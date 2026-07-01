КУСКО
Город в южной части Перу, административный центр департамента Куско.
Население 353,7 тысяч человек (2009 год). Расположен на плоскогорье Пуна (высота около 3400 метров), в долине реки Уатанай. Узел автодорог. Железнодорожное сообщение с Пуно, Арекипой, Мачу-Пикчу. Междунар. аэропорт Алехандро Веласко Астете.
В 1438-1533 годах столица империи инков Тауантинсуйу, крупнейшего государства доколумбовой Америки. Согласно устной традиции, долина Куско была захвачена первым мифическим правителем инков Манко Капаком II. До инков здесь жило несколько небольших этнических групп. В период Кильке (XI-XIV века) Куско из рядовой деревушки вырос до размеров городка (0,5 квадратных километров), центра округи величиной 40× 20 километров.
После 1438 года существенно расширен и перестроен. О планировке и составе населения известно по сообщениям испанских хронистов, которые сравнивали план Куско с фигурой пумы. Её «голова» находилась на северо-западе (крепость Саксауаман), «хвост» - на юго-востоке, в месте слияния рек Уатанай и Тульямайо, между которыми, протянувшись на 1,5 километров, находился центр города. Здесь, согласно одному из описаний, насчитывалось 4 тысячи домохозяйств, а по всей долине - 100 тысяч строений. Здания в центре Куско были построены из гладко обработанного камня или имели сделанную из него нижнюю часть, интерьеры обильно украшали золотом. Улицы - мощёные, прямые, с выдолбленными в плитах стоками. Русла рек были спрямлены, берега укреплены камнем. Главная площадь Уакайпата, окружённая с трёх сторон общественными зданиями, располагалась в центре Куско. Открытая с юго-запада сторона была обращена к реке Уатанай, за которой находилась площадь Кусипата. Комплекс зданий Кисуарканча к северо-востоку от Уакайпаты был связан с культом бога-создателя Виракочи. В одном из зданий (Куюсманку), возможно, находилась резиденция Сапа Инки. В зданиях к северо-западу от Уакайпаты находился центр по сохранению культовой и исторической традиции. Близ восточного угла площади располагался Акльяуаси - комплекс, где жили «избранные девы» (набранные в провинциях женщины, чья деятельность была связана с культом Солнца и изготовлением парадных тканей); с той же стороны находился Амаруканча («дом змей»), совершавшиеся в нём ритуалы имели какое-то отношение к представлениям о плодородии земли. Часть города на юго- восток от Уакайпаты относилась к Урин Куско (младшая фратрия, ассоциируемая с жрецами, женщинами, иноплеменниками), часть к северо-западу - к Анан Куско (мужчины, правители, воины). В Урин Куско, примерно в 500 метрах от Уакайпаты, располагался главный храм Кориканча («золотой двор»). На площади Уакайпата перед Кисуарканча находилось круглое здание Сунтурауса - место проведения ритуалов, связанных с культом Солнца; сюда приносили мумии умерших правителей (Инков). На этой же площади располагался Ушнью - ступенчатая платформа с троном Инки наверху (по другим сведениям, собственно Ушнью - золотой столб).
В городе существовало много святилищ, связанных с культом умерших правителей и их жён, имелась небольшая рыночная площадь для местного обмена. У Куско не было определённых границ, сплошная застройка в центре сменялась сельскохозяйственными террасами и усадьбами на окраинах. На севере располагалась крепость Саксауаман, имевшая с северной стороны 3 ряда и с южной - 1 ряд зигзагообразных в плане стен из циклопических каменных блоков. На дорогах, ведущих в Куско, там, откуда впервые открывался вид на город, располагались храмы.
Основное население Куско составляла знать и обслуживающий её персонал; представители провинциальной знати были обязаны иметь в Куско свои дома и жить в них треть года. Обслуживающий персонал храмов мог достигать 4 тысяч человек (например, Кориканча). Население снабжалось из государственных складов, распределение продовольствия происходило каждые 4 дня.
В 1532 году в ходе борьбы за инкский престол между Уаскаром и Атауальпой Куско был захвачен последним. В ноябре 1533 года разграблен и частично разрушен испанцами во главе с Ф. Писарро; в марте 1534 года заново отстроен ими. После ряда пожаров и землетрясений в XVII-XVIII веках неоднократно перестраивался. В 1780 году Куско - центр крупнейшего восстания против испанского господства в вице-королевстве Перу. С 1821 года в составе независимого Перу (в 1836-1839 годах столица штата Юж. Перу в составе Перуано-Боливийской конфедерации).
Многие здания в Куско возведены на фундаментах построек города инков. В центре Куско - окружённая аркадой площадь Пласа-де- Армас (находится на месте части инкской площади Уакайпата), на которой расположены: собор в формах Ренессанса с элементами готики и барокко (1560-1654 годы, архитектор Ф. Бесерра и другие; выстроен на месте инкского комплекса Кисуарканча), фланкированный небольшими церквами Эль-Триунфо (около 1538 года; перестроена в 1729-1732 годах) и Хесус-Мария (1723-1735 годы); барочная церковь иезуитского монастыря Ла- Компанья (1651-1668 годы). Сохранились монастыри Санта-Катилина (основан в 1610 году; барочная церковь, 1651-1653 годы; в монастыре - Музей религиозного искусства), Санто-Доминго (на месте инкского храма Кориканча, с включением фрагментов стен; церковь в формах барокко с элементами платереско и архитектуры Ренессанса, начало XVII века, перестраивалась после землетрясений 1650-1651 и 1950 годов; башня - 1729-1731 годов), Сан-Франсиско (церковь - 1645-1651 годы; башня - 1652 годы; главный клуатр - 1550-е годы, относится к самым ранним сохранившимся постройкам колониального периода в Куско), Ла-Мерсед (церковь - 1651-1699 годы; барочный главный клуатр - 1669-1670 годы). Интерьеры культовых сооружений Куско богато оформлены произведениями скульптуры, живописи и декоративно-прикладного иск-ва, выполненными местными мастерами. Среди жилых построек: 2-этажные особняки конца XVI века «дом Адмирала» и «дом 4 бюстов» (ныне гостиница «Либертадор») с ренессансными порталами и аркадами внутренних дворов, дома 2-й половины XVII века «Перальта» и «Гарсиласо де ла Вега» с элементами барокко в декоре. Куско включён в список Всемирного наследия.
Национальный университет Сан-Антонио Абад (1692 год; при университете - музеи: инков, археологический, естественных наук), Андский университет (1979 год); институты: технологический имени Тупака Амару (1985 год), педагогический. Музеи: региональный исторический (основан в 1946 году в доме Инки Гарсиласо де ла Веги; живопись школы Куско), современного искусства (1995 год), искусства доколумбового периода, Кориканча (археологический) и другие. Футбольный клуб «Сьенсьяно» в 2003 году выиграл Южноамериканский кубок; выступает на стадионе «Гарсиласо де ла Вега» (свыше 42 тысяч мест). В 2004 году проводились матчи Кубка Америки.
С 1990-х годов - важный центр иностранного туризма Перу. Большая часть работающих занята в сфере услуг (туристический бизнес, гостинично-ресторанное дело, торговля). Предприятия текстильной (хлопчатобумажная), кожевенной, пищевой (производство сахара, кондитерских изделий и другие; пивоваренная компания «Cusque ̃na») промышленности. Кустарное изготовление керамических изделий, изделий из шерсти ламы (пончо и другие).
К северо-западу от Куско - руины города-крепости инков Мачу-Пикчу.