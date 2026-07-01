КУРУ

КУРУ - город в Гвиане , округ Кайенна.

Население 28,4 тысячи человек (2009 год), 4-й по чис­лу жи­те­лей го­род Гвиа­ны. Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Ат­лан­ти­че­ско­го океана, на ле­вом бе­ре­гу реки Ку­ру. Че­рез Куру про­хо­дит ав­то­до­ро­га Кай­ен­на - Сен-Ло­ран- дю-Ма­ро­ни.

Ос­но­ван в начале XVIII века пред­по­ло­жи­тель­но ие­зуи­та­ми. В 1763 году французское пра­ви­тель­ст­во пе­ре­се­ли­ло в Куру несколько ты­сяч эмиг­ран­тов, боль­шин­ст­во из ко­то­рых по­гиб­ло. В середине XIX - середине XX веков ме­сто ссыл­ки уго­лов­ных и по­ли­тических пре­ступ­ни­ков.

Раз­ви­тие го­ро­да на­ча­лось в конце 1960-х годов в свя­зи со строи­тель­ст­вом близ Куру Гви­ан­ско­го кос­мического цен­тра (кос­мо­дром Ку­ру; в начале XXI века обес­пе­чи­ва­ет свыше 25% ВВП Гвиа­ны; осу­ще­ст­в­ля­ют­ся за­пус­ки ра­кет «Ари­ан»). Ту­ризм, в том числе по­зна­ва­тель­ный (на­блю­де­ние за за­пус­ком ра­кет, по­се­ще­ние Му­зея кос­мо­са), спор­тив­но-оз­до­ро­ви­тель­ный (пу­те­ше­ст­вия по реке Ку­ру, на острова Са­лю близ Куру и другие).

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