КУРЛЯНДСКОЕ ГЕРЦОГСТВО
Ленное владение в Прибалтике.
Вассал польск. короля Сигизмунда II Августа (1561–1569), Речи Посполитой (1569–1795). Столица c 1642 – Митава (ныне Елгава); до этого адм. центрами К. г. являлись разл. резиденции герцогов. Территория К. г. окончательно оформилась после швед.-польских войн 1600–29; занимала юго-зап. часть совр. Латвии к югу от р. Даугава (Зап. Двина). На севере К. г. граничило с Лифляндией, на юге – с Вел. кн-вом Литовским (ВКЛ). Пл. ок. 26 тыс. км2. Нас. К. г. в 17 в. – ок. 135 тыс. чел.; ок. 90% нас. составляли крепостные крестьяне (из них более 80% – латыши), гл. занятиями которых являлись земледелие (произ-во зерна и льна) и скотоводство. Гор. купечество К. г. активно участвовало в торговле на Балтике, поддерживая связи с городами Ганзы. Крупнейшие города К. г.: Виндава, Газенпот, Гольдинген. Дворянство составляло ок. 0,5% нас. Осн. религии – лютеранство и католичество (в 1617 уравнены в правах).
К. г. возникло в результате распада Ливонского ордена во время Ливонской войны 1558–83. Последний вел. магистр Ливонского ордена, ставший первым правителем К. г., Готхард Кетлер подписал 28.11.1561 т. н. 2-е Виленское соглашение, согласно которому курляндские герцоги становились ленниками польск. короля (на сейме 1589 было решено, что после прекращения династии Кетлеров К. г. окончательно объединится с Речью Посполитой). Гл. обязанностью курляндских герцогов по отношению к польск. королю являлось их участие в его походах, которые проходили по территории К. г. Решающую роль в сближении К. г. и Польско-Литовского гос-ва сыграла привлекательность для местного нем. дворянства (рыцарства) сословных привилегий польск. шляхты и польск. политич. порядков. Местное дворянство, оказывавшее значит. влияние на политич. жизнь К. г., составляли потомки ливонских рыцарей. В 1561–66 под личным управлением Г. Кетлера находилось также Задвинское герцогство, в связи с чем его резиденция располагалась в Риге. В нач. 1560-х гг. в К. г. были введены привилегии Сигизмунда II Августа, в соответствии с которыми подтверждались все прежние права и вольности местного дворянства, а также вводились новые по образцу тех, которыми пользовалась польск. шляхта. Обязанностью дворянства являлся сбор 200 вооруж. всадников в войско польск. короля (с сер. 17 в. заменено на денежные выплаты). С 1563 в К. г. регулярно созывался ландтаг, который рассматривал гл. обр. вопросы налоговой политики и землевладения, а также права дворянства. Первоначально в ландтагах, в соответствии с традициями Ливонского ордена, наряду с рыцарством участвовали представители Церкви и городов (на рубеже 16–17 вв. участие в ландтагах стало сословной привилегией дворянства).
После смерти герцога Г. Кетлера (1587) в К. г. разгорелась борьба между его сыновьями Фридрихом и Вильгельмом, с одной стороны, и дворянством – с другой. Предметом борьбы был дальнейший путь развития К. г. (абсолютная монархия или сословное государство). Причиной борьбы стало завещание Кетлера, согласно которому сыновья после его смерти должны были совм. править К. г. В результате в 1596 между ними был заключён договор (утверждён королём Сигизмундом III в 1598) о разделе К. г. на два государства: собственно К. г. под властью Вильгельма (с центром в Гольдингене) и герцогство Земгалия под властью Фридриха (с центром в Митаве). Стремление Вильгельма стать абсолютным монархом привело к обострению борьбы с дворянством, которое обратилось для решения спорных вопросов к Сигизмунду III. В К. г. была направлена королевская комиссия, результатом деятельности которой стало низложение Вильгельма в 1616 и присоединение в 1618 его владений к владениям герцога Фридриха (ум. в 1642). В марте 1617 принятием осн. закона (Курляндских статутов) утверждено новое гос. устройство К. г. Власть герцога стала номинальной, все решения он принимал в согласии с 4 высшими советниками: ланд-гофмейстером, канцлером, бургграфом и ландмаршалом, которые совм. с двумя докторами права образовывали герцогский суд. Кроме того, власть герцога ограничивали гл. начальники областей (обергауптманы). Тогда же курляндское дворянство добилось создания особой постоянной комиссии («Рыцарской скамьи») для составления матрикула родов курляндского дворянства (119 фамилий к 1642), что завершило формирование его корпоративной организации. Решение внутр. проблем К. г. Сигизмундом III привело к возрастанию роли короля Речи Посполитой в жизни Курляндского герцогства.
Сын Фридриха – Якоб (1642–81/82) проводил политику, направленную на укрепление позиций К. г. в балт. регионе и достижение его независимости. Поступления в казну обеспечивались исключительно за счёт герцогских имений (ок. 1/3 земель К. г.), тогда как дворянство освобождалось от налогов. В этой ситуации Якоб, используя благоприятную конъюнктуру на внешних рынках (высокие цены на хлеб и древесину), занимался строительством торгового флота, мануфактур, поощрял внешнюю торговлю, проводил политику меркантилизма. При нём были обустроены новые торговые гавани на побережье Балтийского м.; основаны колонии: в 1651 в устье р. Гамбия (до 1661; ныне – в составе Республики Гамбия в Зап. Африке) и в 1654 – на о. Тобаго (до 1690; ныне – в составе Тринидада и Тобаго). Попытка Якоба создать постоянное герцогское войско натолкнулась на сопротивление дворянства и окончилась неудачей. На внешнеполитич. арене Якоб проводил политику лавирования между Речью Посполитой, Россией и Швецией, поддерживая при этом тесные связи с Бранденбургом и Гессен-Касселем. В 1654 Якоб получил титул имперского князя, а К. г. присоединилось к Священной Рим. империи. Тем не менее в годы Северной войны 1655–60 К. г. оказалось в сфере влияния Швеции, а сам герцог Якоб находился в швед. плену в Ивангороде (1658–60). После восстановления К. г. по Оливскому миру 1660 Якоб и его наследник Фридрих Казимир (1682–98) проводили сходную политику, направленную на восстановление экономики К. г. Отсутствие в герцогстве собств. вооруж. сил и адм. аппарата заставляло многих дворян поступать на службу за границей, в странах Сев. Европы и в России (в 18 в. высших чинов воен. и гражд. иерархии России достигли представители курляндских родов – Бреверны, Кайзерлинги, Корфы, Менгдены и др.). Поскольку в К. г. собств. системы высшего образования не было, дворяне получали образование за границей (чаще всего в Кёнигсбергском ун-те).
В годы Северной войны 1700-21 на территории К. г. велись воен. действия между Россией и Швецией. Тогда же предпринимались попытки дипломатич. средствами усилить влияние России в К. г.: в 1710 подписан договор о свадьбе племянницы Петра I, будущей имп. Анны Ивановны, с герцогом Фридрихом Вильгельмом (правил в 1698–1711). Договор носил междинастич. характер (поэтому не потребовалось его утверждение польск. королём и сеймом), но при этом создавал основу для особых отношений между герцогской династией и Россией. Отчасти данный договор ставил герцогов в зависимость от России, т. к. по его условиям осуществлялся выкуп заложенных герцогских имений за счёт части приданого Анны Ивановны.
После окончания Сев. войны 1700–21 экономич. и политич. зависимость курляндских герцогов от России, связи курляндского дворянства с рос. двором, присутствие в самом К. г. и на его границах рос. войск обусловили решающее влияние России на судьбу герцогства. Начиная с 1720-х гг. курляндский престол стал объектом интриг в борьбе соседних государств за политич. влияние в Вост. Европе. Правившие в Речи Посполитой короли из саксонской династии Веттинов стремились сохранить К. г. в составе Речи Посполитой и передать герцогский престол одному из саксонских принцев, чтобы в дальнейшем использовать статус наследств. правителей К. г. для усиления своей власти в Польше. Рос. власти также стремились сохранить К. г. в сфере собств. влияния. Среди претендентов на курляндский престол были Мориц Саксонский и А. Д. Меншиков.
После смерти в 1737 герцога Фердинанда (правил в 1711–37; дядя герцога Фридриха Вильгельма) династия Кетлеров пресеклась. Под давлением России новым герцогом в 1737 избран Э. И. Бирон. Отсутствие герцога в Митаве (Бирон всё время пребывал в С.-Петербурге), а затем его ссылка после прихода к власти Анны Леопольдовны (1740) давали формальное основание его противникам в К. г. и при польск. дворе требовать избрания нового герцога. Долгое время рос. правительство игнорировало эти требования. Только во время Семилетней войны 1756-63 в связи с планами С.-Петербурга присоединить К. г. к России (в обмен на передачу саксонской правящей династии завоёванной Вост. Пруссии) имп. Елизавета Петровна дала согласие на избрание в 1758 курляндским герцогом сына польск. короля Августа III – саксонского принца Карла Христиана.
Выход России из Семилетней войны 1756–63 и кардинальное изменение внешнеполитич. курса страны после смерти имп. Елизаветы Петровны и дворцового переворота 1762 сказались и на истории К. г. Э. И. Бирон был возвращён из ссылки, и имп. Екатерина II потребовала его восстановления на курляндском престоле. Дворянство герцогства разделилось на сторонников Бирона и приверженцев принца Карла Христиана. В 1762 в К. г. были введены рос. войска, а сам Бирон прибыл в Митаву. Сейм Речи Посполитой 1764 признал законность восстановления его статуса как герцога курляндского. В период Барской конфедерации 1768-72 в Речи Посполитой рос. правительство опасалось, что раскол в среде курляндского дворянства и крестьянское восстание в К. г. усугубят кризис, и настояло на отречении Бирона от престола в пользу его сына Петра.
Правление П. Бирона (1769–95) совпало с оживлением экономич. и культурной жизни: в 1770–80-е гг. в К. г. получили распространение идеи Просвещения, было открыто первое в стране науч.-просветит. учреждение – Петровская академия (Academia Petrina). После того как на территорию К. г. стало распространяться Польское восстание 1794, ландтаг призвал Екатерину II защитить К. г., и при помощи рос. войск повстанцы были разбиты. 7(18).3.1795 ландтаг ликвидировал вассальную зависимость К. г. от Речи Посполитой и добровольно присоединил его к Рос. империи без всяких условий. Герцог П. Бирон 17(28).3.1795 отрёкся от престола, в том же году в связи с 3-м разделом Речи Посполитой (см. Разделы Речи Посполитой) в Курляндии ликвидированы монархия и её сословные учреждения, а территория быв. К. г. присоединена к Рос. империи, составив в ней Курляндскую губернию.
Авторы статьи: Б. В. Носов, С. В. Полехов.