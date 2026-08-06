КУРЫШЕВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Родилась 28.01.1975. Окончила исторический факультет МГУ (кафедра истории средних веков) в 1997 г.

Кандидатская диссертация : Этно-демографические процессы в Южной Италии периода средневековья: греческое население XI-XII вв. (Институт всеобщей истории РАН, 2004).

Старший научный сотрудник, учёный секретарь Центра палеографии, кодикологии и дипломатики Института всеобщей истории РАН.

Область интересов : Социально-политическая и культурная история Юж. Италии и Византии.

Сочинения: Византия и Италия: особенности административного устройства норманнского государства в XI веке // Византийское государство в IV-XV вв. Центр и периферия: Доклады XV Всероссийской научной сессии византинистов. Барнаул 28 мая – 4 июня, 1998. Банаул, 1998;

Византия и Италия: особенности средневековых южно-итальянских документов, составленных в среде греческого населения // Сравнительное изучение цивилизаций мира (междисциплинарный подход). ИВИ РАН, 21-22 декабря 1999. М., 2000;

Семьи византийских чиновников в норманнской Италии / Каф. византийской и новогреческой филологии МГУ им. М. В. Ломоносова. М., 2000.;

Опыт библиографии печатных тр. Александра Петровича Каждана // Мир Александра Каждана. СПб., 2003.; Византийские владения в Юж. Италии // Православная энциклопедия. Т. 8. М., 2004.