру (в 1836-1839 годах сто­ли­ца шта­та Юж. Пе­ру в со­ста­ве Пе­руа­но-Бо­ли­вий­ской кон­фе­де­ра­ции).

Многие зда­ния в Куско воз­ве­де­ны на фун­да­мен­тах по­стро­ек го­ро­да ин­ков. В цен­тре Куско - ок­ру­жён­ная ар­ка­дой площадь Пла­са-де- Ар­мас (на­хо­дит­ся на мес­те час­ти инк­ской площади Уа­кай­па­та), на ко­то­рой рас­поло­же­ны: со­бор в фор­мах Ре­нес­сан­са с эле­мен­та­ми го­ти­ки и ба­рок­ко (1560-1654 годы, архитектор Ф. Бе­сер­ра и другие; вы­стро­ен на мес­те инк­ско­го ком­плек­са Ки­су­ар­кан­ча), флан­ки­ро­ван­ный не­боль­ши­ми церк­ва­ми Эль-Три­ун­фо (около 1538 года; пе­ре­строе­на в 1729-1732 годах) и Хе­сус-Ма­рия (1723-1735 годы); ба­роч­ная цер­ковь ие­зу­ит­ско­го монастыря Ла- Ком­па­нья (1651-1668 годы). Со­хра­ни­лись мо­на­сты­ри Сан­та-Ка­ти­ли­на (ос­но­ван в 1610 году; ба­роч­ная цер­ковь, 1651-1653 годы; в мо­на­сты­ре - Му­зей ре­лигиозного искусства), Сан­то-До­мин­го (на мес­те инк­ско­го хра­ма Ко­ри­кан­ча, с вклю­че­ни­ем фраг­мен­тов стен; цер­ковь в фор­мах ба­рок­ко с эле­мен­та­ми пла­те­ре­ско и ар­хи­тек­ту­ры Ре­нес­сан­са, начало XVII века, пе­ре­страи­ва­лась по­сле зем­ле­тря­се­ний 1650-1651 и 1950 годов; баш­ня - 1729-1731 годов), Сан-Фран­си­ско (цер­ковь - 1645-1651 годы; баш­ня - 1652 годы; главный клу­атр - 1550-е годы, от­но­сит­ся к са­мым ран­ним со­хра­нив­шим­ся по­строй­кам ко­ло­ни­аль­но­го пе­рио­да в Куско), Ла-Мер­сед (цер­ковь - 1651-1699 годы; ба­роч­ный главный клу­атр - 1669-1670 годы). Ин­терь­е­ры куль­то­вых со­ору­же­ний Куско бо­га­то оформ­ле­ны про­из­ве­де­ния­ми скульп­ту­ры, жи­во­пи­си и де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го иск-ва, вы­пол­нен­ны­ми ме­ст­ны­ми мас­те­ра­ми. Сре­ди жи­лых по­стро­ек: 2-этаж­ные особ­ня­ки конца XVI века «дом Ад­ми­ра­ла» и «дом 4 бюс­тов» (ны­не гос­ти­ни­ца «Ли­бер­та­дор») с ре­нес­санс­ны­ми пор­та­ла­ми и ар­ка­да­ми внутренних дво­ров, до­ма 2-й половины XVII века «Пе­раль­та» и «Гар­си­ласо де ла Ве­га» с эле­мен­та­ми ба­рок­ко в де­ко­ре. Куско вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Национальный университет Сан-Ан­то­нио Абад (1692 год; при университете - му­зеи: ин­ков, ар­хео­ло­ги­ческий, ес­тественных на­ук), Анд­ский университет (1979 год); ин­сти­ту­ты: тех­но­ло­ги­че­ский имени Ту­па­ка Ама­ру (1985 год), пе­да­го­ги­че­ский. Му­зеи: ре­гио­наль­ный ис­то­ри­че­ский (ос­но­ван в 1946 году в до­ме Ин­ки Гар­си­ла­со де ла Ве­ги; жи­во­пись шко­лы Кус­ко), современного искусства (1995 год), искусства до­ко­лум­бо­во­го пе­рио­да, Ко­ри­кан­ча (ар­хео­ло­гический) и другие. Фут­боль­ный клуб «Сьен­сья­но» в 2003 году вы­иг­рал Юж­но­аме­ри­кан­ский ку­бок; вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Гар­си­ла­со де ла Ве­га» (свыше 42 тысяч мест). В 2004 году про­во­ди­лись мат­чи Куб­ка Аме­ри­ки.

С 1990-х годов - важ­ный центр иностранного ту­риз­ма Пе­ру. Большая часть ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре ус­луг (ту­ри­стический биз­нес, гос­ти­нич­но-рес­то­ран­ное де­ло, тор­гов­ля). Пред­при­ятия тек­стиль­ной (хлоп­ча­то­бу­маж­ная), ко­же­вен­ной, пи­ще­вой (про­изводство са­ха­ра, кон­ди­тер­ских из­де­лий и другие; пи­во­ва­рен­ная ком­па­ния «Cusque ̃na») промышленности. Кус­тар­ное из­го­тов­ле­ние ке­ра­мических из­де­лий, из­де­лий из шер­сти ла­мы (пон­чо и другие).

К се­ве­ро-за­па­ду от Куско - руи­ны го­ро­да-кре­по­сти ин­ков Ма­чу-Пик­чу.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)