КУШОРО ФЕЛИКС
КУШОРО ФЕЛИКС - бенинский писатель.
Писал на французском языке. Окончил школу при католической миссии. В 1917-1924 годах занимался преподавательской деятельностью. В 1941-1952 годах и с 1959 года жил в Того (до 1960 года Французское Того), в 1952-1958 годах в Гане (до 1957 года Золотой Берег).
Начал писать в 1920-е годы. В своём творчестве Кушоро испытал влияние французского колониального романа и массовой литературы начала XX века. Наиболее известен роман «Раб» («L’esclave», 1929 год), в котором описана жизнь дагомейской семьи, усыновившей раба. Автор романов «Любовь фетишистки» («Amour de f ́eticheuse», 1941 год), «Любовная драма в Анэшо» («Drame d’amour à Anecho», 1950 год) и др. - о жизни простых африканцев, об их обрядах, ритуалах, обычаях.
Для произведений Кушоро характерны мелодраматизм ситуаций и морализаторский пафос, обусловленный приверженностью Кушоро к католицизму.