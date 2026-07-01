КУРСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

КУРСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ - музейное собрание в Курске .

Соз­да­на в 1935 году по ини­циа­ти­ве ху­дож­ни­ков А. М. Зу­бо­ва и П. К. Ли­хи­на (пер­вый ди­рек­тор га­ле­реи) на ос­но­ве кол­лек­ций кур­ских по­ме­щи­ков (кня­зей Ба­ря­тин­ских; Ре­бин­де­ров; Г. Е. Швар­ца; гра­фов Не­ли­до­вых и других), а так­же ра­бот, пе­ре­дан­ных из Кур­ско­го государственного об­ла­ст­но­го крае­ведческого му­зея и ря­да рай­он­ных му­зе­ев.

Пер­вая экс­по­зи­ция му­зея на­хо­ди­лась в зда­нии Сер­гие­во-Ка­зан­ско­го со­бо­ра; с 1946 года - в бывшем особ­ня­ке куп­ца И. В. Пу­за­но­ва. В со­б­ра­нии му­зея - ико­но­пись XVI-XIX века, русское искуство XVIII-XX веков (В. Л. Бо­ро­ви­ков­ский, В. А. Тро­пи­нин, П. А. Фе­до­тов, И. Е. Ре­пин, В. Д. По­ле­нов, И. И. Ле­ви­тан , Б. М. Кус­то­ди­ев, З. Е. Се­реб­ря­ко­ва, Р. Р. Фальк, К. С. Пет­ров-Вод­кин и другие), так­же западно-ев­ропейская жи­во­пись XVII-XIX веков, из­де­лия русских и западно-ев­ропейских фар­фо­ро­вых за­во­дов XVIII-XIX веков, современный фар­фор, ху­дожественные ла­ки, кру­же­во, народная иг­руш­ка и другое.

Му­зей кол­лек­цио­ни­ру­ет ра­бо­ты ху­дож­ни­ков, свя­зан­ных с Кур­ском (В. Г. Швар­ца, К. А.Тру­тов­ско­го, Е. М. Чеп­цо­ва, К. Н. Ис­то­ми­на); в нём хра­нит­ся около 800 про­из­ве­де­ний А. А. Дей­не­ки , имя ко­то­ро­го Курская областная картинная галерея но­сит с 1969 года. Фи­ли­ал - Дом-му­зей Е. М. Чеп­цо­ва в поселке Мед­вен­ка (соз­дан в 1982 году).

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