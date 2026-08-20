КУРУМЧИНСКАЯ КУЛЬТУРА

КУРУМЧИНСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура V-XIV веков на побережье Байкала и в бассейнах верхнего течения рек Ангара, Лена, нижнего течения рек Баргузин, Селенга, Иркут.

Вы­де­ле­на Б. Э. Пет­ри по­сле рас­ко­пок в 1912 году как куль­ту­ра «ку­рум­чин­ских куз­не­цов» (от «ку­рум­чин­ский» - название бу­рят­ско­го ро­да, про­жи­ваю­ще­го в до­ли­не реки Му­рин, при­то­ка Ан­га­ры).

Го­ро­ди­ща двух ти­пов - ук­ре­п­лён­ные ка­мен­ны­ми сте­на­ми и зем­ля­ны­ми ва­ла­ми; се­ли­ща. Жи­ли­ща - по­лу­зем­лян­ки со сте­на­ми, об­ма­зан­ны­ми гли­ной, стол­ба­ми для под­дер­жа­ния кров­ли, ко­то­рая по­кры­ва­лась бе­ре­стой и ко­рой лист­вен­ни­цы. Мо­ги­лы под ка­мен­ны­ми на­сы­пя­ми и грун­то­вые рас­по­ло­же­ны на раз­ных клад­би­щах; за­хо­ро­не­ние про­из­во­ди­лось в ка­мен­ном ящи­ке или яме (в них мог по­ме­щать­ся гроб или ко­ло­да), не­ред­ко под дву­скат­ны­ми де­ре­вян­ны­ми или по­кры­ты­ми ка­мы­шом кры­ша­ми; по­гре­бён­ные ле­жат скор­чен­но на пра­вом бо­ку, го­ло­вой пре­им. ори­ен­ти­ро­ва­ны на се­ве­ро-вос­ток. Ря­дом с мо­гиль­ни­ка­ми , ча­ще от­дель­но, на­хо­дят­ся от 1 до 100 по­ми­наль­ных со­ору­же­ний - пря­мо­уголь­ных ог­ра­док, кам­ни ко­то­рых на­кло­не­ны к цен­тру.

С курумчинской культурой свя­за­ны пет­рог­ли­фы , про­тёр­тые кам­нем или на­не­сён­ные тон­ки­ми штри­ха­ми: ло­ша­ди, верб­лю­ды, пти­цы, сце­ны охо­ты, ком­по­зи­ции, изо­б­ра­жаю­щие мас­штаб­ные пе­ре­се­ле­ния, ари­сто­кра­тов, гар­цую­щих на по­ро­ди­стых ко­нях со зна­мё­на­ми в ру­ках, есть сце­на тяг­ло­вой па­хо­ты и другое. Ке­ра­ми­ка пред­став­ле­на ба­ноч­ны­ми плос­ко­дон­ны­ми со­су­да­ми с на­леп­ны­ми рас­се­чён­ны­ми ва­ли­ка­ми и про­чер­чен­ны­ми ароч­ны­ми и зиг­за­го­об­раз­ны­ми ли­ния­ми. Сре­ди на­хо­док на по­се­ле­ни­ях - чу­гун­ные сош­ни­ки; же­лез­ные сер­пы, мо­ты­ги; ка­мен­ные жер­но­ва. Ряд ук­ра­ше­ний (ви­соч­ные под­вес­ки и серь­ги, ук­ра­шен­ные спи­раль­ным ор­на­мен­том) и куль­то­вые пред­ме­ты (например, шес­ти­бу­бен­цо­вые под­вес­ки; рис.) дол­го со­хра­ня­ли ар­ха­ич­ные чер­ты; ана­ло­гич­ные ве­щи из­вест­ны на тер­ри­то­рии Мань­чжу­рии , где увя­зы­ва­ют­ся с куль­ту­рой сянь­би. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - по­лу­осед­лое ско­то­вод­ст­во и зем­ле­де­лие (рожь, пше­ни­ца, яч­мень, ко­но­п­ля).

Фор­ми­ро­ва­ние курумчинской культуры про­ис­хо­ди­ло на ме­ст­ной ос­но­ве, вос­хо­дя­щей к куль­ту­ре, свя­зан­ной с хун­ну. Но­си­те­ли курумчинской культуры со­от­но­сят­ся с на­ро­дом гу­ли­гань кит. ис­точ­ни­ков эпо­хи Тан; ку­ры­ка­на­ми, упо­ми­нае­мы­ми в ор­хо­но-ени­сей­ских над­пи­сях; ку­ри (фу­ри) ара­боя­зыч­ных ав­то­ров; ку­ли китайской хро­ни­ки ди­на­стии Юань (жи­ли в ок­ру­ге Ан­гко­ла, по-ви­ди­мо­му на­зван­но­му по реки Ан­га­ра). Су­дя по все­му, это мон­го­ло­языч­ный на­род хо­ри, уча­ст­во­вав­ший в эт­но­ге­не­зе бу­рят и час­ти яку­тов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)