КУРЛЯНДСКОЕ ГЕРЦОГСТВО

Ленное владение в Прибалтике.

Вас­сал польск. ко­ро­ля Си­гиз­мун­да II Ав­гу­ста (1561–1569), Ре­чи По­спо­ли­той (1569–1795). Сто­ли­ца c 1642 – Ми­та­ва (ны­не Ел­га­ва); до это­го адм. це­нт­ра­ми К. г. яв­ля­лись разл. ре­зи­ден­ции гер­цо­гов. Тер­ри­то­рия К. г. окон­ча­тель­но офор­ми­лась по­сле швед.-поль­ских войн 1600–29; за­ни­ма­ла юго-зап. часть совр. Лат­вии к югу от р. Дау­га­ва (Зап. Дви­на). На се­ве­ре К. г. гра­ни­чи­ло с Лиф­лян­ди­ей, на юге – с Вел. кн-вом Ли­тов­ским (ВКЛ). Пл. ок. 26 тыс. км2. Нас. К. г. в 17 в. – ок. 135 тыс. чел.; ок. 90% нас. со­став­ля­ли кре­по­ст­ные кре­сть­я­не (из них бо­лее 80% – ла­ты­ши), гл. за­ня­тия­ми ко­то­рых яв­ля­лись зем­ле­де­лие (про­из-во зер­на и льна) и ско­то­вод­ст­во. Гор. ку­пе­че­ст­во К. г. ак­тив­но уча­ст­во­ва­ло в тор­гов­ле на Бал­ти­ке, под­дер­жи­вая свя­зи с го­ро­да­ми Ган­зы. Круп­ней­шие го­ро­да К. г.: Вин­да­ва, Га­зен­пот, Голь­дин­ген. Дво­рян­ст­во со­став­ля­ло ок. 0,5% нас. Осн. ре­ли­гии – лю­те­ран­ст­во и ка­то­ли­че­ст­во (в 1617 урав­не­ны в пра­вах).

К. г. воз­ник­ло в ре­зуль­та­те рас­па­да Ли­вон­ско­го ор­де­на во вре­мя Ли­вон­ской вой­ны 1558–83. По­след­ний вел. ма­гистр Ли­вон­ско­го ор­де­на, став­ший пер­вым пра­ви­те­лем К. г., Гот­хард Кет­лер под­пи­сал 28.11.1561 т. н. 2-е Ви­лен­ское со­гла­ше­ние, со­глас­но ко­то­ро­му кур­лянд­ские гер­цо­ги ста­но­ви­лись лен­ни­ка­ми польск. ко­ро­ля (на сей­ме 1589 бы­ло ре­ше­но, что по­сле пре­кра­ще­ния ди­на­стии Кет­ле­ров К. г. окон­ча­тель­но объ­е­ди­нит­ся с Ре­чью По­спо­ли­той). Гл. обя­зан­но­стью кур­лянд­ских гер­цо­гов по от­но­ше­нию к польск. ко­ро­лю яв­ля­лось их уча­стие в его по­хо­дах, ко­то­рые про­хо­ди­ли по тер­ри­то­рии К. г. Ре­шаю­щую роль в сбли­же­нии К. г. и Поль­ско-Ли­тов­ско­го гос-ва сыг­ра­ла при­вле­ка­тель­ность для ме­ст­но­го нем. дво­рян­ст­ва (ры­цар­ст­ва) со­слов­ных при­ви­ле­гий польск. шлях­ты и польск. по­ли­тич. по­ряд­ков. Ме­ст­ное дво­рян­ст­во, ока­зы­вав­шее зна­чит. влия­ние на по­ли­тич. жизнь К. г., со­став­ля­ли по­том­ки ли­вон­ских ры­ца­рей. В 1561–66 под лич­ным уп­рав­ле­ни­ем Г. Кет­ле­ра на­хо­ди­лось так­же За­двин­ское гер­цог­ст­во, в свя­зи с чем его ре­зи­ден­ция рас­по­ла­га­лась в Ри­ге. В нач. 1560-х гг. в К. г. бы­ли вве­де­ны при­ви­ле­гии Си­гиз­мун­да II Ав­гу­ста, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­ры­ми под­твер­жда­лись все преж­ние пра­ва и воль­но­сти ме­ст­но­го дво­рян­ст­ва, а так­же вво­ди­лись но­вые по об­раз­цу тех, ко­то­ры­ми поль­зо­ва­лась польск. шлях­та. Обя­зан­но­стью дво­рян­ст­ва яв­лял­ся сбор 200 воо­руж. всад­ни­ков в вой­ско польск. ко­ро­ля (с сер. 17 в. за­ме­не­но на де­неж­ные вы­пла­ты). С 1563 в К. г. ре­гу­ляр­но со­зы­вал­ся ланд­таг, ко­то­рый рас­смат­ри­вал гл. обр. во­про­сы на­ло­го­вой по­ли­ти­ки и зем­ле­вла­де­ния, а так­же пра­ва дво­рян­ст­ва. Пер­во­на­чаль­но в ланд­та­гах, в со­от­вет­ст­вии с тра­ди­ция­ми Ли­вон­ско­го ор­де­на, на­ря­ду с ры­цар­ст­вом уча­ст­во­ва­ли пред­ста­ви­те­ли Церк­ви и го­ро­дов (на ру­бе­же 16–17 вв. уча­стие в ланд­та­гах ста­ло со­слов­ной при­ви­ле­ги­ей дво­рян­ст­ва).

По­сле смер­ти гер­цо­га Г. Кет­ле­ра (1587) в К. г. раз­го­ре­лась борь­ба ме­ж­ду его сы­новь­я­ми Фрид­ри­хом и Виль­гель­мом, с од­ной сто­ро­ны, и дво­рян­ст­вом – с дру­гой. Пред­ме­том борь­бы был даль­ней­ший путь раз­ви­тия К. г. (аб­со­лют­ная мо­нар­хия или со­слов­ное го­су­дар­ст­во). При­чи­ной борь­бы ста­ло за­ве­ща­ние Кет­ле­ра, со­глас­но ко­то­ро­му сы­но­вья по­сле его смер­ти долж­ны бы­ли совм. пра­вить К. г. В ре­зуль­та­те в 1596 ме­ж­ду ни­ми был за­клю­чён до­го­вор (ут­вер­ждён ко­ро­лём Си­гиз­мун­дом III в 1598) о раз­де­ле К. г. на два го­су­дар­ст­ва: соб­ст­вен­но К. г. под вла­стью Виль­гель­ма (с цент­ром в Голь­дин­ге­не) и гер­цог­ст­во Зем­га­лия под вла­стью Фри­д­ри­ха (с цент­ром в Ми­та­ве). Стрем­ле­ние Виль­гель­ма стать аб­со­лют­ным мо­нар­хом при­ве­ло к обо­ст­ре­нию борь­бы с дво­рян­ст­вом, ко­то­рое об­ра­ти­лось для ре­ше­ния спор­ных во­про­сов к Си­гиз­мун­ду III. В К. г. бы­ла на­прав­ле­на ко­ро­лев­ская ко­мис­сия, ре­зуль­та­том дея­тель­но­сти ко­то­рой ста­ло низ­ло­же­ние Виль­гель­ма в 1616 и при­сое­ди­не­ние в 1618 его вла­де­ний к вла­де­ни­ям гер­цо­га Фрид­ри­ха (ум. в 1642). В мар­те 1617 при­ня­ти­ем осн. за­ко­на (Кур­лянд­ских ста­ту­тов) ут­вер­жде­но но­вое гос. уст­рой­ст­во К. г. Власть гер­цо­га ста­ла но­ми­наль­ной, все ре­ше­ния он при­ни­мал в со­гла­сии с 4 выс­ши­ми со­вет­ни­ка­ми: ланд-гоф­мей­сте­ром, канц­ле­ром, бург­гра­фом и ланд­мар­ша­лом, ко­то­рые совм. с дву­мя док­то­ра­ми пра­ва об­ра­зо­вы­ва­ли гер­цог­ский суд. Кро­ме то­го, власть гер­цо­га ог­ра­ни­чи­ва­ли гл. на­чаль­ни­ки об­лас­тей (обер­га­упт­ма­ны). То­гда же кур­лянд­ское дво­рян­ст­во до­би­лось соз­да­ния осо­бой по­сто­ян­ной ко­мис­сии («Ры­цар­ской ска­мьи») для со­став­ле­ния мат­ри­ку­ла ро­дов кур­лянд­ско­го дво­рян­ст­ва (119 фа­ми­лий к 1642), что за­вер­ши­ло фор­ми­ро­ва­ние его кор­по­ра­тив­ной ор­га­ни­за­ции. Ре­ше­ние внутр. про­блем К. г. Си­гиз­мун­дом III при­ве­ло к воз­рас­та­нию ро­ли ко­ро­ля Ре­чи По­спо­ли­той в жиз­ни Кур­лянд­ско­го гер­цог­ст­ва.

Сын Фрид­ри­ха – Якоб (1642–81/82) про­во­дил по­ли­ти­ку, на­прав­лен­ную на ук­ре­п­ле­ние по­зи­ций К. г. в балт. ре­гио­не и дос­ти­же­ние его не­за­ви­си­мо­сти. По­сту­п­ле­ния в каз­ну обес­пе­чи­ва­лись ис­клю­чи­тель­но за счёт гер­цог­ских име­ний (ок. 1/3 зе­мель К. г.), то­гда как дво­рян­ст­во ос­во­бо­ж­да­лось от на­ло­гов. В этой си­туа­ции Якоб, ис­поль­зуя бла­го­при­ят­ную конъ­юнк­ту­ру на внеш­них рын­ках (вы­со­кие це­ны на хлеб и дре­ве­си­ну), за­ни­мал­ся строи­тель­ст­вом тор­го­во­го фло­та, ма­ну­фак­тур, по­ощ­рял внеш­нюю тор­гов­лю, про­во­дил по­ли­ти­ку мер­кан­ти­лиз­ма. При нём бы­ли обу­строе­ны но­вые тор­го­вые га­ва­ни на по­бе­ре­жье Бал­тий­ско­го м.; ос­но­ва­ны ко­ло­нии: в 1651 в устье р. Гам­бия (до 1661; ныне – в со­ста­ве Рес­пуб­ли­ки Гам­бия в Зап. Аф­ри­ке) и в 1654 – на о. То­ба­го (до 1690; ны­не – в со­ста­ве Три­ни­да­да и То­ба­го). По­пыт­ка Яко­ба соз­дать по­сто­ян­ное гер­цог­ское вой­ско на­толк­ну­лась на со­про­тив­ле­ние дво­рян­ст­ва и окон­чи­лась не­уда­чей. На внеш­не­по­ли­тич. аре­не Якоб про­во­дил по­ли­ти­ку ла­ви­ро­ва­ния ме­ж­ду Ре­чью По­спо­ли­той, Рос­си­ей и Шве­ци­ей, под­дер­жи­вая при этом тес­ные свя­зи с Бран­ден­бур­гом и Гес­сен-Кас­се­лем. В 1654 Якоб по­лу­чил ти­тул им­пер­ско­го кня­зя, а К. г. при­сое­ди­ни­лось к Свя­щен­ной Рим. им­пе­рии. Тем не ме­нее в го­ды Се­вер­ной вой­ны 1655–60 К. г. ока­за­лось в сфе­ре влия­ния Шве­ции, а сам гер­цог Якоб на­хо­дил­ся в швед. пле­ну в Иван­го­ро­де (1658–60). По­сле вос­ста­нов­ле­ния К. г. по Олив­ско­му ми­ру ​1660 Якоб и его на­след­ник Фрид­рих Ка­зи­мир (1682–98) про­во­ди­ли сход­ную по­ли­ти­ку, на­прав­лен­ную на вос­ста­нов­ле­ние эко­но­ми­ки К. г. От­сут­ст­вие в гер­цог­ст­ве собств. воо­руж. сил и адм. ап­па­ра­та за­став­ля­ло мно­гих дво­рян по­сту­пать на служ­бу за гра­ни­цей, в стра­нах Сев. Ев­ро­пы и в Рос­сии (в 18 в. выс­ших чи­нов во­ен. и гражд. ие­рар­хии Рос­сии до­стиг­ли пред­ста­ви­те­ли кур­лянд­ских ро­дов – Бре­вер­ны, Кай­зер­лин­ги, Кор­фы, Мен­где­ны и др.). По­сколь­ку в К. г. собств. сис­те­мы выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния не бы­ло, дво­ря­не по­лу­ча­ли об­ра­зо­ва­ние за гра­ни­цей (ча­ще все­го в Кё­нигс­берг­ском ун-те).

В го­ды Се­вер­ной вой­ны 1700-21 на тер­ри­то­рии К. г. ве­лись во­ен. дей­ст­вия ме­ж­ду Рос­си­ей и Шве­ци­ей. То­гда же пред­при­ни­ма­лись по­пыт­ки ди­пло­ма­тич. сред­ст­ва­ми уси­лить влия­ние Рос­сии в К. г.: в 1710 под­пи­сан до­го­вор о свадь­бе пле­мян­ни­цы Пет­ра I, бу­ду­щей имп. Ан­ны Ива­нов­ны, с гер­цо­гом Фрид­ри­хом Виль­гель­мом (пра­вил в 1698–1711). До­го­вор но­сил меж­ди­на­стич. ха­рак­тер (по­это­му не по­тре­бо­ва­лось его ут­вер­жде­ние польск. ко­ро­лём и сей­мом), но при этом соз­да­вал ос­но­ву для осо­бых от­но­ше­ний ме­ж­ду гер­цог­ской ди­на­сти­ей и Рос­си­ей. От­час­ти дан­ный до­го­вор ста­вил гер­цо­гов в за­ви­си­мость от Рос­сии, т. к. по его ус­ло­ви­ям осу­ще­ст­в­лял­ся вы­куп за­ло­жен­ных гер­цог­ских име­ний за счёт час­ти при­да­но­го Ан­ны Ива­нов­ны.

По­сле окон­ча­ния Сев. вой­ны 1700–21 эко­но­мич. и по­ли­тич. за­ви­си­мость кур­лянд­ских гер­цо­гов от Рос­сии, свя­зи кур­лянд­ско­го дво­рян­ст­ва с рос. дво­ром, при­сут­ст­вие в са­мом К. г. и на его гра­ни­цах рос. войск обу­сло­ви­ли ре­шаю­щее влия­ние Рос­сии на судь­бу гер­цог­ст­ва. На­чи­ная с 1720-х гг. кур­лянд­ский пре­стол стал объ­ек­том ин­триг в борь­бе со­сед­них го­су­дарств за по­ли­тич. влия­ние в Вост. Ев­ро­пе. Пра­вив­шие в Ре­чи По­спо­ли­той ко­ро­ли из сак­сон­ской ди­на­стии Вет­ти­нов стре­ми­лись со­хра­нить К. г. в со­ста­ве Ре­чи По­спо­ли­той и пе­ре­дать гер­цог­ский пре­стол од­но­му из сак­сон­ских прин­цев, что­бы в даль­ней­шем ис­поль­зо­вать ста­тус на­следств. пра­ви­те­лей К. г. для уси­ле­ния сво­ей вла­сти в Поль­ше. Рос. вла­сти так­же стре­ми­лись со­хра­нить К. г. в сфе­ре собств. влия­ния. Сре­ди пре­тен­ден­тов на кур­лянд­ский пре­стол бы­ли Мо­риц Сак­сон­ский и А. Д. Мен­ши­ков.

По­сле смер­ти в 1737 гер­цо­га Фер­ди­нан­да (пра­вил в 1711–37; дя­дя гер­цо­га Фрид­ри­ха Виль­гель­ма) ди­на­стия Кет­ле­ров пре­сек­лась. Под дав­ле­ни­ем Рос­сии но­вым гер­цо­гом в 1737 из­бран Э. И. Би­рон. От­сут­ст­вие гер­цо­га в Ми­та­ве (Би­рон всё вре­мя пре­бы­вал в С.-Пе­тер­бур­ге), а за­тем его ссыл­ка по­сле при­хо­да к вла­сти Ан­ны Ле­о­поль­дов­ны (1740) да­ва­ли фор­маль­ное ос­но­ва­ние его про­тив­ни­кам в К. г. и при польск. дво­ре тре­бовать из­бра­ния но­во­го гер­цо­га. Дол­гое вре­мя рос. пра­ви­тель­ст­во иг­но­ри­ро­ва­ло эти тре­бо­ва­ния. Толь­ко во вре­мя Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-63 в свя­зи с пла­на­ми С.-Пе­тер­бур­га при­сое­ди­нить К. г. к Рос­сии (в об­мен на пе­ре­да­чу сак­сон­ской пра­вя­щей ди­на­стии за­воё­ван­ной Вост. Прус­сии) имп. Ели­за­ве­та Пет­ров­на да­ла со­гла­сие на из­бра­ние в 1758 кур­лянд­ским гер­цо­гом сы­на польск. ко­ро­ля Ав­гу­ста III – сак­сон­ско­го прин­ца Кар­ла Хри­стиа­на.

Вы­ход Рос­сии из Се­ми­лет­ней вой­ны 1756–63 и кар­ди­наль­ное из­ме­не­ние внеш­не­по­ли­тич. кур­са стра­ны по­сле смер­ти имп. Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны и двор­цо­во­го пе­ре­во­ро­та 1762 ска­за­лись и на ис­то­рии К. г. Э. И. Би­рон был воз­вра­щён из ссыл­ки, и имп. Ека­те­ри­на II по­тре­бо­ва­ла его вос­ста­нов­ле­ния на кур­лянд­ском пре­сто­ле. Дво­рян­ст­во гер­цог­ст­ва раз­де­ли­лось на сто­рон­ни­ков Би­ро­на и при­вер­жен­цев прин­ца Кар­ла Хри­стиа­на. В 1762 в К. г. бы­ли вве­де­ны рос. вой­ска, а сам Би­рон при­был в Ми­та­ву. Сейм Ре­чи По­спо­ли­той 1764 при­знал за­кон­ность вос­ста­нов­ле­ния его ста­ту­са как гер­цо­га кур­лянд­ско­го. В пе­ри­од Бар­ской кон­фе­де­ра­ции 1768-72 в Ре­чи По­спо­ли­той рос. пра­ви­тель­ст­во опа­са­лось, что рас­кол в сре­де кур­лянд­ско­го дво­рян­ст­ва и кре­сть­ян­ское вос­ста­ние в К. г. усу­гу­бят кри­зис, и на­стоя­ло на от­ре­че­нии Би­ро­на от пре­сто­ла в поль­зу его сы­на Пет­ра.

Прав­ле­ние П. Би­ро­на (1769–95) сов­па­ло с ожив­ле­ни­ем эко­но­мич. и куль­тур­ной жиз­ни: в 1770–80-е гг. в К. г. по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние идеи Про­све­ще­ния, бы­ло от­кры­то пер­вое в стра­не на­уч.-про­све­тит. уч­ре­ж­де­ние – Пет­ров­ская ака­де­мия (Academia Petrina). По­сле то­го как на тер­ри­то­рию К. г. ста­ло рас­про­стра­нять­ся Поль­ское вос­ста­ние 1794, ланд­таг при­звал Ека­те­ри­ну II за­щи­тить К. г., и при по­мо­щи рос. войск пов­стан­цы бы­ли раз­би­ты. 7(18).3.1795 ланд­таг ли­к­ви­ди­ро­вал вас­саль­ную за­ви­си­мость К. г. от Ре­чи По­спо­ли­той и доб­ро­воль­но при­со­еди­нил его к Рос. им­пе­рии без вся­ких ус­ло­вий. Гер­цог П. Би­рон 17(28).3.1795 от­рёк­ся от пре­сто­ла, в том же го­ду в свя­зи с 3-м раз­де­лом Ре­чи По­спо­ли­той (см. Раз­де­лы Ре­чи По­спо­ли­той) в Кур­лян­дии ли­к­ви­ди­ро­ва­ны мо­нар­хия и её со­слов­ные уч­ре­ж­де­ния, а тер­ри­то­рия быв. К. г. при­сое­ди­не­на к Рос. им­пе­рии, со­ста­вив в ней Кур­лянд­скую гу­бер­нию.

Авторы статьи: Б. В. Но­сов, С. В. По­ле­хов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)