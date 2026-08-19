КУРДЫ

КУРДЫ - на­род в Западной Азии, основное на­се­ле­ние Кур­ди­ста­на .

Осо­бую эт­но­кон­фес­сио­наль­ную груп­пу, час­то вы­де­ляе­мую в отдельную эт­ническую об­щность, со­став­ля­ют ези­ды. Жи­вут в Тур­ции (17-20 миллионов человек; в осн. в Ту­рец­ком Кур­ди­ста­не на юго-вос­то­ке стра­ны, а так­же в рай­оне Ан­ка­ры), на се­ве­ре Си­рии (свыше 1 миллиона человек в Си­рий­ском Кур­ди­ста­не), се­ве­ро-вос­то­ке Ира­ка (от 4,9 до миллионов человек в Ирак­ском Кур­ди­ста­не) и в Ира­не (5-7 миллионов человек - в основном в Иран­ском Кур­ди­ста­не на се­ве­ро-за­па­де, а так­же на се­ве­ре Хо­ра­са­на на се­ве­ро-вос­то­ке стра­ны). Про­жи­ва­ют так­же в стра­нах За­кав­ка­зья: на юго-за­па­де Азер­бай­джа­на (150 тысяч человек, по дан­ным Курд­ско­го ин-та в Па­ри­же, 2006 год), на юго-за­па­де Ар­ме­нии (45 тысяч человек) и на юге Гру­зии (60 тысяч человек, край Мес­хет-Джа­ва­хе­ти, ны­не в основном в Тби­ли­си) - главным образом ези­ды; в стра­нах Ближ­не­го и Сред­не­го Вос­то­ка: в Ли­ва­не (80 тысяч человек), Аф­га­ни­ста­не (200 тысяч человек), Турк­ме­нии (40 тысяч человек), Ка­зах­ста­не (35 тысяч человек, в основном в рай­оне Ал­ма-Аты), Кир­ги­зии (15 тысяч человек, в Ош­ской области); в стра­нах Ев­ро­пы: в Гер­ма­нии (500 тысяч человек), Фран­ции (100 тысяч человек), Ни­дер­лан­дах (70 тысяч человек), Швей­ца­рии (60 тысяч человек), Ав­ст­рии (50 тысяч человек), Бель­гии (50 тысяч человек.) и других; в Рос­сии - 19,6 тысяч человек, из них 5 тысяч человек в Крас­но­дар­ском крае, 3,6 тысяч человек в Ады­гее (2002 год, пе­ре­пись). Об­щая чис­лен­ность до 35 миллионов человек (2009 год, оцен­ка). Го­во­рят на курд­ском язы­ке. Рас­про­стра­не­ны так­же арабский, турецкий, персидский и другие язы­ки. Боль­шин­ст­во курдов - му­суль­ма­не -сун­ни­ты; в Ира­не и Ира­ке есть ши­и­ты (сек­ты али-ила­хи, ша­ба­ки и друие), иу­деи и хри­стиа­не.

Курды - ав­тох­тон­ное на­се­ле­ние Кур­ди­ста­на. Основные пле­ме­на в 1-й половины ХХ века: биль­бас (рай­он города Кан­диль), за­за (хре­бет Дер­сим), руз­гои (рай­он города Бит­лис), сип­ки, га­сан­ли, ра­ши (рай­он города Карс и озера Ван), ха­кя­ри (к югу от озера Ван до реки Тигр), бе­ке­ран­ли (рай­он города Ди­яр­ба­кыр), мук­ри (рай­он города Ме­ха­бад), ба­на (рай­он города Ба­не), пиш­дар, джар­фа­рэш­ке, нар­ка­ри­те (до­ли­на реки Ма­лый Заб), ме­ри­ван (рай­он города Ме­ри­ван), ба­бан, дуд­жа­ни, ва­ла­ба­ли­ри, ши­ва­кэр, ко­ни­ду­ши, вур­да шат­ри (рай­он города Су­лей­ма­ния), хе­ма­венд (ме­ж­ду Су­лей­ма­ни­ей и Кир­ку­ком), гу­ран, кель­хор и сенд­жаби (ос­тан Кер­ман­шах). Пле­ме­на воз­глав­ля­ли вож­ди (ра­из), ино­гда об­ра­зо­вы­ва­ли кон­фе­де­ра­ции (аши­рет) во гла­ве с бе­га­ми. Пле­ме­на де­ли­лись на пат­ри­ли­ней­ные ро­ды (ти­ра) глу­би­ной 8-12 по­ко­ле­ний и ли­нид­жи (мал) чис­лен­но­стью 50-200 человек во гла­ве с вы­бор­ным ста­рей­ши­ной (мух­тар), вла­дев­шие зем­лёй и за­ни­мав­шие ла­ге­ря (хель) у ко­чев­ни­ков или де­рев­ни у осед­лых кур­дов.

В XVII веке иранский шах Аб­бас I пе­ре­се­лил зна­чительную груп­пу курдов на се­вер Хо­ра­са­на. В Тур­ции, Ира­не, Ира­ке и Си­рии курды под­вер­га­лись дис­кри­ми­на­ции (смотри под­роб­нее в статье Кур­ди­стан). С конца XIX века уси­ли­лась эмиг­ра­ция курдов в За­кав­ка­зье: му­суль­ман - в Азер­бай­джан, ези­дов - в Ар­ме­нию и час­тич­но в Гру­зию. По пе­ре­пи­си на­се­ле­ния 1926 года, в СССР на­счи­ты­ва­лось 54,7 тысяч курдов, из них в ЗСФСР - 52,2 тысяч. В 1923 году в Азер­бай­джа­не соз­дан Кур­ди­стан­ский уезд, в 1930 году - Кур­ди­стан­ский округ (уп­ра­зд­нён в том же го­ду). Ве­лось пре­по­да­ва­ние в шко­лах, вы­хо­ди­ли ра­дио­пе­ре­да­чи, га­зе­ты и кни­ги на курд­ском языке. С середины 1930-х годов на­ча­лись ре­прес­сии про­тив курд­ской ин­тел­ли­ген­ции. В 1937 году из Ар­ме­нии и Азер­бай­джа­на и в 1944 году из Гру­зии около 50 тысяч курдов За­кав­ка­зья бы­ли де­пор­ти­ро­ва­ны в Ка­зах­стан и Кир­ги­зию. По­сле рас­па­да СССР курды Средней Азии, Ка­зах­ста­на и За­кав­ка­зья миг­ри­ро­ва­ли в Ады­гею, Крас­но­дар­ский и Став­ро­поль­ский края, Рос­тов­скую область. В Рос­сии дей­ст­ву­ют Ме­ж­ду­народный со­юз курд­ских об­ществ. объ­е­ди­не­ний, Курд­ская ре­гио­наль­ная на­цио­наль­но-куль­тур­ная ав­то­но­мия города Мо­ск­ва, жен­ская организация «Ви­ан».

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов Юго-Западной (Пе­ред­ней) Азии. До 1-й половины ХХ века основным за­ня­ти­ем курдов бы­ли ко­че­вое и по­лу­ко­че­вое ско­то­вод­ст­во (круп­ный и мел­кий ро­га­тый скот) и бо­гар­ное зем­ле­де­лие (зер­но­вые, са­до­вод­ст­во, та­бак). Во вре­мя пе­ре­ко­чё­вок курдов соз­да­ва­ли вре­мен­ные объ­е­ди­не­ния не­сколь­ких боль­ших се­мей (оба). Ре­мёс­ла: про­изводство ков­ров (в том числе шёл­ко­вых - сю­зан­не) и вой­ло­ка, вы­шив­ка, резь­ба по де­ре­ву, из­го­тов­ле­ние мед­ной и ке­ра­мической ут­ва­ри, ору­жия с зо­лотой на­сеч­кой, се­реб­ря­ных жен­ских ук­ра­ше­ний с чер­нью и зер­нью, че­кан­ка и гра­ви­ров­ка по ме­тал­лу и другое. Жи­ли­ще - гли­но­бит­ное или ка­мен­ное, пря­мо­уголь­ное од­но- и двух­этаж­ное с пло­ской кры­шей; хо­зяйственные по­ме­ще­ния при­мы­ка­ют к жи­ло­му (час­то с об­щим вхо­дом). Основное по­ме­ще­ние в до­ме - ода. В го­рах встре­ча­ет­ся зем­лян­ка или по­лу­зем­лян­ка (мал, ха­ни), близ­кая к азербайджанскому ка­ра­да­му и армянскому глха­ту­ну, - с лож­ным сво­дом со све­то­ды­мо­вым от­вер­сти­ем (ко­лэк). Ко­чев­ни­ки ле­том жи­вут в шат­рах (кон, ча­дыр, реш­мал), кры­тых чёр­ной шер­стя­ной ма­те­ри­ей. Ха­рак­тер­но от­сут­ст­вие специального по­ме­ще­ния для жен­щин.

Тра­диционная оде­ж­да - ша­ро­ва­ры (хэ­вал­крас, шар­валь); ту­ни­ко­об­раз­ная ру­ба­ха (крас; у муж­чин - до ко­лен, у жен­щин - до щи­ко­ло­ток); вой­лоч­ные или су­кон­ные жи­ле­ты (элек, со­хмэ, пэс­тэк) или ко­рот­кая курт­ка (кор­тык, кур­тэк, сал­та, эн­та­ри), ха­лат (эн­та­ри, ка­ба, ка­ва), у муж­чин так­же ар­ха­лук, каф­тан (чо­ха) или плащ с от­вер­стия­ми для рук (аба), у жен­щин - рас­паш­ное (эн­та­ри), глу­хое ту­ни­ко­об­раз­ное со вши­ты­ми ру­ка­ва­ми и бо­ко­вы­ми клинь­я­ми или при­та­лен­ное пла­тье с на­рукавниками (дав­занг), юб­ка пре­сти­лоч­но­го ти­па (на­вдэ­рэ, ту­ман), пе­ред­ник (ша­лек, дэ­рэ); во­круг та­лии несколько раз обёр­ты­ва­ли шер­стя­ной по­яс (пэшт, пэш­тэн), у муж­чин - с од­ним или не­сколь­ки­ми кин­жа­ла­ми; со­стоя­тель­ные жен­щи­ны но­си­ли се­реб­ря­ные поя­са (кя­мар, кям­бар), шаль с кис­тя­ми (дас­мал, сар­пош). Го­лов­ной убор у муж­чин - кол­пак (ко­лав, кю­лах, ко­лос), по­вя­зан­ный плат­ка­ми в ви­де чал­мы; у жен­щин - фет­ро­вая ша­поч­ка (де­ви­чья - фи­но, жен­ская - ко­фи, ко­лах, арак­чин, клав) в фор­ме тю­бе­тей­ки или фес­ки с шёл­ко­вой ки­стью, об­ши­тая мо­не­та­ми, свер­ху - пла­ток или несколько плат­ков; жен­щи­ны не но­си­ли чад­ры, при­ме­ня­ли та­туи­ров­ку, сто­пы ног и ла­до­ни кра­си­ли хной, в пра­вую ноз­д­рю встав­ля­ли диск (ка­рэ­фил, ха­зем).

Тон­кий пре­сный хлеб (нан) пе­кут в пе­чи ти­па тан­ды­ра (тан­дур) или на же­лез­ном лис­те (садж); ле­пёш­ки про­слаи­ва­ют кис­лым мо­ло­ком с чес­но­ком (зе­ре­ват); из му­ки го­то­вят лап­шу (рэш­тэ), клёц­ки (ко­те­лек), ка­ши и по­хлёб­ки, из мя­са - плов (пи­лау), теф­те­ли (кюф­та), из мо­ло­ка - ва­ре­нец (маст), су­хой тво­рог (жа­жи­рун), сыр (па­нир), сы­во­рот­ку (дау) и другое; упот­реб­ля­ют ост­рые при­пра­вы и со­усы; пе­ред едой пьют креп­кий чай. В зем­ле­дельческих рай­онах рас­про­стра­не­ны блю­да из пше­ни­цы, ри­са, ост­рые при­пра­вы из ово­щей, в Ира­ке и Си­рии - из ба­мии, в го­рах - из съе­доб­ных рас­те­ний. По празд­ни­кам го­то­вят слад­кое пе­че­нье - га­ту.

Рас­про­ст­ра­не­ны ор­то­ку­зен­ные, а так­же крос­ску­зен­ные бра­ки, об­мен сё­ст­ра­ми (пе­гу­хурк), ле­ви­рат, из­ред­ка коль­це­вой об­мен с уча­сти­ем 3 се­мей; прак­ти­ку­ют­ся брак по сго­во­ру и брач­ный вы­куп (нахт). По­ли­ги­ния ред­ка. Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва ли­ней­но­го ти­па. Сиб­лин­ги де­ля­тся (в со­от­вет­ст­вии с ин­до­ев­ро­пей­ским об­раз­цом) по по­лу.

Основной ка­лен­дар­ный празд­ник - Но­уруз, свя­зан­ный с ми­фом об ос­во­бо­ж­де­нии от ца­ря-дра­ко­на За­хо­ка-Бе­ва­рас­ла. На Ноу­руз раз­во­дят ко­ст­ры, со­вер­ша­ют об­ряд пер­вой бо­роз­ды, го­то­вят блю­до из со­ка зё­рен про­рос­шей пше­ни­цы (са­ма­ни), а так­же шаш­лык, слад­кие пло­вы, ва­рё­ную пше­ни­цу с мё­дом (са­вар) и другое; за сто­лом обя­за­тель­ны зе­лень про­рос­ших зё­рен (са­бэн), кра­ше­ные яй­ца и со­суд, в ко­то­ром пла­ва­ют рыб­ки; пьют чай, си­дя круж­ком на зем­ле. Из­ве­стен обы­чай из­бра­ния «лож­но­го ша­ха» - пра­ви­те­ля, об­ла­даю­ще­го вла­стью в те­че­ние 3 дней. В сен­тяб­ре - ок­тяб­ре от­ме­ча­ют ско­то­водческий празд­ник Бе­ран-Бер­дан (буквально - за­пуск ба­ра­нов), вес­ной - Са­ре-пэз («на­ча­ло при­пло­да»), со­про­вож­даю­щий­ся хо­ро­вод­ны­ми тан­ца­ми (плав­ные - нэрм и с под­пры­ги­ва­ни­ем - чо­пи). Ле­том празд­но­ва­ли день вы­ступ­ле­ния на лет­ние па­ст­би­ща (Ба­ро-дан). Мо­ло­дёжь уст­раи­ва­ет ве­че­рин­ки с уча­сти­ем профессональных пев­цов (дан­гбе­жи) и ска­зоч­ни­ков.

Уст­ное твор­че­ст­во. Му­зы­ка курдов ис­пы­та­ла влия­ние различных куль­тур Ближ­не­го Вос­то­ка и Средней Азии, наи­бо­лее близ­ка иранской и арабской му­зы­ке. Ла­до­вая ос­но­ва - ма­кам, од­на­ко ис­поль­зу­ет­ся с различными мо­ди­фи­ка­ция­ми един­ст­вен­ный ма­кам­ный лад - курд. Сре­ди во­каль­ных жан­ров тра­диционной му­зы­ки - ге­рои­ко-эпические по­ве­ст­во­ва­ния (в основном у гор­цев); «пес­ни кон­ни­ков» ла­ви­ке си­ва­ран; «дол­гие» пес­ни-по­эмы тра­ур­но­го ха­рак­те­ра ла­вий, жен­ские пря­диль­ные «пес­ни кру­тя­ще­го­ся ко­ле­са» бер­до­ла­ви; раз­вле­ка­тель­ные пес­ни ди­лок (ис­пол­ня­ют­ся по празд­ни­кам в кру­гу дру­зей); лю­бов­ные пес­ни ку­ла­мен ди­лан. Рас­про­стра­не­ны так­же араб. во­каль­ные жан­ры. Спе­ци­фический вид му­зы­ки курдов - ин­ст­ру­мен­таль­ные по­хо­рон­ные наи­гры­ши, ис­пол­няе­мые главным образом на ду­хо­вых. Сре­ди тан­цев: сме­шан­ные - пес­ня-та­нец ди­лан, та­нец с ко­рот­ки­ми рит­мич­ны­ми ша­га­ми го­венд, пля­ска с под­ско­ка­ми со­пи; муж­ские - та­нец с саб­ля­ми (ди­ла­на сур-у-мер­тал), во­ин­ст­вен­ный та­нец на ло­ша­дях (си­рит; ат­ри­бут сва­деб­но­го тор­же­ст­ва). Ис­пол­ни­те­ли тра­диционной му­зы­ки раз­ли­ча­ют­ся по функ­ци­ям: денг­бей (его ре­пер­ту­ар – эпические и во­енные пес­ни), стран­бей (по­пу­ляр­ные пес­ни), си­рок­бей (ска­зи­тель), мит­риб (ар­тист, раз­вле­каю­щий пуб­ли­ку), сенс­ге­не (профессиональный му­зы­кант, иг­раю­щий на зур­не и даф­фе). Из муз. ин­ст­ру­мен­тов ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны ду­хо­вые (осо­бен­но у гор­цев): пас­ту­ше­ская флей­та блур (соль­ный и со­про­во­ж­даю­щий пес­ни и тан­цы ин­ст­ру­мент), флей­та со сви­ст­ко­вым уст­рой­ст­вом ду­дук (или фик, пик; со­про­во­ж­да­ет тра­диционные пес­ни), зур­на. Сре­ди других ин­ст­ру­мен­тов: струн­ные (главным образом в прак­ти­ке рав­нин­ных жи­те­лей) - тан­бур, саз; гли­ня­ный ба­ра­бан дем­билк, боль­шой ба­ра­бан дафф, мед­ные та­рел­ки зил.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)