КУРМЫШ

КУРМЫШ - село в Пильнинском районе Нижегородской области .

Население около 1,5 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­же­но на ле­вом бе­ре­гу река Су­ра, при впа­де­нии в неё реки Кур­мышка.

Го­род Кур­мыш ос­но­ван го­ро­дец­ким князем Бо­ри­сом Кон­стан­ти­но­ви­чем в 1372 году для за­щи­ты от на­бе­гов морд­вы, че­ре­ми­сов и та­тар. При слия­нии Кур­мыш­ки и Су­ры на мы­су по­строе­на де­ревянная кре­пость с пе­ри­мет­ром стен около 1,3 километров (по опи­са­нию 1623-1626 годов - 7-ба­шен­ная с во­е­вод­ским дво­ром и Ус­пен­ским со­бо­ром). В 1445 году из Курмыша от­пу­щен за вы­куп взя­тый в плен ха­ном Улуг-Му­хам­ме­дом великий князь мо­с­ков­ский Ва­си­лий II Ва­силь­е­вич Тём­ный. Не позд­нее середины XVI века на по­са­де об­ра­зо­ва­ны 2 уп­разд­нён­ных в 1764 год у мо­на­сты­ря: муж­ской Ро­ж­де­ст­во-Бо­го­ро­диц­кий (упо­ми­на­ет­ся в 1584 году, в 1680 году при­пи­сан к Вос­кре­сен­ско­му Но­во­ие­ру­са­лим­ско­му монастырю) и жен­ский Тро­иц­кий. В XVI - 1-й половине XVII веков в Курмыше пе­ре­се­ля­лись та­та­ры из Ка­до­ма, из Ар­за­мас­ско­го уез­да. В середине XVI века в свя­зи с ли­к­ви­да­ци­ей Ка­зан­ско­го хан­ст­ва (1552 год ) и ос­но­ва­ни­ем кре­по­сти Ала­тырь (1552 год) Курмыш стал те­рять кре­по­ст­ное зна­че­ние. В 1648 году при во­е­во­де Б. М. Хит­ро­во бо­лее 430 «не­вёр­стан­ных» (не имею­щих зе­мель­ных на­де­лов) кур­мыш­ских мурз и та­тар пе­ресе­ле­но в но­вый город Кор­сунь на строи­тель­ст­во Сим­бир­ской за­сеч­ной чер­ты. Жи­те­ли го­ро­да под­дер­жа­ли Ра­зи­на вос­ста­ние 1670-1671 года, в 1670 году от­кры­ли вос­став­шим во­ро­та. Уезд­ный го­род Ка­зан­ской губернии (1708-1714 годы, 1717-1719 годы, 1779-1780 годы), Ни­же­го­род­ской губернии (1714-1717 годы, 1719-1779 годы, 1922-1923 годы), Сим­бир­ской губернии (1780-1922 годы; до 1796 года Сим­бир­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). В 1745 году сго­ре­ла кре­пость. В 1774 году во вре­мя Пу­га­чёва вос­ста­ния 1773-1775 годов ра­зо­рён вос­став­ши­ми. В январе 1918 года ус­та­нов­ле­на советская власть. 2-6 сентября 1918 года в Курмыше про­ис­хо­дил ан­ти­со­вет­ский мя­теж. С 6 июля 1925 года се­ло.

В конце XVIII века соз­да­на современная ре­гу­ляр­ная пла­ни­ров­ка. Со­хра­ни­лись: фраг­мен­ты ва­лов средневековой кре­по­сти, по­стро­ен­ная в фор­мах на­рыш­кин­ско­го ба­рок­ко с 2 вось­ме­ри­ка­ми и ярус­ной ко­ло­коль­ней По­кров­ская церковь (1745 год; ря­дом - ча­сов­ня конца XIX - начала XX веков), Ро­ж­де­ст­вен­ская церковь (1749 или 1774 годы), цер­ковь в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» (Святого Ти­хо­на За­дон­ско­го; 1780 или 1755 год); ком­плекс уезд­ной по­ли­цей­ской упра­вы (1825 год), усадь­ба Тор­по­ру­до­вых (XIX век), усадь­ба Ши­пи­ло­ва (глав­ный дом середины XIX века при­ве­зён из села Борт­сур­ма­ны, фли­гель - начало XX века), ма­га­зин куп­ца Най­мар­ка, зда­ния уезд­но­го Дво­рян­ско­го со­б­ра­ния, выс­ше­го на­чаль­но­го училища, зем­ской боль­ни­цы, зем­ской упра­вы, кор­пу­са тор­го­вых ла­вок (все - конца XIX - начала XX веков); по­жар­ная ка­лан­ча (1919 год), жи­лая за­строй­ка XIX - начала XX веков.

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