КУШНЕР АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ
КУШНЕР АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ - русский поэт, эссеист.
Из семьи военного инженера. По окончании филологического факультета Ленинградского педагогического института (1959 год) преподавал (до 1970 года) в школе рабочей молодёжи. Дебютировал в печати в 1956 году.
Лирику Кушнера, тяготеющую к классическим формам стиха и укоренённую в русской поэтической традиции (И.Ф. Анненский, О.Э. Мандельштам и др.), отличает внимание к повседневному быту и конкретной вещи в её сложных ассоциативных связях; сдержанность тона, чуждого пафоса и нервозности, нередко ироничная интонация позволили И.А. Бродскому определить манеру Кушнера как «поэтику стоицизма».
Автор поэтических сборников: «Первое впечатление» (1962 год), «Приметы» (1969 год), «Прямая речь» (1975 год), «Голос» (1978 год), «Таврический сад» (1984 год), «На сумрачной звезде» (1994 год; Государственная премия РФ, 1995 год), «Летучая гряда» (2000 год), «Кустарник» (2002 год), «Холодный май» (2005 год), «Облака выбирают анапест» (2008 год); многочисленных эссе о поэтах и поэзии («Аполлон в снегу», 1991 год; «Аполлон в траве», 2005 год) и стихотворных книг для детей. С 1992 года главный редактор серии «Библиотека поэта» (с 1995 года «Новая библиотека поэта»).
Сочинения:
Стихотворения / Вступ. ст. Д. С. Лихачева. Л., 1986;
Избранное / Предисл. И. Бродского. СПб., 1997;
Стихотворения: Четыре десятилетия. М., 2000;
Пятая стихия: Стихи и проза. М., 2000;
Волна и камень: Стихи и проза. СПб., 2003;
В новом веке: Стихотворения. М., 2006.