КУРМЫШ
КУРМЫШ - село в Пильнинском районе Нижегородской области.
Население около 1,5 тысяч человек (2008 год). Расположено на левом берегу река Сура, при впадении в неё реки Курмышка.
Город Курмыш основан городецким князем Борисом Константиновичем в 1372 году для защиты от набегов мордвы, черемисов и татар. При слиянии Курмышки и Суры на мысу построена деревянная крепость с периметром стен около 1,3 километров (по описанию 1623-1626 годов - 7-башенная с воеводским двором и Успенским собором). В 1445 году из Курмыша отпущен за выкуп взятый в плен ханом Улуг-Мухаммедом великий князь московский Василий II Васильевич Тёмный. Не позднее середины XVI века на посаде образованы 2 упразднённых в 1764 год у монастыря: мужской Рождество-Богородицкий (упоминается в 1584 году, в 1680 году приписан к Воскресенскому Новоиерусалимскому монастырю) и женский Троицкий. В XVI - 1-й половине XVII веков в Курмыше переселялись татары из Кадома, из Арзамасского уезда. В середине XVI века в связи с ликвидацией Казанского ханства (1552 год)и основанием крепости Алатырь (1552 год) Курмыш стал терять крепостное значение. В 1648 году при воеводе Б. М. Хитрово более 430 «невёрстанных» (не имеющих земельных наделов) курмышских мурз и татар переселено в новый город Корсунь на строительство Симбирской засечной черты. Жители города поддержали Разина восстание 1670-1671 года, в 1670 году открыли восставшим ворота. Уездный город Казанской губернии (1708-1714 годы, 1717-1719 годы, 1779-1780 годы), Нижегородской губернии (1714-1717 годы, 1719-1779 годы, 1922-1923 годы), Симбирской губернии (1780-1922 годы; до 1796 года Симбирское наместничество). В 1745 году сгорела крепость. В 1774 году во время Пугачёва восстания 1773-1775 годов разорён восставшими. В январе 1918 года установлена советская власть. 2-6 сентября 1918 года в Курмыше происходил антисоветский мятеж. С 6 июля 1925 года село.
В конце XVIII века создана современная регулярная планировка. Сохранились: фрагменты валов средневековой крепости, построенная в формах нарышкинского барокко с 2 восьмериками и ярусной колокольней Покровская церковь (1745 год; рядом - часовня конца XIX - начала XX веков), Рождественская церковь (1749 или 1774 годы), церковь в честь Казанской иконы Божией Матери типа «восьмерик на четверике» (Святого Тихона Задонского; 1780 или 1755 год); комплекс уездной полицейской управы (1825 год), усадьба Торпорудовых (XIX век), усадьба Шипилова (главный дом середины XIX века привезён из села Бортсурманы, флигель - начало XX века), магазин купца Наймарка, здания уездного Дворянского собрания, высшего начального училища, земской больницы, земской управы, корпуса торговых лавок (все - конца XIX - начала XX веков); пожарная каланча (1919 год), жилая застройка XIX - начала XX веков.