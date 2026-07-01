КУШНЕР АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ

КУШНЕР АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ - русский поэт, эссеист.

Из се­мьи во­енного ин­же­не­ра. По окон­ча­нии фи­ло­ло­гического фа­куль­те­та Ле­нинградского пе­да­го­гического института (1959 год) пре­по­да­вал (до 1970 года) в шко­ле ра­бо­чей мо­ло­дё­жи. Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1956 году.

Ли­ри­ку Кушнера, тя­го­тею­щую к клас­сическим фор­мам сти­ха и уко­ре­нён­ную в русской по­этической тра­ди­ции (И.Ф. Ан­нен­ский, О.Э. Ман­дель­штам и др.), отли­ча­ет вни­ма­ние к по­все­днев­но­му бы­ту и кон­крет­ной ве­щи в её слож­ных ас­со­циа­тив­ных свя­зях; сдер­жан­ность то­на, чуж­до­го па­фо­са и нер­воз­но­сти, не­ред­ко иро­нич­ная ин­то­на­ция по­зво­ли­ли И.А. Брод­ско­му оп­ре­де­лить ма­не­ру Кушнера как «по­этику стои­циз­ма».

Ав­тор по­этических сборников: «Пер­вое впе­чат­ле­ние» (1962 год), «При­ме­ты» (1969 год), «Пря­мая речь» (1975 год), «Го­лос» (1978 год), «Тав­ри­че­ский сад» (1984 год), «На су­мрач­ной звез­де» (1994 год; Государственная премия РФ, 1995 год), «Ле­ту­чая гря­да» (2000 год), «Кус­тар­ник» (2002 год), «Хо­лод­ный май» (2005 год), «Об­ла­ка вы­би­ра­ют ана­пест» (2008 год); мно­го­численных эс­се о по­этах и по­эзии («Апол­лон в сне­гу», 1991 год; «Апол­лон в тра­ве», 2005 год) и сти­хотворных книг для де­тей. С 1992 года главный ре­дак­тор се­рии «Биб­лио­те­ка по­эта» (с 1995 года «Но­вая биб­лио­те­ка по­эта»).

Сочинения:

Сти­хо­тво­ре­ния / Вступ. ст. Д. С. Ли­ха­че­ва. Л., 1986;

Из­бран­ное / Пре­дисл. И. Брод­ско­го. СПб., 1997;

Сти­хо­тво­ре­ния: Че­ты­ре де­ся­ти­ле­тия. М., 2000;

Пя­тая сти­хия: Сти­хи и про­за. М., 2000;

Вол­на и ка­мень: Сти­хи и про­за. СПб., 2003;

В но­вом ве­ке: Сти­хо­тво­ре­ния. М., 2006.