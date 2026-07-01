КУРСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
КУРСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ - музейное собрание в Курске.
Создана в 1935 году по инициативе художников А. М. Зубова и П. К. Лихина (первый директор галереи) на основе коллекций курских помещиков (князей Барятинских; Ребиндеров; Г. Е. Шварца; графов Нелидовых и других), а также работ, переданных из Курского государственного областного краеведческого музея и ряда районных музеев.
Первая экспозиция музея находилась в здании Сергиево-Казанского собора; с 1946 года - в бывшем особняке купца И. В. Пузанова. В собрании музея - иконопись XVI-XIX века, русское искуство XVIII-XX веков (В. Л. Боровиковский, В. А. Тропинин, П. А. Федотов, И. Е. Репин, В. Д. Поленов, И. И. Левитан, Б. М. Кустодиев, З. Е. Серебрякова, Р. Р. Фальк, К. С. Петров-Водкин и другие), также западно-европейская живопись XVII-XIX веков, изделия русских и западно-европейских фарфоровых заводов XVIII-XIX веков, современный фарфор, художественные лаки, кружево, народная игрушка и другое.
Музей коллекционирует работы художников, связанных с Курском (В. Г. Шварца, К. А.Трутовского, Е. М. Чепцова, К. Н. Истомина); в нём хранится около 800 произведений А. А. Дейнеки, имя которого Курская областная картинная галерея носит с 1969 года. Филиал - Дом-музей Е. М. Чепцова в поселке Медвенка (создан в 1982 году).