КУРЦИЙ РУФ, КВИНТ (лат. Quintus Curtius Rufus)

Римский историк Александра Великого , автор составленного на латинском языке сочинения «История Александра Македонского» (лат. Historiae Alexandri Magni Macedonis).

О времени написания Курцием своего произведения в научной литературе нет единого мнения. Очевидно лишь то, что оно было создано где-то между концом I в. до н.э., когда был установлен принципат Октавиана Августа, и до того, как в начале III в. н.э. пала Парфянская держава. Однако большинство исследователей склоняется в данном вопросе к I в. н.э., к периоду между концом 30-х и концом 70-х гг. Имя Курция Руфа встречается у римских писателей применительно к I в. н.э. несколько раз, но имеют ли эти свидетельства отношение к автору труда об Александре, с определенностью сказать нельзя. Труд Курция состоял из 10 книг, из которых до нас не дошли первые две (при этом есть большая лакуна в конце V и начале VI книг и еще целый ряд мелких лакун в других частях текста). В сохранившемся сочинении описываются события с 333 г., когда Александр уже приступил к завоеванию Великой Фригии в Малой Азии, по 323 г. до н.э., когда были подавлены волнения в македонской армии, вспыхнувшие сразу после смерти Александра в Вавилоне , а его полководцы распределили между собой различные посты и сатрапии державы. Обычно в научной литературе отмечается, что труд Курция – скорее риторическое, нежели собственно историческое произведение. В нем свидетельства источников соответствующим образом подобраны, обработаны и поданы. Это – по сути дела историческая беллетристика. Для Курция намного более важным являлось не объективное описание истории Александра, но драматический эффект, возможность на основе излагаемого материала выразить свои морализаторские сентенции, показать собственное риторическое искусство. Подчас это (а иногда и просто явный недостаток знаний у автора) приводит его к искажению истины, неточностям и ошибкам. Несмотря, однако, на подобного рода недостатки, труд Курция имеет для современных ученых весьма важное значение, будучи одним из основных сохранившихся от античности литературных произведений, откуда они черпают сведения по истории Александра Великого (наряду с XVII книгой «Исторической библиотеки» Диодора Сицилийского , биографией Александра, написанной Плутархом , «Походом Александра» Флавия Арриана, а также XI–XII книгами эпитомы сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», составленной Юстином ).

Исторические источники:

Курций Руф, Квинт. История Александра Македонского.

Возможные свидетельства о нем:

Корнелий Тацит. Анналы (XI, 20-21);

Плиний Младший. Письма (VII, 27, 2);

Светоний Транквилл, Гай. О риторах (перечень риторов).

Последний из переводов на русский язык:

Квинт Курций Руф. История Александра Македонского / Пер. под ред. В. С. Соколова. М., 1963 (переизд.: Квинт Курций Руф. История Александра Македонского. С приложением сочинений Диодора, Юстина, Плутарха об Александре / Отв. ред. А. А. Вигасин. М., 1993).