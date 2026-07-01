КУШОРО ФЕЛИКС

КУШОРО ФЕЛИКС - бенинский писатель.

Пи­сал на французском языке. Окон­чил шко­лу при ка­то­лической мис­сии. В 1917-1924 годах за­ни­мал­ся пре­по­да­ва­тель­ской дея­тель­но­стью. В 1941-1952 годах и с 1959 года жил в То­го (до 1960 года Французское То­го), в 1952-1958 годах в Га­не (до 1957 года Зо­ло­той Бе­рег).

На­чал пи­сать в 1920-е годы. В сво­ём твор­че­ст­ве Кушоро ис­пы­тал влия­ние французского ко­ло­ни­аль­но­го ро­ма­на и мас­со­вой ли­те­ра­ту­ры начала XX века. Наи­бо­лее из­вес­тен ро­ман «Раб» («L’esclave», 1929 год), в ко­то­ром опи­са­на жизнь да­го­мей­ской се­мьи, усы­но­вив­шей ра­ба. Ав­тор ро­ма­нов «Лю­бовь фе­ти­ши­ст­ки» («Amour de f ́eti­cheuse», 1941 год), «Лю­бов­ная дра­ма в Анэ­шо» («Drame d’amour à Anecho», 1950 год) и др. - о жиз­ни про­стых аф­ри­кан­цев, об их об­ря­дах, ри­туа­лах, обы­ча­ях.

Для про­из­ве­де­ний Кушоро ха­рак­тер­ны ме­ло­дра­ма­тизм си­туа­ций и мо­ра­ли­за­тор­ский па­фос, обу­слов­лен­ный при­вер­жен­но­стью Кушоро к ка­то­ли­циз­му .