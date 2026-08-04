КУРСКИЙ МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ

Курский государственный областной музей археологии создан в 1991 году как филиал Курского областного краеведческого музея. 12 августа 1993 года преобразован в государственный областной музей (считается датой основания музея).

До 1993 года музей располагался в здании Нижне-Троицкой церкви, занимая её первый этаж. Первым директором музея стал Николай Алексеевич Тихомиров, а с 1994 года коллектив возглавил Геннадий Юрьевич Стародубцев. В июне 2011 года проект Курского государственного областного музея археологии «Золото гуннов » стал победителем VIII Грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», проводимого Благотворительным фондом В. Потанина при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и оперативном управлении Ассоциации менеджеров культуры. В настоящее время музей располагается в единственном в Курске сохранившемся светском здании середины XVIII века, построенном в архитектурном стиле Московской Руси XVI-XVIII веков, - доме купца Хлопонина (так называемых «палатах Ромодановских»). Постоянная экспозиция музея занимает семь залов, посвященных различным периодам истории Курского края от каменного века до эпохи развитого средневековья. В фондах музея хранятся: орудия труда, керамика, женские украшения, скульптуры, оружие и предметы воинского снаряжения, хозяйственная и бытовая утварь, монеты. В дополнение к коллекции имеется большое количество фотографий и чертежей, сделанных в результате полевой фиксации находок.

Иллюстрация:

Курский государственный областной музей археологии.