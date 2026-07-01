КУРУ
КУРУ - город в Гвиане, округ Кайенна.
Население 28,4 тысячи человек (2009 год), 4-й по числу жителей город Гвианы. Расположен на побережье Атлантического океана, на левом берегу реки Куру. Через Куру проходит автодорога Кайенна - Сен-Лоран- дю-Марони.
Основан в начале XVIII века предположительно иезуитами. В 1763 году французское правительство переселило в Куру несколько тысяч эмигрантов, большинство из которых погибло. В середине XIX - середине XX веков место ссылки уголовных и политических преступников.
Развитие города началось в конце 1960-х годов в связи со строительством близ Куру Гвианского космического центра (космодром Куру; в начале XXI века обеспечивает свыше 25% ВВП Гвианы; осуществляются запуски ракет «Ариан»). Туризм, в том числе познавательный (наблюдение за запуском ракет, посещение Музея космоса), спортивно-оздоровительный (путешествия по реке Куру, на острова Салю близ Куру и другие).