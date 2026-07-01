КУРЦИУС ЭРНСТ РОБЕРТ

КУРЦИУС ЭРНСТ РОБЕРТ - немецкий литературовед .

Внук Э. Кур­циу­са. Изу­чал фи­ло­ло­гию и фи­ло­со­фию в университетах Страс­бур­га, Бер­ли­на, Гей­дель­бер­га. Профессор университетов Мар­бур­га (1920-1924 годы), Гей­дель­бер­га (1924-1929 годы), Бон­на (1929-1951 годы).

На­чи­нал как фи­ло­лог-ро­ма­нист: ра­бо­ты об О. де Баль­за­ке (1923 год), М. Пру­сте (1925 год); книга «Фран­цуз­ская куль­ту­ра: Вве­де­ние» («Die französische Kultur: Eine Einfüh­rung», 1930 год), где под­черк­нул зна­че­ние римского куль­тур­но­го на­сле­дия для французской куль­ту­ры и са­мо­созна­ния. В 1932 году опуб­ли­ко­вал ра­бо­ту «Не­мец­кий дух в опас­но­сти» («Deu­tscher Geist in Gefahr»), где про­ти­во­пос­та­вил уг­ро­зе воз­вра­ще­ния «тём­ных ве­ков» идею «но­во­го гу­ма­низ­ма», ко­то­рый, в от­ли­чие от преж­не­го, бу­дет ори­ен­ти­ро­ван не на ан­тич­ность, а на Сред­не­ве­ко­вье как не­об­хо­ди­мое зве­но ме­ж­ду ан­тич­ной и но­во­вре­мен­ной куль­ту­ра­ми. Мысль об осо­бом ис­то­рическом зна­че­нии средневековой латинской сло­вес­но­сти раз­ви­та в глав­ной кни­ге Курциуса - «Ев­ро­пей­ская ли­те­ра­ту­ра и ла­тин­ское Сред­не­ве­ко­вье» («Europäische Li­te­ratur und lateinisches Mittelalter», 1948 год). От­вер­гая сис­те­му де­ле­ния ис­то­рии литературы на замк­ну­тые пе­рио­ды, Курциус по­сту­ли­ру­ет су­ще­ст­во­ва­ние не­пре­рыв­ной тра­ди­ции, ве­ду­щей от ан­тич­но­сти че­рез средневековую латинскую куль­ту­ру к Но­во­му вре­ме­ни . Её непре­рыв­ность обу­слов­ле­на общ­но­стью и все­при­сут­ст­ви­ем то­по­сов - го­то­вых сло­вес­ных фор­мул, главным образом за­им­ст­во­ван­ных средневековой литературой из ан­тич­ной ри­то­ри­ки. В про­ти­во­вес со­вре­мен­ной ему сти­ли­стической кри­ти­ке (Л. Шпит­цер и другие), трак­то­вав­шей литературный текст как лич­но­ст­ное вы­ска­зы­ва­ние, Курциус пе­ре­нёс ак­цент на изу­че­ние им­пер­со­наль­ных сло­вес­но-смы­сло­вых схем, ко­то­рые, по его мне­нию, яв­ля­ют­ся об­щей ос­но­вой ев­ропейской литературы и пред­по­сла­ны лю­бо­му твор­че­ско­му ак­ту.

Сочинения:

Kritische Essays zur europäischen Lite­ratur. Bern, 1950 год

Gesammelte Aufsätze zur ro­manischen Philologie. Bern, 1960 год