КУРКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в 1934 г. Окончил МГУ в 1958 г.

Кандидатская диссертация : Борьба американских шахтеров. 1929–1939 гг (Институт истории АН СССР, 1967).

Докторская диссертация : Американская федерация труда. 1919–1936 гг. (Институт всеобщей истории АН СССР, 1988).

Профессор кафедры новой, новейшей истории и методологии Факультета истории, политологии и права Московского государственного областного университета.

Область интересов : Новейшая история США.

Сочинения: Борьба американских шахтеров 1929–1939 гг.: Монография. М., 1971.

Американская федерация труда 1919–1936 гг. М., 1990;

Тред-юнионы и движение за реформу в США // Армагеддон: Актуальные проблемы истории, философии и культурологии. Кн. 9. Январь-март 2001. М, 2001;

Русская духовная музыка в Америке в начале ХХ века (публикация, вступит. статья и комментарии) // Размышления об Америке: Ист. альманах. Вып. 1. М., 2001;

Об одном памятнике русской архитектуры в Америке (к столетию Свято-Николаевского кафедрального собора в Нью-Йорке) // Американский ежегодник-2001. М.: Наука, 2003;

Из истории русско-американских связей в начале ХХ века (публикация, вступительная статья и комментарии) // Американский ежегодник-2002. М., 2004.

«Международные отношения стран Европы и Америки в новое и новейшее время (ХVII в.-2009г.): УМК. – М., «Бизнес-Вита», 2009.(в соавторстве с Трофимовым В.А., Рязановым А.И.).