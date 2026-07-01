КУРЦИУС ЭРНСТ РОБЕРТ
КУРЦИУС ЭРНСТ РОБЕРТ - немецкий литературовед.
Внук Э. Курциуса. Изучал филологию и философию в университетах Страсбурга, Берлина, Гейдельберга. Профессор университетов Марбурга (1920-1924 годы), Гейдельберга (1924-1929 годы), Бонна (1929-1951 годы).
Начинал как филолог-романист: работы об О. де Бальзаке (1923 год), М. Прусте (1925 год); книга «Французская культура: Введение» («Die französische Kultur: Eine Einführung», 1930 год), где подчеркнул значение римского культурного наследия для французской культуры и самосознания. В 1932 году опубликовал работу «Немецкий дух в опасности» («Deutscher Geist in Gefahr»), где противопоставил угрозе возвращения «тёмных веков» идею «нового гуманизма», который, в отличие от прежнего, будет ориентирован не на античность, а на Средневековье как необходимое звено между античной и нововременной культурами. Мысль об особом историческом значении средневековой латинской словесности развита в главной книге Курциуса - «Европейская литература и латинское Средневековье» («Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter», 1948 год). Отвергая систему деления истории литературы на замкнутые периоды, Курциус постулирует существование непрерывной традиции, ведущей от античности через средневековую латинскую культуру к Новому времени. Её непрерывность обусловлена общностью и всеприсутствием топосов - готовых словесных формул, главным образом заимствованных средневековой литературой из античной риторики. В противовес современной ему стилистической критике (Л. Шпитцер и другие), трактовавшей литературный текст как личностное высказывание, Курциус перенёс акцент на изучение имперсональных словесно-смысловых схем, которые, по его мнению, являются общей основой европейской литературы и предпосланы любому творческому акту.
Сочинения:
Kritische Essays zur europäischen Literatur. Bern, 1950 год
Gesammelte Aufsätze zur romanischen Philologie. Bern, 1960 год