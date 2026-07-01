КУРИЛЬСКАЯ ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Последняя операция вооруженных сил Советского Союза во Второй мировой войне. Целью операции была нейтрализация сил японцев на Курильских островах.

Первым объектом для захвата должен был стать остров Шумшу, находившийся наиболее близко к полуострову Камчатка и являвшийся главной базой японцев на Курилах. На Шумшу имелись военно-морская база (ВМБ) Катаока с гарнизоном свыше 8 тыс. человек. На соседнем острове Парамушир находились военно-морские базы Касивабара и Какумабэцу и до 15 тыс. бойцов, которые при необходимости могли усилить гарнизон Шумшу. На двух островах размещалось 6 аэродромов. Советскому десанту предписывалось не только захватить Шумшу, но и не допустить отхода вражеских сил оттуда на другие острова. Решение задачи было возложено на силы Тихоокеанского флота и 2-го Дальневосточного фронта. Непосредственным руководителем операции был назначен командующий Камчатским оборонительным районом генерал-майор А. Р. Гнечко, командиром высадки — капитан 1 ранга Д. Г. Пономарев, командиром десанта — генерал-майор П. И. Дьяков. Общее число десантников составило 8824 человек. План операции предусматривал высадку сил в северной части Шумшу, прорыв обороны противника и захват ВМБ Катаока, находившейся на противоположной оконечности острова. Операция официально началась 15 августа 1945 г., а 18 августа суда с десантом подошли к Шумшу, где вскоре по ним был открыт интенсивный артиллерийский огонь противника. Из-за нелетной погоды советская группировка изначально действовала без авиационного прикрытия. Советские войска не имели в наличии специальных десантных средств, что замедляло высадку и вплоть до 19 августа не позволяло доставить полевую артиллерию. Не имея возможности высадиться непосредственно на берег, бойцы добирались до него вплавь, из-за чего отсырели и вышли из строя все имевшиеся рации, кроме одной. Десантники в сложных условиях сумели провести высадку, однако столкнулись с ожесточенным сопротивлением японцев. Последние располагали хорошо укрепленной линией обороны, которая опиралась на господствующие высоты 165 и 171 и состояла из многочисленных дотов и дзотов, связанных разветвленной системой подземных коммуникаций. Лишившись связи, бойцы десанта в течение длительного времени не могли осуществлять корректировку огня для кораблей сопровождения и батареи на камчатском мысе Лопатка, что делало артиллерийскую поддержку неэффективной. В борьбе с танками противника десантникам приходилось полагаться только на противотанковые ружья и гранаты. Несколько бойцов пожертвовали собой, бросившись с гранатами под танки или закрыв своими телами японские огневые точки. Когда связь и прицельный артиллерийский огонь по острову были восстановлены, советские войска, выстояв все контратаки противника, сумели занять высоты 165 и 171 к исходу 18 августа. Утром 19 августа были заняты мыс Кокутан и мыс Котомари. Японский гарнизон принял подкрепление с танками с Парамушира, но, получив от верховного командования приказ капитулировать, прекратил сопротивление. На следующий день советские корабли, следовавшие через Второй Курильский пролив (между Шумшу и Парамуширом) с целью занять ВМБ Катаока, подверглись обстрелу со стороны японцев. Это вынудило советский десант провести заключительное наступление, после которого гарнизон Шумшу капитулировал (21 августа). По итогам боевых действий на острове Шумшу безвозвратные потери советской стороны составили свыше 1,5 тыс. человек, японской свыше. 1 тыс. человек. К концу 23 августа японские войска на Шумшу и Парамушире были разоружены, а в последующие дни были проведены десанты на прочие острова, где японцы сдавались уже без сопротивления. Быстрое десантирование не позволило противнику вывезти гарнизонное имущество на Хоккайдо. 1 сентября был занят остров Кунашир, а занятие ряда островов Малой Курильской гряды завершилось уже в первые дни после подписания акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 г. Изначально советским командованием рассматривалась и возможность высадки войск на север японского острова Хоккайдо, однако этот замысел был оставлен, когда стало известно, что США отказались от идеи создания в Японии и Токио четырех национальных секторов оккупации, и стремление СССР добиться своей зоны оккупации в Японии только вызовет дополнительные трения между союзниками.

Исторические источники:

Русский архив: Великая Отечественная. Советско-японская война 1945 г.: история военно-политического противоборства двух держав в 30-40-е гг.: Документы и материалы. Т.18 (7‑1). М., 1997;

Русский архив: Великая Отечественная. Советско-японская война 1945 года: история военно-политического противоборства двух держав в 30-40-е годы: Документы и материалы: В 2 Т. Т.18 (7‑2). М., 2000.

Автор статьи: Асташин Н. А.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015