КУШАНЫ

Куша́ны ( бактр . Κυþανο, др.-инд. kusāna) — наименование одного из пяти родов племенного союза юэчжи (Guishuang), основавшего на рубеже нашей эры в Центральной Азии и Сев. Индии Кушанское царство . Этнолингвистическая принадлежность К. точно не определена. Их классифицируют или как народ индо-иранского происхождения, или, чаще, как тохарского. Обозначение «К.» не имеет однозначной интерпретации. В исследованиях его рассматривают как этноним, династийное или родовое имя, как имя собственное, а также обозначение религиозной группы.

К. активно осваивали культуру покоренных ими народов: при формировании собственной письменности они заимствовали греческий алфавит, кушанский пантеон также отличался составным характером. В нем были представлены как греческие, иранские, так и индийские божества. Всего на кушанских монетах насчитывается около 30 изображений божеств. Во II в. н. э. кушанские цари покровительствовали буддизму . Буддизм утвердился среди К. еще в ранний период, когда в состав их державы было включено Индо-греческое царство с сильными буддийскими традициями. В кушанский период буддизм распространился в Центральной Азии и далее — на Дальнем Востоке по Великому шелковому пути . Благодаря союзу с Китаем, К. сумели утвердить свое влияние в бассейне р. Тарима. Благодаря К. в Вост. Туркестане получила распространение индийская культура: литература на санскрите, в том числе буддийская, представленная рукописями на брахми , изобразительное искусство.

При К. достигает расцвета изобразительное искусство Гандхары , в скульптуре которой соединились черты средне- и южноазиатской и средиземноморской культур.

Лит. : Центральная Азия в Кушанскую эпоху. Т. I—II. М., 1974; Satya Sharva . Kushana Numismatics. New Delhi, 1985.