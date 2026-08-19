КУРДЫ
КУРДЫ - народ в Западной Азии, основное население Курдистана.
Особую этноконфессиональную группу, часто выделяемую в отдельную этническую общность, составляют езиды. Живут в Турции (17-20 миллионов человек; в осн. в Турецком Курдистане на юго-востоке страны, а также в районе Анкары), на севере Сирии (свыше 1 миллиона человек в Сирийском Курдистане), северо-востоке Ирака (от 4,9 до миллионов человек в Иракском Курдистане) и в Иране (5-7 миллионов человек - в основном в Иранском Курдистане на северо-западе, а также на севере Хорасана на северо-востоке страны). Проживают также в странах Закавказья: на юго-западе Азербайджана (150 тысяч человек, по данным Курдского ин-та в Париже, 2006 год), на юго-западе Армении (45 тысяч человек) и на юге Грузии (60 тысяч человек, край Месхет-Джавахети, ныне в основном в Тбилиси) - главным образом езиды; в странах Ближнего и Среднего Востока: в Ливане (80 тысяч человек), Афганистане (200 тысяч человек), Туркмении (40 тысяч человек), Казахстане (35 тысяч человек, в основном в районе Алма-Аты), Киргизии (15 тысяч человек, в Ошской области); в странах Европы: в Германии (500 тысяч человек), Франции (100 тысяч человек), Нидерландах (70 тысяч человек), Швейцарии (60 тысяч человек), Австрии (50 тысяч человек), Бельгии (50 тысяч человек.) и других; в России - 19,6 тысяч человек, из них 5 тысяч человек в Краснодарском крае, 3,6 тысяч человек в Адыгее (2002 год, перепись). Общая численность до 35 миллионов человек (2009 год, оценка). Говорят на курдском языке. Распространены также арабский, турецкий, персидский и другие языки. Большинство курдов - мусульмане-сунниты; в Иране и Ираке есть шииты (секты али-илахи, шабаки и друие), иудеи и христиане.
Курды - автохтонное население Курдистана. Основные племена в 1-й половины ХХ века: бильбас (район города Кандиль), заза (хребет Дерсим), рузгои (район города Битлис), сипки, гасанли, раши (район города Карс и озера Ван), хакяри (к югу от озера Ван до реки Тигр), бекеранли (район города Диярбакыр), мукри (район города Мехабад), бана (район города Бане), пишдар, джарфарэшке, наркарите (долина реки Малый Заб), мериван (район города Мериван), бабан, дуджани, валабалири, шивакэр, конидуши, вурда шатри (район города Сулеймания), хемавенд (между Сулейманией и Киркуком), гуран, кельхор и сенджаби (остан Керманшах). Племена возглавляли вожди (раиз), иногда образовывали конфедерации (аширет) во главе с бегами. Племена делились на патрилинейные роды (тира) глубиной 8-12 поколений и линиджи (мал) численностью 50-200 человек во главе с выборным старейшиной (мухтар), владевшие землёй и занимавшие лагеря (хель) у кочевников или деревни у оседлых курдов.
В XVII веке иранский шах Аббас I переселил значительную группу курдов на север Хорасана. В Турции, Иране, Ираке и Сирии курды подвергались дискриминации (смотри подробнее в статье Курдистан). С конца XIX века усилилась эмиграция курдов в Закавказье: мусульман - в Азербайджан, езидов - в Армению и частично в Грузию. По переписи населения 1926 года, в СССР насчитывалось 54,7 тысяч курдов, из них в ЗСФСР - 52,2 тысяч. В 1923 году в Азербайджане создан Курдистанский уезд, в 1930 году - Курдистанский округ (упразднён в том же году). Велось преподавание в школах, выходили радиопередачи, газеты и книги на курдском языке. С середины 1930-х годов начались репрессии против курдской интеллигенции. В 1937 году из Армении и Азербайджана и в 1944 году из Грузии около 50 тысяч курдов Закавказья были депортированы в Казахстан и Киргизию. После распада СССР курды Средней Азии, Казахстана и Закавказья мигрировали в Адыгею, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую область. В России действуют Международный союз курдских обществ. объединений, Курдская региональная национально-культурная автономия города Москва, женская организация «Виан».
Традиционная культура типична для народов Юго-Западной (Передней) Азии. До 1-й половины ХХ века основным занятием курдов были кочевое и полукочевое скотоводство (крупный и мелкий рогатый скот) и богарное земледелие (зерновые, садоводство, табак). Во время перекочёвок курдов создавали временные объединения нескольких больших семей (оба). Ремёсла: производство ковров (в том числе шёлковых - сюзанне) и войлока, вышивка, резьба по дереву, изготовление медной и керамической утвари, оружия с золотой насечкой, серебряных женских украшений с чернью и зернью, чеканка и гравировка по металлу и другое. Жилище - глинобитное или каменное, прямоугольное одно- и двухэтажное с плоской крышей; хозяйственные помещения примыкают к жилому (часто с общим входом). Основное помещение в доме - ода. В горах встречается землянка или полуземлянка (мал, хани), близкая к азербайджанскому карадаму и армянскому глхатуну, - с ложным сводом со светодымовым отверстием (колэк). Кочевники летом живут в шатрах (кон, чадыр, решмал), крытых чёрной шерстяной материей. Характерно отсутствие специального помещения для женщин.
Традиционная одежда - шаровары (хэвалкрас, шарваль); туникообразная рубаха (крас; у мужчин - до колен, у женщин - до щиколоток); войлочные или суконные жилеты (элек, сохмэ, пэстэк) или короткая куртка (кортык, куртэк, салта, энтари), халат (энтари, каба, кава), у мужчин также архалук, кафтан (чоха) или плащ с отверстиями для рук (аба), у женщин - распашное (энтари), глухое туникообразное со вшитыми рукавами и боковыми клиньями или приталенное платье с нарукавниками (давзанг), юбка престилочного типа (навдэрэ, туман), передник (шалек, дэрэ); вокруг талии несколько раз обёртывали шерстяной пояс (пэшт, пэштэн), у мужчин - с одним или несколькими кинжалами; состоятельные женщины носили серебряные пояса (кямар, кямбар), шаль с кистями (дасмал, сарпош). Головной убор у мужчин - колпак (колав, кюлах, колос), повязанный платками в виде чалмы; у женщин - фетровая шапочка (девичья - фино, женская - кофи, колах, аракчин, клав) в форме тюбетейки или фески с шёлковой кистью, обшитая монетами, сверху - платок или несколько платков; женщины не носили чадры, применяли татуировку, стопы ног и ладони красили хной, в правую ноздрю вставляли диск (карэфил, хазем).
Тонкий пресный хлеб (нан) пекут в печи типа тандыра (тандур) или на железном листе (садж); лепёшки прослаивают кислым молоком с чесноком (зереват); из муки готовят лапшу (рэштэ), клёцки (котелек), каши и похлёбки, из мяса - плов (пилау), тефтели (кюфта), из молока - варенец (маст), сухой творог (жажирун), сыр (панир), сыворотку (дау) и другое; употребляют острые приправы и соусы; перед едой пьют крепкий чай. В земледельческих районах распространены блюда из пшеницы, риса, острые приправы из овощей, в Ираке и Сирии - из бамии, в горах - из съедобных растений. По праздникам готовят сладкое печенье - гату.
Распространены ортокузенные, а также кросскузенные браки, обмен сёстрами (пегухурк), левират, изредка кольцевой обмен с участием 3 семей; практикуются брак по сговору и брачный выкуп (нахт). Полигиния редка. Система терминов родства линейного типа. Сиблинги делятся (в соответствии с индоевропейским образцом) по полу.
Основной календарный праздник - Ноуруз, связанный с мифом об освобождении от царя-дракона Захока-Беварасла. На Ноуруз разводят костры, совершают обряд первой борозды, готовят блюдо из сока зёрен проросшей пшеницы (самани), а также шашлык, сладкие пловы, варёную пшеницу с мёдом (савар) и другое; за столом обязательны зелень проросших зёрен (сабэн), крашеные яйца и сосуд, в котором плавают рыбки; пьют чай, сидя кружком на земле. Известен обычай избрания «ложного шаха» - правителя, обладающего властью в течение 3 дней. В сентябре - октябре отмечают скотоводческий праздник Беран-Бердан (буквально - запуск баранов), весной - Саре-пэз («начало приплода»), сопровождающийся хороводными танцами (плавные - нэрм и с подпрыгиванием - чопи). Летом праздновали день выступления на летние пастбища (Баро-дан). Молодёжь устраивает вечеринки с участием профессональных певцов (дангбежи) и сказочников.
Устное творчество. Музыка курдов испытала влияние различных культур Ближнего Востока и Средней Азии, наиболее близка иранской и арабской музыке. Ладовая основа - макам, однако используется с различными модификациями единственный макамный лад - курд. Среди вокальных жанров традиционной музыки - героико-эпические повествования (в основном у горцев); «песни конников» лавике сиваран; «долгие» песни-поэмы траурного характера лавий, женские прядильные «песни крутящегося колеса» бердолави; развлекательные песни дилок (исполняются по праздникам в кругу друзей); любовные песни куламен дилан. Распространены также араб. вокальные жанры. Специфический вид музыки курдов - инструментальные похоронные наигрыши, исполняемые главным образом на духовых. Среди танцев: смешанные - песня-танец дилан, танец с короткими ритмичными шагами говенд, пляска с подскоками сопи; мужские - танец с саблями (дилана сур-у-мертал), воинственный танец на лошадях (сирит; атрибут свадебного торжества). Исполнители традиционной музыки различаются по функциям: денгбей (его репертуар – эпические и военные песни), странбей (популярные песни), сирокбей (сказитель), митриб (артист, развлекающий публику), сенсгене (профессиональный музыкант, играющий на зурне и даффе). Из муз. инструментов широко распространены духовые (особенно у горцев): пастушеская флейта блур (сольный и сопровождающий песни и танцы инструмент), флейта со свистковым устройством дудук (или фик, пик; сопровождает традиционные песни), зурна. Среди других инструментов: струнные (главным образом в практике равнинных жителей) - танбур, саз; глиняный барабан дембилк, большой барабан дафф, медные тарелки зил.