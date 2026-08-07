КУШЕЛЁВ-БЕЗБОРОДКО ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Известный литературный и шахматный меценат, литератор, основатель журнала «Русское слово» и издатель первого в России профильного издания «Шахматный листок». Предположительно – прототип князя Мышкина из романа «Идиот» Ф.М. Достоевского. Камер-юнкер (1855), действительный статский советник (1863).

Семья

Сын государственного контролера А.Г. Кушелева-Безбородко (1800-1855). Унаследовал гигантское состояние сразу двух родовитых фамилий – Кушелевых и Безбородко. Имел младшего брата Николая (1834-1862), также известного мецената, и двух сестер – Варвару (1829-1894; в замужестве Кочубей) и Любовь (1833-1917; в замужестве – Мусина-Пушкина). В 1857 году женился на куртизанке из дворян Л.И. Голубцовой (предпол. 1835-1900; в девичестве – Кроль, по первому браку – Пенхержевская), но в браке детей не имел и поэтому с его смертью род графов Кушелевых-Безбородко пресекся.

Литературная деятельность. «Русское слово»

После окончания Александровского лицея (1850) числился при канцелярии Комитета министров, но особых карьерных амбиций не проявлял, посвятив себя сторонним увлечениям. С юности страдал приступами хореи («пляска святого Вита»), отчего первое время жил затворником. Активно вошел в общественную жизнь лишь после смерти отца и вступления в наследство. В 1856 году вокруг него образовался богемный кружок литераторов («литературных приживальщиков», как окрестила их мемуаристка А.Я. Панаева), где главными лицами были поэты Л.А. Мей, Н.И. Кроль (шурин графа) и другие. Сам плодовитый писатель, Кушелев печатал прозаические произведения в журналах «Пантеон», «Отечественные записки», газете «Молва» (изданы отдельной книгой «Очерки и рассказы Грицко Григоренко» в 1857 году), однако не имел успеха и будто бы даже доплачивал за их публикацию.

Отчасти по этой причине, а также в качестве благотворительной поддержки собратьев по перу из богемного кружка, он осенью 1856 года решает издавать журнал «Русское слово» (первый номер вышел в январе 1859 года), к редакции которого в первое время были привлечены Я.П. Полонский и А.А. Григорьев. Расположением графа пользовались многие известные писатели. За считанные годы на деньги Кушелева были изданы (часть – в качестве приложений к «Русскому слову»): трехтомное собрание сочинений Л.А. Мея (1862— 1863), стихотворения А. Н. Майкова в двух книгах (1858), рассказы Я. П. Полонского (1859), собрание сочинений А.Н. Островского в двух томах (1859), а также рисунки к ним П.М. Боклевского в шести выпусках (1859—1860), повести и рассказы М.Л. Михайлова («В провинции») в двух томах (1860), сочинения И.И. Панаева в четырех томах (1860), «Памятники старинной русской литературы» под редакцией Н.И. Костомарова и А.Н. Пыпина в четырех выпусках (1861-1862). Кроме того, для отдельного издания А.Ф. Писемский хотел продать графу свой роман «Тысяча душ», А.А. Фет – трехтомник сочинений, Л.Н. Толстой – сборник рассказов, но проекты не воплотились в жизнь.

Шахматный меценат

Другим направлением меценатской деятельности Кушелева-Безбородко были шахматы. Страстный (и судя по всему, неплохой) шахматист, он был одним из первых действительных членов Общества любителей шахматной игры, которое было создано в 1853 году по инициативе старшего Кушелева-Безбородко. Граф обеспечивал призовые фонды шахматных турниров, основал «Шахматный листок», первое профильное издание на русском языке (ред. В.М. Михайлов; сначала выходил в качестве приложения к «Русскому слову», а после его приостановления в 1862 году отделился и год просуществовал самостоятельно).

Любитель музыки

Помимо литературы граф питал страсть к музыке, писал под сильным влиянием Даргомыжского романсы и песни на стихи русских и зарубежных поэтов. Нотные записи сочинений Кушелева активно издавали при его жизни М. Бернард, И. Пазовский, после смерти – П. Юргенсон и А. Гутхейль, многие из них исполняются до сих пор. На устраиваемых Кушелевым музыкальных вечерах собирались главные представители русской сцены того времени – от певицы Дарьи Леоновой до виолончелиста Ивана Зейферта, а один раз даже гостил и выступал французский пианист Анри Герц. Граф вообще любил привозить в Россию европейских знаменитостей – по его приглашению в 1859 году приехали писатель Александр Дюма-отец и медиум Даниель Юм, в 1862 году – знаменитый шахматист Игнац фон Колиш.

Благотворитель и общественный деятель

Также стоит отметить, что по наследству от отца Кушелев-Безбородко получил опеку над Нежинским лицеем, основанным его дедом И.А. Безбородко, а также сам основал и стал попечителем женской богадельни на Малой Охте при Императорском человеколюбивом обществе. Кроме этого, он принимал участие в десятках других благотворительных организаций.

В 1860 году фактическим редактором захиревшего «Русского слова» Кушелев приглашает близкого к Герцену журналиста Г.Е. Благосветлова, который быстро превращает журнал в одно из ведущих демократических изданий и вводит графа в радикальные круги. Один из самых родовитых аристократов империи принимает активное участие в общественном движении, примыкая к его демократическом крылу – в 1861 году он в составе делегации литераторов ходатайствует перед правительством за арестованного сотрудника «Современника» М.Л. Михайлова, в 1862 году избирается одним из директоров воссозданного Шахматного клуба (под этой ширмой спрятался клуб общественно-политический), а годом позднее даже жертвует деньги в герценовский «Общий фонд» помощи политэмигрантам.

Последние годы

Однако затем его общественная активность сходит на нет. После приостановления «Русского слова» в мае 1862 года, Кушелев-Безбородко передает все права на издание Благосветлову и снова становится затворником – отчасти из-за роста правительственной реакции, но не в меньшей степени из-за личных проблем. Его легкомысленная супруга жила отдельно во Франции, отказывалась возвращаться в Россию, плодила невероятные долги и даже пожаловалась на скупость мужа самому императору. Кушелев-Безбородко смог полюбовно уладить с ней конфликт только в 1865 году при посредничестве III отделения, выступившего гарантом выполнения соглашения: граф обеспечивает безбедное существование жены, а она никогда не возвращается в Россию. Последним аккордом писательской биографии графа стало издание в 1878 году двухтомника сочинений «Очерки, рассказы и путевые заметки» – уже под собственным именем, без псевдонима «Грицко Григоренко».

В 1970 году литературовед Р.Г. Назиров обосновал гипотезу, что многие детали биографии и внешнего облика Кушелева-Безбородко были использованы Ф.М. Достоевским при написании романа «Идиот» (1868). Совсем недавно стало известно, что граф и графиня стали прототипами главных героев повести Я.П. Полонского «Дорогая елка» (1878).

Кушелев-Безбородко в искусстве :

Достоевский Ф.М. «Идиот» (люб. изд.).

Полонский Я.П. Дорогая елка // Полонский Я.П. На высотах спиритизма. Прибавл. к полн. собр. соч. СПб., 1889. С. 111-177.